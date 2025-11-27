https://sarabic.ae/20251127/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حريق-المجمع-السكني-بهونغ-كونغ-إلى-94-قتيلا-1107570908.html

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ إلى 94 قتيلا

ارتفع عدد القتلى جراء الحريق الذي اندلع في مجمّع سكني بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى 94 شخصاً، وفق ما أفادت به وكالة شينخوا اليوم الجمعة نقلاً عن خدمة

وكان الحريق، الذي اندلع الأربعاء، قد التهم الأبراج السكنية في مجمّع "وانغ فوك كورت"، بعدما كانت الحصيلة الأولية تشير إلى 83 قتيلاً.وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، بدأ الحريق وانتشر عبر السقالات المصنوعة من الخيزران التي كانت منصوبة حول الأبنية ضمن خطة لإعادة تجديد المجمع. واندلع الحريق أولاً في أحد المباني قبل أن يمتد إلى ثلاثة مبانٍ أخرى.وقالت سلطات هونغ كونغ إن الانتشار السريع والنادر للحريق دفعها لفتح تحقيق جنائي لتحديد أسبابه وظروفه، مشيرة إلى توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه بارتكابهم القتل غير العمد على صلة بالحادث.

