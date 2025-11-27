https://sarabic.ae/20251127/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اقتحام-عدد-من-الإسرائيليين-الحدود-السورية-1107564124.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اقتحام عدد من الإسرائيليين الحدود السورية
الجيش الإسرائيلي يعلن اقتحام عدد من الإسرائيليين الحدود السورية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تلقيه بلاغا بشأن تسلل عدد من المدنيين الإسرائيليين من موقعين منفصلين في مرتفعات الجولان، وجبل الشيخ إلى الأراضي... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T17:26+0000
2025-11-27T17:26+0000
2025-11-27T17:26+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الجولان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
وأشار الجيش في بيان له إلى أنه أرسل قواته إلى الموقعين، وعُثر على المدنيين بعد وقت قصير، حيث تصدى بعضهم للقوات، قبل أن يتم إعادتهم سالمين إلى الأراضي الإسرائيلية تحت حراسة الجيش.وأضاف أنه تم تحويل المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية.وعبر الجيش الإسرائيلي في بيانه عن إدانته للحادث، واعتبرها "خطيرة وتشكل جريمة جنائية تهدد المدنيين والجنود".وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.
إسرائيل
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجولان
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجولان
الجيش الإسرائيلي يعلن اقتحام عدد من الإسرائيليين الحدود السورية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تلقيه بلاغا بشأن تسلل عدد من المدنيين الإسرائيليين من موقعين منفصلين في مرتفعات الجولان، وجبل الشيخ إلى الأراضي السورية.
وأشار الجيش في بيان له إلى أنه أرسل قواته إلى الموقعين، وعُثر على المدنيين بعد وقت قصير، حيث تصدى بعضهم للقوات، قبل أن يتم إعادتهم سالمين إلى الأراضي الإسرائيلية تحت حراسة الجيش.
وأضاف أنه تم تحويل المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وعبر الجيش الإسرائيلي في بيانه عن إدانته للحادث، واعتبرها "خطيرة وتشكل جريمة جنائية تهدد المدنيين والجنود".
وتجري سوريا، منذ أشهر، مفاوضات مع إسرائيل
بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني قد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها في الآونة الأخيرة، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد رفض دمشق السماح لإسرائيل بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة.