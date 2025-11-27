https://sarabic.ae/20251127/أمريكا-تعلق-النظر-في-جميع-طلبات-الهجرة-الخاصة-بالأفغان-لأجل-غير-مسمى-1107533813.html

أمريكا تعلق النظر في جميع طلبات الهجرة الخاصة بالأفغان لأجل غير مسمى

سبوتنيك عربي

أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية، اليوم الخميس، تعليق معالجة جميع طلبات الهجرة المقدمة من المواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمّى، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف...

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أفغانستان اليوم

وقالت الدائرة في بيان نشرته على منصة "إكس": "اعتبارًا من الآن، سيتم إيقاف معالجة جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، ريثما تُجرى مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتدقيق".وأضافت الدائرة أن "حماية وسلامة وطننا والشعب الأميركي تبقى محور اهتمامنا ورسالتنا الأوحد".وصباح اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن:وفي وقت سابق، كشفت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني وسط المدينة قد تصرّف بمفرده.وقال مساعد قائد شرطة العمليات الخاصة في شرطة العاصمة، جيف كارول، خلال مؤتمر صحافي، إن "المؤشرات الأولية لا تدل على تورط شركاء آخرين"، مضيفًا أن "الأمر يتعلق بمطلق نار منفرد رفع سلاحه ونفّذ كمينًا ضد أفراد الحرس الوطني، قبل أن يتم توقيفه بسرعة على أيدي عناصر آخرين من الحرس الوطني".وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام غربية، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني في إطلاق نار قرب البيت الأبيض.وأفادت الشرطة الأمريكية في واشنطن، بـ"وقوع إطلاق نار على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض، بالقرب من تقاطع شارع 17 شمال غرب وشارع I شمال غرب"، مؤكدة أنه احتجاز المشتبه به في إطلاق النار على العنصرين، وتم تأمين مكان الحادث.

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أفغانستان اليوم

