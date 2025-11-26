https://sarabic.ae/20251126/مجلس-الأمن-والدفاع-بالسودان-يكلف-جهات-الاختصاص-بالرد-على-الورقة-الأمريكية-بشأن-وقف-إطلاق-النار-1107498990.html

مجلس الأمن والدفاع بالسودان يكلف "جهات الاختصاص" بالرد على الورقة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

ندد مجلس الأمن والدفاع في السودان، في بيان، "بالفظائع التي ارتُكبت وما زالت تُرتكب في مدينة الفاشر والمناطق الأخرى". 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وكلف المجلس، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، "جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بشأن وقف إطلاق النار في السودان".وأكد المجلس تمسكه بالرؤية المقدمة، في أوقات سابقة، من الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة، كما أكد "التزام حكومة السودان بتسهيل دخول العون الإنساني وفتح الطرق وحماية العاملين في الشأن الإنساني وضمان وصول المساعدات للمحتاجين واستمرار فتح المعابر الحدودية والمطارات".وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أكد في الآونة الأخيرة، أن ‌"الورقة التي قدمتها الرباعية عبر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، تعتبر أسوأ ورقة وغير مقبولة".وأضاف أن "الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة"، موضحًا أن "مبعوث الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض".وتابع البرهان: "نخشى أن يكون مسعد بولس، عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان، أنه يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية".كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودانط، الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

