https://sarabic.ae/20251127/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يؤكد-ولاية-الدولة-على-غزة-والضفة-بما-فيها-القدس-1107549271.html
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن هناك جهودا مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T12:32+0000
2025-11-27T12:32+0000
2025-11-27T12:32+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
حركة حماس
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095407233_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dce1ad27df7e4fcdd9362120edc63ab8.jpg
وخلال لقائه وفداً برلمانياً إيطالياً برئاسة لورا بولدريني، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، "ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس تحت سلطة وسلاح واحد"، مشيرا إلى أنه "لا دولة فلسطينية بدون القطاع"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف مصطفى: "نريد حلا سياسيا لتحقيق السلام المستدام المبني على حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وعدم تكرار العدوان على شعبنا".يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251127/وزير-فلسطيني-سابق-هدف-إسرائيل-الحقيقي-هو-الضفة-الغربية-وليس-غزة--1107545894.html
غزة
قطاع غزة
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095407233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c4028254dece1fd9e608003c4f35522.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, إيطاليا
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, إيطاليا
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن هناك جهودا مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلال لقائه وفداً برلمانياً إيطالياً برئاسة لورا بولدريني، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، "ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس تحت سلطة وسلاح واحد"، مشيرا إلى أنه "لا دولة فلسطينية بدون القطاع"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف مصطفى: "نريد حلا سياسيا لتحقيق السلام المستدام المبني على حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وعدم تكرار العدوان على شعبنا".
يذكر أن الضفة الغربية
تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل
باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.