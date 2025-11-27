https://sarabic.ae/20251127/زاخاروفا-روسيا-أثبتت-للعالم-أن-ثقافتها-لا-يمكن-إلغاؤها-1107569639.html
زاخاروفا: روسيا أثبتت للعالم أن ثقافتها لا يمكن إلغاؤها
زاخاروفا: روسيا أثبتت للعالم أن ثقافتها لا يمكن إلغاؤها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الثقافة الروسية تعرضت لمحاولات متكررة لإلغائها في السنوات الأخيرة، لكن روسيا أثبتت استحالة ذلك. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T21:48+0000
2025-11-27T21:48+0000
2025-11-27T21:48+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
فيلم
فيلم روسي
العالم
السينما
ثقافة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/10/1048707689_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_cc04f8bca44cd6cabfaaf63abcf6e8ac.jpg
وقالت زاخاروفا للصحفيين خلال حفل توزيع جوائز "الفراشة الماسية" للأفلام الأوراسية: "نطلق مبادرات رائعة داخل أنفسنا تُصبح فيما بعد منقذة للعالم أجمع. انظروا كم سمعنا، علنا وخفاء، عن الإلغاء. لقد ألغوا ما كان يمثل تراثنا، كنزا عالميا، ثم لم نظهر فقط أنه لا يمكن إلغاؤه، بل كنا أيضا روادا في هذا المجال". وأُقيم الحفل الأول لتوزيع جوائز "الفراشة الماسية" للأفلام الأوراسية اليوم الخميس في موسكو. وقدمت كل من روسيا، والصين، وتركيا، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وصربيا، وأوزبكستان، وفنزويلا، وكوبا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وباكستان، وبيلاروسيا، وإندونيسيا، وفيتنام، وإيران، ودول أخرى، أفلامها. ورشح فيلم "اثنان في حياة واحدة " للمخرج أندريه زايتسيف للجائزة من روسيا.أيام الثقافة الروسية تنطلق في أبوظبي بمشاركة أوركسترا وطنية روسيةوزيرة الثقافة الروسية: الحوار بين روسيا ومصر في مجال السينما يشهد تطورا ديناميكيا
https://sarabic.ae/20251028/السينما-الروسية-تثير-العواطف-في-مهرجان-مصري-جسور-ثقافية-تتجاوز-الحدود-1106496172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/10/1048707689_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_360dfb7ed8359b2473fa9c17a5f1ed16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا, فيلم, فيلم روسي, العالم, السينما, ثقافة
روسيا, ماريا زاخاروفا, فيلم, فيلم روسي, العالم, السينما, ثقافة
زاخاروفا: روسيا أثبتت للعالم أن ثقافتها لا يمكن إلغاؤها
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الثقافة الروسية تعرضت لمحاولات متكررة لإلغائها في السنوات الأخيرة، لكن روسيا أثبتت استحالة ذلك.
وقالت زاخاروفا للصحفيين خلال حفل توزيع جوائز "الفراشة الماسية" للأفلام الأوراسية: "نطلق مبادرات رائعة داخل أنفسنا تُصبح فيما بعد منقذة للعالم أجمع. انظروا كم سمعنا، علنا وخفاء، عن الإلغاء. لقد ألغوا ما كان يمثل تراثنا، كنزا عالميا، ثم لم نظهر فقط أنه لا يمكن إلغاؤه، بل كنا أيضا روادا في هذا المجال".
وأُقيم الحفل الأول لتوزيع جوائز "الفراشة الماسية" للأفلام الأوراسية اليوم الخميس في موسكو.
وتم اختيار أربعة وثلاثون فيلما لترشح من قبل لجنة خبراء الجائزة، وتشارك في المسابقة أفلام من دول تتشارك في تقاليد ثقافية وروحية مشتركة.
وقدمت كل من روسيا، والصين، وتركيا، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وصربيا، وأوزبكستان، وفنزويلا، وكوبا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وباكستان، وبيلاروسيا، وإندونيسيا، وفيتنام، وإيران، ودول أخرى، أفلامها.
قدمت كل من هذه الدول أعمالا تعكس السمات الفريدة والغنى السينمائي الوطني.
ورشح فيلم "اثنان في حياة واحدة " للمخرج أندريه زايتسيف للجائزة من روسيا.