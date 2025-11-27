زاخاروفا: روسيا أثبتت للعالم أن ثقافتها لا يمكن إلغاؤها

عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الثقافة الروسية تعرضت لمحاولات متكررة لإلغائها في السنوات الأخيرة، لكن روسيا أثبتت استحالة ذلك.
وقالت زاخاروفا للصحفيين خلال حفل توزيع جوائز "الفراشة الماسية" للأفلام الأوراسية: "نطلق مبادرات رائعة داخل أنفسنا تُصبح فيما بعد منقذة للعالم أجمع. انظروا كم سمعنا، علنا وخفاء، عن الإلغاء. لقد ألغوا ما كان يمثل تراثنا، كنزا عالميا، ثم لم نظهر فقط أنه لا يمكن إلغاؤه، بل كنا أيضا روادا في هذا المجال".
وأُقيم الحفل الأول لتوزيع جوائز "الفراشة الماسية" للأفلام الأوراسية اليوم الخميس في موسكو.

وتم اختيار أربعة وثلاثون فيلما لترشح من قبل لجنة خبراء الجائزة، وتشارك في المسابقة أفلام من دول تتشارك في تقاليد ثقافية وروحية مشتركة.

إيكاترينا ياكوفليفا، مديرة قناة الأفلام الوثائقية RT Doc، - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
السينما الروسية تثير العواطف في مهرجان مصري... جسور ثقافية تتجاوز الحدود
28 أكتوبر, 20:10 GMT
وقدمت كل من روسيا، والصين، وتركيا، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وصربيا، وأوزبكستان، وفنزويلا، وكوبا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وباكستان، وبيلاروسيا، وإندونيسيا، وفيتنام، وإيران، ودول أخرى، أفلامها.

قدمت كل من هذه الدول أعمالا تعكس السمات الفريدة والغنى السينمائي الوطني.

ورشح فيلم "اثنان في حياة واحدة " للمخرج أندريه زايتسيف للجائزة من روسيا.
أيام الثقافة الروسية تنطلق في أبوظبي بمشاركة أوركسترا وطنية روسية
وزيرة الثقافة الروسية: الحوار بين روسيا ومصر في مجال السينما يشهد تطورا ديناميكيا
