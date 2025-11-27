https://sarabic.ae/20251127/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-ختام-زيارته-الرسمية-إلى-قرغيزستان---عاجل--1107543904.html

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته الرسمية إلى عاصمة قرغيزستان بيشكيك. 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف بوتين في ختام زيارته لقيرغيزستان، أن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تشكل تهديدا لأحد، لكن يجب أن تكون مستعدة لصد العدوان ضد أعضائها".ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "روسيا تقدر عالياً نتائج العمل المشترك في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".ووصف بوتين عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأنه "عنصر استقرار في ظل الظروف المضطربة الحالية".كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقدم الذي أحرزته صناعة الدفاع الروسية في تكنولوجيا الطائرات من دون طيار بأنه "ثورة".وأشار بوتين إلى أن "روسيا لا تلبي احتياجاتها بالكامل في مجالات معينة من الأسلحة والمعدات فحسب بل توفرها أيضًا للتصدير".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "موقف أرمينيا من المشاركة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي هو خيارها، ودول المنظمة تحترمه".سيتم الاتفاق أيضًا على القرارات المتعلقة بخط منظمة معاهدة الأمن الجماعي مع أرمينيا خلال رئاسة روسيا للمنظمة، وفقا للرئيس الروسي.وأضاف الرئيس الروسي، أن "الجانب الأرمني يعلن أنه يدعم جميع القرارات المتخذة داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي ويعتبر نفسه عضوًا في المنظمة".وتابع بوتين: روسيا مستعدة لتشارك الأسلحة والمعدات مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن روسيا وقيرغيزستان تخططان لبناء محطة طاقة نووية صغيرة.ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تبني محطات طاقة نووية صغيرة".وأشار بوتين إلى أن "يجب على روسيا في المقام الأول تلبية احتياجاتها في مجال الصناعة الدفاعية في ظروف العملية العسكرية الخاصة".وأضاف بوتين حول الخطة الأميركية لأوكرانيا: لم تكن هناك أي مشاريع اتفاقيات، بل كانت هناك قائمة من القضايا التي يتعين مناقشتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "روسيا اطلعت على الخطة الأمريكية الأولية للتسوية في أوكرانيا".وقال بوتين للصحفيين في ختام زيارته لقيرغيزستان: " بشكل عام، سبق أن تحدثتُ عن هذا الأمر مراتٍ عديدة. لقد ناقشنا هذا مع المفاوضين الأمريكيين قبل زيارتي للولايات المتحدة، قبل زيارتي لألاسكا. وبعد ذلك، ظهرت قائمةٌ اتفاقيةً محتملة من 28 بنداً. وكما أعلنتُ علنًا، فقد أُبلغنا بها عبر قنواتٍ مُحددة، وقمنا بالاطلاع عليها ".وقال الرئيس الروسي: نتفق على أن الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن أن تكون أساسا لاتفاقيات مستقبلية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الادعاءات حول نية روسيا مهاجمة أوروبا بأنها هراء وكذب صريح".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي، أنه "يجب مناقشة كل بند من بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا".وأكد بوتين على أن روسيا مستعدة لمناقشة قضايا الأمن الأوروبي والاستقرار الاستراتيجي مع الغرب.ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "الوفد الأمريكي من المتوقع أن يصل إلى موسكو الأسبوع المقبل".وأشار الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "المقترح الأمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن يترجم إلى لغة دبلوماسية".وقال بوتين: الاتصالات مع مجموعة السبع ممكنة إذا تم تنفيذ الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.وأضاف الرئيس الروسي، أن "المصادرة المحتملة للأصول الروسية ستؤدي إلى انخفاض حاد في الثقة بمنطقة اليورو".وتابع الرئيس الروسي: هناك "ضجيج إعلامي" حول الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي والاجتماع عقد بمبادرة من جانب كييف وحضره ممثل عن الأمن الروسي.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الأجهزة الأمنية الروسية والأوكرانية على اتصال بشأن القضايا الإنسانية".وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "يوجد تضارب في الآراء في الغرب والولايات المتحدة بشأن تسوية الصراع الأوكراني".وحول الوضع على الجبهة، أكد الرئيس الروسي على أنه "هناك زخم إيجابي للقوات الروسية متواصل على جميع الجبهات والصراع سينتهي بانسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي التي تحتلها".وأكد بوتين على أن "كييف تكبدت خسائر بلغت 47500 عسكري على خطوط المواجهة في أكتوبر ومعدلات الفرار من الجيش الأوكراني مرتفعة للغاية".وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: هناك فجوة متزايدة بين خسائر أوكرانيا وعدد القوات التي ترسلها إلى مناطق القتال.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "إذا لم تنسحب القوات الأوكرانية من الأراضي المحددة فإن روسيا ستحقق ذلك بقوة السلاح".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "موسكو ترى أن الجانب الأميركي يراعي موقف روسيا إلى حد ما".وأكد الرئيس الروسي على أن "الحكومة الروسية تعمل على تطوير حزمة من التدابير للرد في حال قيام الاتحاد الأوروبي بسرقة الأصول الروسية المجمدة".وأضاف بوتين: روسيا يجب أن تكون مستعدة لأي تطورات في مجال الاستقرار الاستراتيجي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن "القيادة الأوكرانية الحالية لديها فرصة صعبة للاعتماد على الفوز في الانتخابات دون تزوير".وأجرى الرئيس الروسي زيارة رسمية إلى بيشكيك في 25-27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التقى خلالها مع الرئيس القرغيزستاني صادر جباروف، حيث ناقش الجانبان مجموعة واسعة من مجالات الشراكة الاستراتيجية والعلاقات بين الدولتين في مختلف القطاعات. وشارك بوتين، أثناء الزيارة، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي عقدت اليوم الخميس 27 نوفمبر، في بيشكيك.

