https://sarabic.ae/20251127/الإمارات-تعلن-رسميا-سحب-ملف-استضافة-كأس-آسيا-2031-1107556774.html
الإمارات تعلن رسميا سحب ملف استضافة كأس آسيا 2031
الإمارات تعلن رسميا سحب ملف استضافة كأس آسيا 2031
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رسميا اليوم الخميس، سحب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقًا... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T15:22+0000
2025-11-27T15:22+0000
2025-11-27T15:22+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
وكانت الإمارات تسعى لاستضافة البطولة بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في نسخة 2019، التي شهدت لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا، وحظي تنظيمها بإشادة قارية ودولية، مما يمنح الإمارات ثقلًا كبيرًا في المنافسة مرة أخرى. ويتنافس ستة ملفات قوية أخرى على تنظيم البطولة إلى جانب الإمارات السابق، وهي: أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الكويت، الهند، بالإضافة إلى ملف مشترك قدمته ثلاث دول: طاجيكستان، قيرغيزستان، وأوزبكستان. وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الاتحاد الآسيوي مع الاتحادات الوطنية المتقدمة بملفات الاستضافة، تمهيدا لعملية اختيار الدولة المستضيفة للبطولة التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك من خلال تصويت الجمعية العمومية في عام 2026.
https://sarabic.ae/20241105/لاعب-سابق-بالعين-الإماراتي-قبل-مواجهة-النصر-السعودي-الفريق-لن-يصمد-90-دقيقة-1094511225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة, منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة, رياضة, منوعات
الإمارات تعلن رسميا سحب ملف استضافة كأس آسيا 2031
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رسميا اليوم الخميس، سحب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وفقًا لمواقع رياضية.
وكانت الإمارات
تسعى لاستضافة البطولة بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في نسخة 2019، التي شهدت لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا، وحظي تنظيمها بإشادة قارية ودولية، مما يمنح الإمارات ثقلًا كبيرًا في المنافسة مرة أخرى.
ويتنافس ستة ملفات قوية أخرى على تنظيم البطولة إلى جانب الإمارات السابق، وهي: أستراليا، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الكويت، الهند، بالإضافة إلى ملف مشترك قدمته ثلاث دول: طاجيكستان، قيرغيزستان، وأوزبكستان.
ويُعد عدد الدول المتقدمة لاستضافة كأس آسيا 2031 كبيرًا، حيث تلقى الاتحاد الآسيوي سبع طلبات إبداء رغبة، وهو دليل على المكانة المرموقة التي باتت تحتلها البطولة الأهم على مستوى القارة الصفراء.
وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الاتحاد الآسيوي مع الاتحادات الوطنية المتقدمة بملفات الاستضافة، تمهيدا لعملية اختيار الدولة المستضيفة للبطولة التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك من خلال تصويت الجمعية العمومية في عام 2026.