https://sarabic.ae/20250911/المغرب-يجذب-أكثر-من-13-مليون-سائح-في-8-أشهر-مسجلا-طفرة-سياحية-استثنائية--1104728744.html

المغرب يجذب أكثر من 13 مليون سائح في 8 أشهر مسجلا طفرة سياحية استثنائية

المغرب يجذب أكثر من 13 مليون سائح في 8 أشهر مسجلا طفرة سياحية استثنائية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية أن المغرب استقبل 13.5 مليون سائح حتى نهاية أغسطس/آب 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T08:20+0000

2025-09-11T08:20+0000

2025-09-11T08:20+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103632/57/1036325747_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_6ab2e1a0eb8a5a676561d0018d176a43.jpg

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن موسم الصيف لعام 2025، شهد تدفقا ملحوظا، حيث زار المغرب 4.6 مليون سائح خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس، بنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لموقع "أنفاس" المغربي. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعزز الدينامية القوية لقطاع السياحة في المغرب. وسجل الموسم الصيفي عودة لافتة للمغاربة المقيمين في الخارج، حيث بلغ عددهم 3 ملايين زائر، بزيادة 13% عن العام الماضي، ما يبرز ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم، إلى جانب الجاذبية المتزايدة للمغرب كوجهة سياحية للزوار الأجانب. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد اعتبر، في خطاب وجّهه إلى شعب بلاده نهاية يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى الـ26 لـ"عيد العرش"، أن ما تحقق من إنجازات في المغرب، "ليس وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية بعيدة المدى وخيارات تنموية كبرى، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تنعم به البلاد".كما أكد الملك محمد السادس أن "المغرب يملك اليوم بنية تحتية حديثة بمواصفات عالمية"، لافتًا إلى انطلاق أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية.وفي السياق ذاته، أكد العاهل المغربي أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية، مبرزًا تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% عام 2014، إلى 6.8% في 2024، وتجاوز المملكة عتبة مؤشر التنمية البشرية لتصنّف ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية".وشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعيًا إلى "اعتماد مقاربة تنموية مندمجة، تضمن وصول ثمار التقدم إلى جميع المواطنين دون تمييز".

https://sarabic.ae/20250905/دولة-خليجية-تصبح-أكبر-مستثمر-في-المغرب-1104542259.html

https://sarabic.ae/20250904/المغرب-يستحدث-لجانا-قضائية-داخل-الملاعب-لمتابعة-الجماهير-في-مونديال-2030-1104512901.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي