https://sarabic.ae/20251028/السينما-الروسية-تثير-العواطف-في-مهرجان-مصري-جسور-ثقافية-تتجاوز-الحدود-1106496172.html
السينما الروسية تثير العواطف في مهرجان مصري... جسور ثقافية تتجاوز الحدود
السينما الروسية تثير العواطف في مهرجان مصري... جسور ثقافية تتجاوز الحدود
سبوتنيك عربي
أعربت إيكاترينا ياكوفليفا، مديرة قناة الأفلام الوثائقية "RT Doc"، عن إعجابها الشديد بافتتاح المهرجان السينمائي (مهرجان الأفلام الوثائقية الروسية) في مصر، مشيرة... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T20:10+0000
2025-10-28T20:10+0000
2025-10-28T20:10+0000
حصري
العالم
العالم العربي
روسيا
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106495832_2:0:811:455_1920x0_80_0_0_3cc5f4f7dc45d2787ef25c9f1da968d3.png
وأجابت ياكوفليفا لوكالة "سبوتنيك" عن سؤال حول انطباعاتها بعد حفل الافتتاح بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في الفن المصري، قائلة: "لقد أدهشنا الاهتمام الذي أبداه المصريون بمهرجاننا. إنه لأمر مدهش كيف يحب شعبكم شعبنا، وكيف يحب شعبنا شعبكم".وأضافت: "كل هذا حدث مباشرة بعد مشاهدة الفيلم. هذا يدل على أن السينما تمنحنا العواطف، والعواطف دائما مرتبطة بالتقارب، بالتقارب بين شعبين، بين أمتين. أعتقد أننا نجحنا في ذلك".وتابعت: "بالنسبة لنا، إنه أمر مهم بشكل لا يصدق أن الجمهور العربي يشاهد أفلامنا. لأننا نريد أن تعرفوا عنا، ونريد أن نعرف عنكم. نحن بحاجة ماسة لبعضنا بعضا. نحن مهمون لبعضنا بعضا. نحن مع بعضنا منذ زمن طويل جدا، ويجب تعزيز هذه العلاقات وتعزيزها".وأضافت: "السينما تساعد في ذلك. لأن الأفلام مثل الطوب في ذلك الجسر الذي يبنيه شعبانا الآن من أجل التقارب".وشارك في حفل الافتتاح سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، ونخبة من الإعلاميين والكتاب والفنانين من مصر والدول العربية، وذلك في الفعاليات التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية في الفترة من 28 - 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.ويشهد اليوم الثاني من الملتقى برنامجا تعليميا وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام لكل المهتمين بالسينما الوثائقية، في وقت تستهل الفعاليات بورشة عمل عنوانها "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، حول كيفية تصوير أفلام تهم المشاهدين حول العالم، يقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة "RT Documentary"، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض أفلام وثائقية روسية ومصرية إضافة إلى جولات أسئلة وأجوبة مع مخرجي وصناع الأفلام.يذكر أن مهرجان "RT DOC" الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، ويجمع على منصاته صناع الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.
https://sarabic.ae/20251028/بحضور-نخبة-من-الإعلاميين-المصريين-انطلاق-فعاليات-ملتقى-الأفلام-الوثائقية-زمن-الأبطال-بالقاهرة-1106491322.html
https://sarabic.ae/20251019/رئيسة-مركز-المرأة-في-الرابطة-الروسية-بالأمم-المتحدة-روسيا-ومصر-تشتركان-في-تعزيز-الحوار-1106175076.html
https://sarabic.ae/20250927/مصر-وروسيا-تبحثان-تعزيز-الشراكة-في-الطب-النووي-والعلاج-الإشعاعي-1105330231.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106495832_134:0:741:455_1920x0_80_0_0_33737014e51872d1dcb80d1be44a8925.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, مصر, أخبار مصر الآن
السينما الروسية تثير العواطف في مهرجان مصري... جسور ثقافية تتجاوز الحدود
حصري
أعربت إيكاترينا ياكوفليفا، مديرة قناة الأفلام الوثائقية "RT Doc"، عن إعجابها الشديد بافتتاح المهرجان السينمائي (مهرجان الأفلام الوثائقية الروسية) في مصر، مشيرة إلى الاهتمام الكبير من جانب الجمهور المصري والعربي بالسينما الروسية، الأمر الذي يعكس الحب المتبادل بين الشعبين الروسي والمصري.
وأجابت ياكوفليفا لوكالة "سبوتنيك" عن سؤال حول انطباعاتها بعد حفل الافتتاح بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في الفن المصري، قائلة: "لقد أدهشنا الاهتمام الذي أبداه المصريون بمهرجاننا. إنه لأمر مدهش كيف يحب شعبكم شعبنا، وكيف يحب شعبنا شعبكم".
وتابعت: "أود أن أذكر أنه عندما خرجنا جميعا من القاعة بعد مشاهدة الفيلم، تعانقنا وتحدثنا عن أننا نريد في الواقع المزيد من التواصل، والمزيد من مثل هذه الجسور الثقافية المتنوعة. لقد تعانقنا وابتسمنا وتبادلنا القبلات وبكينا".
وأضافت: "كل هذا حدث مباشرة بعد مشاهدة الفيلم. هذا يدل على أن السينما تمنحنا العواطف، والعواطف دائما مرتبطة بالتقارب، بالتقارب بين شعبين، بين أمتين. أعتقد أننا نجحنا في ذلك".
وتابعت: "بالنسبة لنا، إنه أمر مهم بشكل لا يصدق أن الجمهور العربي يشاهد أفلامنا. لأننا نريد أن تعرفوا عنا، ونريد أن نعرف عنكم. نحن بحاجة ماسة لبعضنا بعضا. نحن مهمون لبعضنا بعضا. نحن مع بعضنا منذ زمن طويل جدا، ويجب تعزيز هذه العلاقات وتعزيزها".
وأضافت: "السينما تساعد في ذلك. لأن الأفلام مثل الطوب في ذلك الجسر الذي يبنيه شعبانا الآن من أجل التقارب".
انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى "آر تي ديكومينت" (RT Doc) للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال"، الذي تنظمه قناة "آر تي" بالعربية (RT Arabic)، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
وشارك في حفل الافتتاح سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، ونخبة من الإعلاميين والكتاب والفنانين من مصر والدول العربية، وذلك في الفعاليات التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية في الفترة من 28 - 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ويشهد اليوم الثاني من الملتقى برنامجا تعليميا وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام لكل المهتمين بالسينما الوثائقية، في وقت تستهل الفعاليات بورشة عمل عنوانها "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، حول كيفية تصوير أفلام تهم المشاهدين حول العالم، يقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة "RT Documentary"، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض أفلام وثائقية روسية ومصرية
إضافة إلى جولات أسئلة وأجوبة مع مخرجي وصناع الأفلام.
يشار إلى أن فعاليات الملتقى تستمر يومي 29 و30 أكتوبر حيث تعرض مجموعة من الأفلام عن قصص بطولية من زمننا المعاصر، منها الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، الفائز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024 وفيلم وثائقي مصري عنوانه "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.
يذكر أن مهرجان "RT DOC" الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، ويجمع على منصاته صناع الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.