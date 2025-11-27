عربي
مدار الليل والنهار
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن هناك جهودا مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
حركة حماس
إيطاليا
وخلال لقائه وفداً برلمانياً إيطالياً برئاسة لورا بولدريني، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، "ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس تحت سلطة وسلاح واحد"، مشيرا إلى أنه "لا دولة فلسطينية بدون القطاع"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف مصطفى: "نريد حلا سياسيا لتحقيق السلام المستدام المبني على حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وعدم تكرار العدوان على شعبنا".يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس

12:32 GMT 27.11.2025
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن هناك جهودا مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلال لقائه وفداً برلمانياً إيطالياً برئاسة لورا بولدريني، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، "ولاية الدولة على غزة والضفة بما فيها القدس تحت سلطة وسلاح واحد"، مشيرا إلى أنه "لا دولة فلسطينية بدون القطاع"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف مصطفى: "نريد حلا سياسيا لتحقيق السلام المستدام المبني على حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وعدم تكرار العدوان على شعبنا".
وزير فلسطيني سابق: هدف إسرائيل الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة
10:46 GMT
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
