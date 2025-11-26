وزير لبناني سابق: لبنان بحاجة لقرار وطني تاريخي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251126/وزير-لبناني-سابق-لبنان-بحاجة-لقرار-وطني-تاريخي-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1107523873.html
وزير لبناني سابق: لبنان بحاجة لقرار وطني تاريخي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
وزير لبناني سابق: لبنان بحاجة لقرار وطني تاريخي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية اللبناني الأسبق، شربل وهبي، من احتمالات اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الهش،... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T18:25+0000
2025-11-26T18:25+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/06/1049782264_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_72b25952ec29e7e0d2ca9f7d06423b41.jpg
ودعا وهبي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "عقد حوار معمق وجدي وواع من قبل جميع القوى السياسية ومسؤولي البلاد وأحزابها لدرء الخطر المحدق، وطالب رؤوساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب إلى تحصين لبنان عبر اتخاذ قرار سياسي وطني". واعتبر أن هذا السلاح قدمته جهة إقليمية وهي التي تملك مفتاح قراره، مشيرا إلى "أهمية رسالة المرجع السيستاني إلى إيران التي دعا فيها إلى حقن دماء الشيعة في لبنان".وأشار وهبي إلى أن المنطقة العربية تعيش حالة فقدان القرار العربي الموحد، معتبرا أن على مصر أن تلعب دورها الطبيعي كلاعب أساسي في المنطقة، قائلا: "آمل أن تلقى المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آذانا صاغية لدى المسؤولين اللبنانيين".وحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، اعتبر وهبي أن "ما قام به رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والسلطة التشريعية خطوة شجاعة تمهّد لتعزيز الاستثمار والتعاون بين البلدين".لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين
https://sarabic.ae/20251126/لبنان-وقبرص-يوقعان-اتفاقية-لترسيم-الحدود-البحرية-بين-البلدين-1107520411.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/06/1049782264_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_36b873850c56387978adbf0c92319837.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير لبناني سابق: لبنان بحاجة لقرار وطني تاريخي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

18:25 GMT 26.11.2025
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
تابعنا عبر
حصري
حذر وزير الخارجية اللبناني الأسبق، شربل وهبي، من احتمالات اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، مؤكدا أن لبنان بحاجة ماسة إلى قرار وطني تاريخي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ووضع حد للأطماع الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.
ودعا وهبي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "عقد حوار معمق وجدي وواع من قبل جميع القوى السياسية ومسؤولي البلاد وأحزابها لدرء الخطر المحدق، وطالب رؤوساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب إلى تحصين لبنان عبر اتخاذ قرار سياسي وطني".

وأوضح أن "سلاح "حزب الله" نشأ أصلا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للبنان، إلا أنه يجب أن يسلمه طوعا، وإلا سيتم تدميره من قبل إسرائيل".

واعتبر أن هذا السلاح قدمته جهة إقليمية وهي التي تملك مفتاح قراره، مشيرا إلى "أهمية رسالة المرجع السيستاني إلى إيران التي دعا فيها إلى حقن دماء الشيعة في لبنان".
بحر لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين
16:07 GMT
وأشار وهبي إلى أن المنطقة العربية تعيش حالة فقدان القرار العربي الموحد، معتبرا أن على مصر أن تلعب دورها الطبيعي كلاعب أساسي في المنطقة، قائلا: "آمل أن تلقى المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آذانا صاغية لدى المسؤولين اللبنانيين".

وأضاف أن "لبنان من الدول التي تحتاج إلى إعادة ترسيم وترميم ما تبقى من نظامها وجغرافيتها وهيكليتها، داعيا إلى أن يكون لبنان جاهزا للتطورات"، ومؤكدا أن "ليس من مصلحته الدخول في عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، اعتبر وهبي أن "ما قام به رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والسلطة التشريعية خطوة شجاعة تمهّد لتعزيز الاستثمار والتعاون بين البلدين".
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала