مستشار الرئيس الإماراتي: الادعاءات الكاذبة لن توقف جهود الإمارات لإنهاء حرب السودان
مستشار الرئيس الإماراتي: الادعاءات الكاذبة لن توقف جهود الإمارات لإنهاء حرب السودان
صرّح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن أبو ظبي ترحب بالجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في السودان، وتدين "الفظائع" التي ارتكبها كل من الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".
وشدد قرقاش على أن "الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة لن تثني الإمارات عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان".
ومضى مؤكدا أن "الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بتنظيم الإخوان لا يمكنها تحديد مستقبل البلاد"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأكد قرقاش أنه "لا حل عسكريا للحرب في السودان".
وواصل المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي بالقول: "نندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".
تأتي تصريحات أنور قرقاش مع تصاعد القتال بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، وتفاقم الأزمة الإنسانية في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى، وسط تحذيرات أممية من تفاقم خطر المجاعة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح يوم الأربعاء الماضي، بأنه سيعمل على إنهاء الحرب في السودان، بعد أن طلب منه، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التدخل.
ووجهت الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، اتهاما للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، بعرقلة مقترحات الهدنة في السودان، مطالبة "بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء الحرب الأهلية هناك".
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مستشار الرئيس الإماراتي: ندعو لوقف حرب السودان المأساوية ومحاسبة طرفيها
22 نوفمبر, 12:35 GMT
وفي بيان لها نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أن "البرهان يرفض مرة أخرى كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام"، مشيرة إلى "رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، ما يظهر سلوكاً معرقلاً يجب التنديد به، حيث يظل الشعب السوداني هو من يتحمل الثمن الأكبر لهذه الحرب الأهلية".
وأضافت الوزيرة أن "الأمم المتحدة تصف الوضع القائم بأنه من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، إذ يتم استخدام وصول المساعدات كسلاح، وتجويع المدنيين بشكل متعمد".
وأعربت عن قلق دولة الإمارات البالغ تجاه سلوك طرفي النزاع، حيث يقود تصعيدهما العسكري ورفضهما المتكرر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية للسودان إلى حافة الانهيار، مؤكدة دعوة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب الأهلية.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، قد أكد أمس الأحد، أن ‌"الورقة التي قدمتها الرباعية عبر مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر أسوأ ورقة وغير مقبولة".
وقال البرهان، خلال اجتماعه مع كبار الضباط بالقوات المسلحة، إن "الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها".
وأضاف أن "الوساطة إذا كانت ماضية في هذا المنحى فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة"، موضحا أن "مبعوث الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه يريد أن يفرض علينا بعض الفروض".
وتابع البرهان: "نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان، أنه يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية".
طريق مهجور في الخرطوم، وسط التصعيد العسكري في السودان ، 18 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
وزير الإعلام السوداني: إعلان حميدتي عن هدنة إنسانية مجرد "مناورة سياسية"
09:09 GMT
وأكد على ضرورة تبني خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان، مشيرا إلى أن "الأحاديث التي يطلقها مسعد بولس ما هي إلا صورة من أبواق صمود وتأسيس والمليشيا، فضلا عن أنه يتحدث بلسان الإمارات ويقرر في مستقبل العملية السياسية التي هي شأن سوداني خالص".
كانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار، لكن مراقبين يرون أن قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة.
كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية قبل ذلك السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
الإمارات ترحب باستعداد ترامب للمساعدة في إنهاء الصراع بالسودان
22 نوفمبر, 03:22 GMT
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
