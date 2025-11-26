عربي
ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 44 قتيلا و279 مفقودا
ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 44 قتيلا و279 مفقودا
ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الخميس، أن حصيلة الضحايا جراء الحريق الذي اندلع في مجمّع سكني بمدينة هونغ كونغ ارتفعت إلى 44 قتيلا.
وأضافت الصحيفة: "قتل 44 شخصا"، مشيرة إلى أن 279 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.
ووقع الحادث يوم الأربعاء، عندما التهمت النيران جميع المباني الثمانية لمجمّع وانغ فوك كورت السكني، ما أدى إلى كارثة واسعة النطاق خلّفت عشرات القتلى ومئات المفقودين.
ومع حلول مساء الأربعاء، رفعت السلطات مستوى التحذير إلى الدرجة الخامسة، وهي الأعلى في نظام الطوارئ بهونغ كونغ، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانٍ أخرى.
