المغرب يجذب أكثر من 13 مليون سائح في 8 أشهر مسجلا طفرة سياحية استثنائية
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن موسم الصيف لعام 2025، شهد تدفقا ملحوظا، حيث زار المغرب 4.6 مليون سائح خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس، بنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لموقع "أنفاس" المغربي. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعزز الدينامية القوية لقطاع السياحة في المغرب. وسجل الموسم الصيفي عودة لافتة للمغاربة المقيمين في الخارج، حيث بلغ عددهم 3 ملايين زائر، بزيادة 13% عن العام الماضي، ما يبرز ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم، إلى جانب الجاذبية المتزايدة للمغرب كوجهة سياحية للزوار الأجانب. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد اعتبر، في خطاب وجّهه إلى شعب بلاده نهاية يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى الـ26 لـ"عيد العرش"، أن ما تحقق من إنجازات في المغرب، "ليس وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية بعيدة المدى وخيارات تنموية كبرى، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تنعم به البلاد".كما أكد الملك محمد السادس أن "المغرب يملك اليوم بنية تحتية حديثة بمواصفات عالمية"، لافتًا إلى انطلاق أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية.وفي السياق ذاته، أكد العاهل المغربي أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية، مبرزًا تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% عام 2014، إلى 6.8% في 2024، وتجاوز المملكة عتبة مؤشر التنمية البشرية لتصنّف ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية".وشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعيًا إلى "اعتماد مقاربة تنموية مندمجة، تضمن وصول ثمار التقدم إلى جميع المواطنين دون تمييز".
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية أن المغرب استقبل 13.5 مليون سائح حتى نهاية أغسطس/آب 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام الماضي 2024، ما يعكس أداء سياحيا استثنائيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن موسم الصيف لعام 2025، شهد تدفقا ملحوظا، حيث زار المغرب
4.6 مليون سائح خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس، بنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لموقع "أنفاس" المغربي.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعزز الدينامية القوية لقطاع السياحة في المغرب.
وسجل الموسم الصيفي عودة لافتة للمغاربة المقيمين في الخارج، حيث بلغ عددهم 3 ملايين زائر، بزيادة 13% عن العام الماضي، ما يبرز ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم، إلى جانب الجاذبية المتزايدة للمغرب كوجهة سياحية للزوار الأجانب.
وأرجعت الوزارة هذا النجاح إلى فعالية خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي ركزت على تعزيز الربط الجوي، وتطوير العروض السياحية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الترفيه والإيواء عبر آليات تحفيزية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد اعتبر، في خطاب وجّهه إلى شعب بلاده نهاية يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى الـ26 لـ"عيد العرش"، أن ما تحقق من إنجازات في المغرب، "ليس وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية بعيدة المدى وخيارات تنموية كبرى، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي
والمؤسسي الذي تنعم به البلاد".
وأشار إلى أن "المغرب يشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث تضاعفت الصادرات الصناعية منذ عام 2014، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة"، معتبرًا إياها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن المملكة باتت شريكًا موثوقًا يرتبط اقتصادها بنحو 3 مليارات مستهلك عبر العالم بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
كما أكد الملك محمد السادس أن "المغرب يملك اليوم بنية تحتية حديثة بمواصفات عالمية"، لافتًا إلى انطلاق أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية.
وفي السياق ذاته، أكد العاهل المغربي
أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية، مبرزًا تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% عام 2014، إلى 6.8% في 2024، وتجاوز المملكة عتبة مؤشر التنمية البشرية لتصنّف ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
وشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعيًا إلى "اعتماد مقاربة تنموية مندمجة، تضمن وصول ثمار التقدم إلى جميع المواطنين دون تمييز".