رئيسة مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة: روسيا ومصر تشتركان في تعزيز الحوار.. فيديو وصور

قالت رئيسة مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة، إلينا ماتفيفا، إن المؤتمر العربي الأفريقي الثامن والعشرين للاستثمار والتعاون الدولي يمثل فرصة هامة...
وأضافت ماتفيفا، في كلمتها خلال قمة الاستثمار العربي الأفريقي المنعقدة بالقاهرة، "أود أن أعرب عن تقديري العميق لمضيفينا المصريين على كرم ضيافتهم وحكمتهم والتزامهم الراسخ بتعزيز الحوار بين البلدان والثقافات والاقتصادات".وتعقد القمة التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة، هدى يسى، برعاية جامعة الدول العربية، وكوكبة من الوزارات والهيئات والاتحادات المصرية والعربية.كما تقدمت ماتفيفا بالشكر الخاص للدكتورة هدى يسي وفريقها على تنظيم هذا الحدث، موضحة أن روسيا، بروح الشراكة والابتكار، تقدم من خلال شركة "كومبليتكس" الرائدة، حلولا تقنية متقدمة للعملاء الحكوميين والشركات، وتعمل على بناء مجتمعات أكثر أمانا وذكاء وترابطا.وأكدت: "تجسد شركة كومبليتكس، بتميزها التكنولوجي، فكرة التحول الرقمي المستدام، حيث تخدم الابتكارات الناس، وتبني مدنا جديدة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتعزز الثقة بين الأمم".وأشارت ماتفيفا إلى أن هذا الاتحاد بين التكنولوجيا والمسؤولية والتعاون الدولي هو ما يحدد اليوم مسار الاستثمارات العالمية والازدهار المشترك.وأضافت: "بصفتي رئيسة الرابطة الوطنية للنساء الناجحات في روسيا، لا يمكنني الحديث عن التنمية دون الحديث عن النساء. في جميع البلدان والمناطق العربية والأفريقية، وكذلك في روسيا، نشهد صعودا ملهما لدور المرأة في العلوم وريادة الأعمال والدبلوماسية والخدمة العامة".وشددت على أن النساء لسن مجرد مشاركات ومبدعات في الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة والاستدامة والإنسانية، فهن يعملن باستمرار على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعم البرامج التي تفتح أمامهن أبواب الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل والقيادة".وتابعت "فالعالم الذي نعيش فيه يواجه تقلبات وتحولات غير مسبوقة، ولتجاوز هذه الظروف، لا تحتاج الشركات إلى التكيف فحسب، بل إلى القيادة بهدف واضح".
11:13 GMT 19.10.2025 (تم التحديث: 11:21 GMT 19.10.2025)
