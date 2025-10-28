https://sarabic.ae/20251028/السينما-الروسية-تثير-العواطف-في-مهرجان-مصري-جسور-ثقافية-تتجاوز-الحدود-1106496172.html

السينما الروسية تثير العواطف في مهرجان مصري... جسور ثقافية تتجاوز الحدود

أعربت إيكاترينا ياكوفليفا، مديرة قناة الأفلام الوثائقية "RT Doc"، عن إعجابها الشديد بافتتاح المهرجان السينمائي (مهرجان الأفلام الوثائقية الروسية) في مصر، مشيرة... 28.10.2025

وأجابت ياكوفليفا لوكالة "سبوتنيك" عن سؤال حول انطباعاتها بعد حفل الافتتاح بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في الفن المصري، قائلة: "لقد أدهشنا الاهتمام الذي أبداه المصريون بمهرجاننا. إنه لأمر مدهش كيف يحب شعبكم شعبنا، وكيف يحب شعبنا شعبكم".وأضافت: "كل هذا حدث مباشرة بعد مشاهدة الفيلم. هذا يدل على أن السينما تمنحنا العواطف، والعواطف دائما مرتبطة بالتقارب، بالتقارب بين شعبين، بين أمتين. أعتقد أننا نجحنا في ذلك".وتابعت: "بالنسبة لنا، إنه أمر مهم بشكل لا يصدق أن الجمهور العربي يشاهد أفلامنا. لأننا نريد أن تعرفوا عنا، ونريد أن نعرف عنكم. نحن بحاجة ماسة لبعضنا بعضا. نحن مهمون لبعضنا بعضا. نحن مع بعضنا منذ زمن طويل جدا، ويجب تعزيز هذه العلاقات وتعزيزها".وأضافت: "السينما تساعد في ذلك. لأن الأفلام مثل الطوب في ذلك الجسر الذي يبنيه شعبانا الآن من أجل التقارب".وشارك في حفل الافتتاح سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، ونخبة من الإعلاميين والكتاب والفنانين من مصر والدول العربية، وذلك في الفعاليات التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية في الفترة من 28 - 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.ويشهد اليوم الثاني من الملتقى برنامجا تعليميا وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام لكل المهتمين بالسينما الوثائقية، في وقت تستهل الفعاليات بورشة عمل عنوانها "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، حول كيفية تصوير أفلام تهم المشاهدين حول العالم، يقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة "RT Documentary"، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض أفلام وثائقية روسية ومصرية إضافة إلى جولات أسئلة وأجوبة مع مخرجي وصناع الأفلام.يذكر أن مهرجان "RT DOC" الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، ويجمع على منصاته صناع الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.

