الجيش الإسرائيلي يعلن اقتحام عدد من الإسرائيليين الحدود السورية
الجيش الإسرائيلي يعلن اقتحام عدد من الإسرائيليين الحدود السورية
وأشار الجيش في بيان له إلى أنه أرسل قواته إلى الموقعين، وعُثر على المدنيين بعد وقت قصير، حيث تصدى بعضهم للقوات، قبل أن يتم إعادتهم سالمين إلى الأراضي الإسرائيلية تحت حراسة الجيش.وأضاف أنه تم تحويل المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية.وعبر الجيش الإسرائيلي في بيانه عن إدانته للحادث، واعتبرها "خطيرة وتشكل جريمة جنائية تهدد المدنيين والجنود".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تلقيه بلاغا بشأن تسلل عدد من المدنيين الإسرائيليين من موقعين منفصلين في مرتفعات الجولان، وجبل الشيخ إلى الأراضي السورية.
وأشار الجيش في بيان له إلى أنه أرسل قواته إلى الموقعين، وعُثر على المدنيين بعد وقت قصير، حيث تصدى بعضهم للقوات، قبل أن يتم إعادتهم سالمين إلى الأراضي الإسرائيلية تحت حراسة الجيش.
وأضاف أنه تم تحويل المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وعبر الجيش الإسرائيلي في بيانه عن إدانته للحادث، واعتبرها "خطيرة وتشكل جريمة جنائية تهدد المدنيين والجنود".
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
