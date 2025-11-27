عربي
https://sarabic.ae/20251127/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حريق-المجمع-السكني-بهونغ-كونغ-إلى-94-قتيلا-1107570908.html
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ إلى 94 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ إلى 94 قتيلا
60
2025
وكان الحريق، الذي اندلع الأربعاء، قد التهم الأبراج السكنية في مجمّع "وانغ فوك كورت"، بعدما كانت الحصيلة الأولية تشير إلى 83 قتيلاً.
Густой дым и пламя поднимаются, когда пожар охватывает жилые многоэтажные здания в комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 44 قتيلا و279 مفقودا
أمس, 23:25 GMT
وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، بدأ الحريق وانتشر عبر السقالات المصنوعة من الخيزران التي كانت منصوبة حول الأبنية ضمن خطة لإعادة تجديد المجمع. واندلع الحريق أولاً في أحد المباني قبل أن يمتد إلى ثلاثة مبانٍ أخرى.
وقالت سلطات هونغ كونغ إن الانتشار السريع والنادر للحريق دفعها لفتح تحقيق جنائي لتحديد أسبابه وظروفه، مشيرة إلى توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بارتكابهم القتل غير العمد على صلة بالحادث.
