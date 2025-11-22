https://sarabic.ae/20251122/الإمارات-ترحب-باستعداد-ترامب-للمساعدة-في-إنهاء-الصراع-في-السودان-1107385364.html

الإمارات ترحب باستعداد ترامب للمساعدة في إنهاء الصراع في السودان

الإمارات ترحب باستعداد ترامب للمساعدة في إنهاء الصراع في السودان

رحّب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان باستعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تسهيل حل الصراع القائم...

وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي يوم الجمعة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والشيخ عبد الله بن زايد، حيث ناقشا ضرورة التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في السودان.وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عقب المحادثات، إن الوزير رحّب بتصريحات ترامب الداعية لإنهاء الهجمات على المدنيين، وإعرابه عن الاستعداد لقيادة الجهود الرامية إلى استقرار السودان.وفي وقت سابق، أعلن ترامب يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء آخرين في الشرق الأوسط على إنهاء الأعمال العدائية في السودان واستعادة الاستقرار في ظل الصراع القائم بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع (RSF).وفي سياق متصل، صرح الممثل الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حسن حميد حسن لوكالة "سبوتنيك" بأن السودان يعوّل على مساعدة روسيا في إعادة بناء البلاد، معتبرًا موسكو شريكًا موثوقًا، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تستخدم قضية المساعدات الإنسانية للضغط والتدخل في الشؤون الداخلية للسودان.ويشهد السودان منذ أبريل 2023 اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وكان الجيش قد أعلن في مارس أنه طرد المتمردين من العاصمة الخرطوم، فيما كثّفت قوات الدعم السريع هجماتها في غرب وجنوب البلاد في أبريل، معلنة تشكيل حكومة منافسة.وفي 6 نوفمبر، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية كجزء من مبادرة اقترحتها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، غير أن الجيش لم يوافق على الاقتراح بصيغته الحالية، واستمر القتال منذ ذلك الحين.

