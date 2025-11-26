https://sarabic.ae/20251126/-ارتفاع-عدد-ضحايا-حريق-مجمع-سكني-في-هونغ-كونغ-إلى-44-قتيلا-و279-مفقودا-1107531195.html
ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 44 قتيلا و279 مفقودا
ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 44 قتيلا و279 مفقودا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الخميس، أن حصيلة الضحايا جراء الحريق الذي اندلع في مجمّع سكني بمدينة هونغ كونغ ارتفعت إلى 44 قتيلا. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T23:25+0000
2025-11-26T23:25+0000
2025-11-26T23:25+0000
أحداث هونغ كونغ
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107525553_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_49704cf92652118b6199914b2b32b641.jpg
وأضافت الصحيفة: "قتل 44 شخصا"، مشيرة إلى أن 279 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.ووقع الحادث يوم الأربعاء، عندما التهمت النيران جميع المباني الثمانية لمجمّع وانغ فوك كورت السكني، ما أدى إلى كارثة واسعة النطاق خلّفت عشرات القتلى ومئات المفقودين.ومع حلول مساء الأربعاء، رفعت السلطات مستوى التحذير إلى الدرجة الخامسة، وهي الأعلى في نظام الطوارئ بهونغ كونغ، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانٍ أخرى.
https://sarabic.ae/20251126/ألسنة-اللهب-تلتهم-السماء-النار-تبتلع-مجمع-مبان-في-هونغ-كونغ-فيديو-1107526006.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107525553_168:0:1533:1024_1920x0_80_0_0_31641062f3a70c40c3648ff4642e89f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحداث هونغ كونغ, الصين, العالم
أحداث هونغ كونغ, الصين, العالم
ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 44 قتيلا و279 مفقودا
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الخميس، أن حصيلة الضحايا جراء الحريق الذي اندلع في مجمّع سكني بمدينة هونغ كونغ ارتفعت إلى 44 قتيلا.
وأضافت الصحيفة: "قتل 44 شخصا"، مشيرة إلى أن 279 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.
ووقع الحادث يوم الأربعاء، عندما التهمت النيران جميع المباني الثمانية
لمجمّع وانغ فوك كورت السكني، ما أدى إلى كارثة واسعة النطاق خلّفت عشرات القتلى ومئات المفقودين.
ومع حلول مساء الأربعاء، رفعت السلطات مستوى التحذير إلى الدرجة الخامسة، وهي الأعلى في نظام الطوارئ بهونغ كونغ، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانٍ أخرى.