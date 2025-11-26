https://sarabic.ae/20251126/وزير-لبناني-سابق-لبنان-بحاجة-لقرار-وطني-تاريخي-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1107523873.html
وزير لبناني سابق: لبنان بحاجة لقرار وطني تاريخي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
وزير لبناني سابق: لبنان بحاجة لقرار وطني تاريخي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية اللبناني الأسبق، شربل وهبي، من احتمالات اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الهش،... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T18:25+0000
2025-11-26T18:25+0000
2025-11-26T18:25+0000
حصري
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/06/1049782264_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_72b25952ec29e7e0d2ca9f7d06423b41.jpg
ودعا وهبي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "عقد حوار معمق وجدي وواع من قبل جميع القوى السياسية ومسؤولي البلاد وأحزابها لدرء الخطر المحدق، وطالب رؤوساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب إلى تحصين لبنان عبر اتخاذ قرار سياسي وطني". واعتبر أن هذا السلاح قدمته جهة إقليمية وهي التي تملك مفتاح قراره، مشيرا إلى "أهمية رسالة المرجع السيستاني إلى إيران التي دعا فيها إلى حقن دماء الشيعة في لبنان".وأشار وهبي إلى أن المنطقة العربية تعيش حالة فقدان القرار العربي الموحد، معتبرا أن على مصر أن تلعب دورها الطبيعي كلاعب أساسي في المنطقة، قائلا: "آمل أن تلقى المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آذانا صاغية لدى المسؤولين اللبنانيين".وحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، اعتبر وهبي أن "ما قام به رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والسلطة التشريعية خطوة شجاعة تمهّد لتعزيز الاستثمار والتعاون بين البلدين".لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين
https://sarabic.ae/20251126/لبنان-وقبرص-يوقعان-اتفاقية-لترسيم-الحدود-البحرية-بين-البلدين-1107520411.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/06/1049782264_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_36b873850c56387978adbf0c92319837.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير لبناني سابق: لبنان بحاجة لقرار وطني تاريخي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
حصري
حذر وزير الخارجية اللبناني الأسبق، شربل وهبي، من احتمالات اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، مؤكدا أن لبنان بحاجة ماسة إلى قرار وطني تاريخي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ووضع حد للأطماع الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.
ودعا وهبي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "عقد حوار معمق وجدي وواع من قبل جميع القوى السياسية ومسؤولي البلاد وأحزابها لدرء الخطر المحدق، وطالب رؤوساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب إلى تحصين لبنان عبر اتخاذ قرار سياسي وطني".
وأوضح أن "سلاح "حزب الله" نشأ أصلا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للبنان، إلا أنه يجب أن يسلمه طوعا، وإلا سيتم تدميره من قبل إسرائيل".
واعتبر أن هذا السلاح قدمته جهة إقليمية وهي التي تملك مفتاح قراره، مشيرا إلى "أهمية رسالة المرجع السيستاني إلى إيران التي دعا فيها إلى حقن دماء الشيعة في لبنان".
وأشار وهبي إلى أن المنطقة العربية تعيش حالة فقدان القرار العربي الموحد، معتبرا أن على مصر أن تلعب دورها الطبيعي كلاعب أساسي في المنطقة، قائلا: "آمل أن تلقى المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آذانا صاغية لدى المسؤولين اللبنانيين".
وأضاف أن "لبنان من الدول التي تحتاج إلى إعادة ترسيم وترميم ما تبقى من نظامها وجغرافيتها وهيكليتها، داعيا إلى أن يكون لبنان جاهزا للتطورات"، ومؤكدا أن "ليس من مصلحته الدخول في عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، اعتبر وهبي أن "ما قام به رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والسلطة التشريعية خطوة شجاعة تمهّد لتعزيز الاستثمار والتعاون بين البلدين".