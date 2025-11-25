https://sarabic.ae/20251125/بعد-تصريحات-البرهان-الأخيرة-حول-السعوديةهل-باتت-الرياض-مفتاح-الحل-في-السودان؟-1107490457.html

بعد تصريحات البرهان الأخيرة حول السعودية..هل باتت الرياض مفتاح الحل في السودان؟

بعد تصريحات البرهان الأخيرة حول السعودية..هل باتت الرياض مفتاح الحل في السودان؟

لا يزال السودان بعيدا عن اللحظة الفارقة في تاريخه الحديث بوقف الحرب وإحلال السلام بعد سنوات من الصراع الداخلي المدمر، فلم تعد خطة الرباعية والمبعوث الأمريكي...

بعد وصف البرهان لمبادرة ولي العهد السعودي بـ طريق السلام وإعلان رفضه الكامل لخطة الرباعية ومبعوث ترامب وتأكيده على استمرار الحرب..هل يعني ذلك العودة لمخرجات مؤتمر جدة التي عقدت في المملكة العربية السعودية؟بداية يقول، المسؤول السابق في الحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي، لقد عبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان عن الرأي العام السوداني عندما أعلن رفضه مساعي مبعوث الرئيس الأمريكي (مسعد بولس) وما تبنته الرباعية.المخرج الوحيدوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": أن وجود بعض الدول المتهمة مباشرة و الضالعة في تمويل المليشيا في الرباعية الدولية هو العامل الأكبر للرفض الشعبي، لأن هناك عقيدة متجذرة لدى الشعب السوداني بتورط تلك الدولة في الحرب.وتابع عبد العاطي، أن الرفض أو الإعلان عن الرفض من قبل رئيس مجلس السيادة لمساعي الرباعية لم يبن على أوهام وافتراضات، بل إن دعم تلك الدولة الخليجية للمليشيا ثابت بموجب الأدلة الدامغة و الأسانيد التى لا ترقى إلى أي درجة من درجات الشك.ولفت عبد العاطي، إلى أن، تصريحات البرهان تؤكد بأن المليشيا لا مخرج لها إلا بأن تسلم السلاح و تخرج من المناطق التي احتلتها وتتجمع في أماكن محددة، وتلك هي خريطة الطريق التي يراها الجيش السوداني لإيقاف الحرب، ولا يهم بعد ذلك أن يكون الأمر وفقا لاتفاق جدة أو غيره.البرهان والرباعيةمن جانبه يقول، المحلل السياسي السوداني، وليد علي، يبدو أن البرهان لا يرى في مبادرة الرباعية تسوية عادلة، وذلك لأن أحد أطرافها هى الدولة الخليجية والتي تعد جزء من مبادرة الرباعية، تلك الدولة هي داعم رئيسي لقوات الدعم السريع.وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": إن وضع مبادرة جده كأساس لأي عملية تفاوض أو وقف إطلاق نار بين الطرفين لا يمكن أن تكون مسألة عملية، حيث أنه قد جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ مايو/أيار 2023.وتابع علي، الأوضاع الآن مختلفة تماما، الجيش استطاع اخراج الدعم السريع من مدن وسط السودان تماما و حرر العاصمة وأجزاء كبيرة من كردفان، وأصبح الدعم السريع يقاتل في دارفور و جزء من كردفان.وأشار المحلل السياسي، إلى أنه، من الناحية العسكرية الجيش السوداني أصبح اليوم أكثر قوة وصلابة وتجهيز نوعي في العدة و العتاد الحربي، في الوقت ذاته فقد الدعم السريع أعدادا مهولة من مقاتليه خلال معارك الجزيرة و الخرطوم و كردفان.السعودية والخطة الجديدةويعتقد علي، أن الجيش السوداني اليوم في وضع يسمح له بوضع شروطه لوقف إطلاق النار، وأيضا هناك انتهاكات للدعم السريع التي تجعله محل اتهام وعدم ثقة من الوسطاء، و تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلن وزير خارجيتها أن الدعم السريع يعد بأشياء لا يفي بها، وأشار لضرورة وقف السلاح الذي يتدفق لقوات الدعم السريع من دول بعينها، وأيضا أوضح أن الرباعية لن تكون غطاء لتهرب هذه الدول من مسؤوليتها.ولفت علي، التفاصيل السابقة تشير إلى أن الرباعية سوف ترتكز على خطة جديدة يظهر فيها أثر النفوذ السعودي، و ربما نشهد خطة مختلفة تقدمها الرباعية ترتكز على موقف أمريكي سعودي جديد، قد لا يكون في صالح الدعم السريع.قال وزير الإعلام السوداني، خالد الإعيسر، اليوم الثلاثاء، إن إعلان قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر، "مناورة سياسية" تتناقض مع الجرائم التي ارتكبتها قواته على الأرض.ودعا الإعيسر في بيان له على منصة "إكس" المجتمع الدولي إلى الضغط على "قوات الدعم السريع" لتنفيذ خارطة الطريق التي قدمها رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، كوسيلة وحيدة لإنهاء الحرب.مناورة سياسيةوقال الإعيسر: "ما أعلنه قائد ميليشيا الدعم السريع المتمردة بشأن هذه الهدنة لا يعدو كونه مناورة سياسية مكشوفة، تتناقض تماما مع الواقع المرير الذي ارتكبته قواته، من حصار المدنيين العزل وتجويعهم وقصف المدن بالطائرات المسيّرة، إلى جرائم مروعة في الفاشر وبارا".ودعا وزير الإعلام السوداني، خالد الإعيسر، المجتمع الدولي إلى الضغط على "قوات الدعم السريع" لتطبيق خارطة الطريق المقدمة للأمم المتحدة، بوصفها الطريق الأنجع لتحقيق هدنة دائمة واستجابة لتطلعات الشعب السوداني نحو السلام.هدنة منفردةوأعلن قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس الاثنين، الموافقة الفورية على هدنة إنسانية من طرف واحد تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر، استجابة للجهود والمطالب الدولية.وفي خطاب متلفز بثه الموقع الرسمي لقوات "الدعم السريع" عبر تطبيق "تلغرام"، قال حميدتي: "نعلن في قوات الدعم السريع وجميع القوات المتحالفة معها الموافقة الفورية على هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تعزيز حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وفتح بارقة أمل لشعبنا الذي أنهكته هذه الحرب".وأكد قائد "الدعم السريع" التزام قواته الكامل بتسهيل العمل الإنساني، وتأمين حركة العاملين في الإغاثة، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة دون عوائق، وحماية مقار ومخازن المنظمات الوطنية والدولية، وتسهيل عمل الفرق الطبية وفرق الطوارئ، بالتعاون التام مع الأمم المتحدة والمنظمات المختصة.كما أعلن الموافقة على إنشاء آلية ميدانية لمراقبة الهدنة تشرف عليها دول الرباعية الدولية والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، لضمان تنفيذها وتوصيل المساعدات إلى مستحقيها.وتعهد حميدتي بمحاسبة أي فرد من قواته تثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين تحت أي ظرف، مؤكدًا أن "الهدنة الإنسانية التي أعلنا الالتزام بها هي الخطوة الأولى نحو وقف العدائيات والوصول إلى حل سياسي شامل"، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة والمشاركة في آليات مراقبتها.ورقة غير مقبولةوكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، قد أكد أول أمس الأحد، أن ‌"الورقة التي قدمتها الرباعية عبر مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر أسوأ ورقة وغير مقبولة".وقال البرهان، خلال اجتماعه مع كبار الضباط بالقوات المسلحة، إن "الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي الميليشيا المتمردة في مناطقها".وأضاف أن "الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة"، موضحا أن "مبعوث الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض".وكانت "قوات الدعم السريع" السودانية أعلنت، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار، لكن مراقبين يرون أن قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة.كما أعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية قبل ذلك السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

