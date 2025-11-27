الإمارات تعلن رسميا سحب ملف استضافة كأس آسيا 2031

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/الإمارات-تعلن-رسميا-سحب-ملف-استضافة-كأس-آسيا-2031-1107556774.html
الإمارات تعلن رسميا سحب ملف استضافة كأس آسيا 2031
الإمارات تعلن رسميا سحب ملف استضافة كأس آسيا 2031
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رسميا اليوم الخميس، سحب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقًا... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T15:22+0000
2025-11-27T15:22+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
وكانت الإمارات تسعى لاستضافة البطولة بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في نسخة 2019، التي شهدت لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا، وحظي تنظيمها بإشادة قارية ودولية، مما يمنح الإمارات ثقلًا كبيرًا في المنافسة مرة أخرى. ويتنافس ستة ملفات قوية أخرى على تنظيم البطولة إلى جانب الإمارات السابق، وهي: أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الكويت، الهند، بالإضافة إلى ملف مشترك قدمته ثلاث دول: طاجيكستان، قيرغيزستان، وأوزبكستان. وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الاتحاد الآسيوي مع الاتحادات الوطنية المتقدمة بملفات الاستضافة، تمهيدا لعملية اختيار الدولة المستضيفة للبطولة التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك من خلال تصويت الجمعية العمومية في عام 2026.
https://sarabic.ae/20241105/لاعب-سابق-بالعين-الإماراتي-قبل-مواجهة-النصر-السعودي-الفريق-لن-يصمد-90-دقيقة-1094511225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة, منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة, منوعات

الإمارات تعلن رسميا سحب ملف استضافة كأس آسيا 2031

15:22 GMT 27.11.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رسميا اليوم الخميس، سحب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقًا لمواقع رياضية.
وكانت الإمارات تسعى لاستضافة البطولة بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في نسخة 2019، التي شهدت لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا، وحظي تنظيمها بإشادة قارية ودولية، مما يمنح الإمارات ثقلًا كبيرًا في المنافسة مرة أخرى.
ويتنافس ستة ملفات قوية أخرى على تنظيم البطولة إلى جانب الإمارات السابق، وهي: أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الكويت، الهند، بالإضافة إلى ملف مشترك قدمته ثلاث دول: طاجيكستان، قيرغيزستان، وأوزبكستان.
ويُعد عدد الدول المتقدمة لاستضافة كأس آسيا 2031 كبيرًا، حيث تلقى الاتحاد الآسيوي سبع طلبات إبداء رغبة، وهو دليل على المكانة المرموقة التي باتت تحتلها البطولة الأهم على مستوى القارة الصفراء.
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
مجتمع
لاعب سابق بالعين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي: الفريق لن يصمد 90 دقيقة
5 نوفمبر 2024, 15:24 GMT
وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الاتحاد الآسيوي مع الاتحادات الوطنية المتقدمة بملفات الاستضافة، تمهيدا لعملية اختيار الدولة المستضيفة للبطولة التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك من خلال تصويت الجمعية العمومية في عام 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала