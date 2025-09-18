https://sarabic.ae/20250918/رئيس-شركة-إماراتية-لـسبوتنيك-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-يفتح-أبواب-المستقبل-1105000620.html

رئيس شركة إماراتية لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي يفتح أبواب المستقبل

رئيس شركة إماراتية لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي يفتح أبواب المستقبل

أشاد مستشار ورئيس مجلس إدارة مجموعة "السركال للتكنولوجيا"، ماهر الكعبي، بالتعاون بين روسيا والإمارات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن... 18.09.2025

وقال الكعبي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى مدن المستقبل لدول بريكس المنعقد في موسكو: "الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي عينت وزيرًا للذكاء الاصطناعي في عام 2017، في الوقت الذي لم يكن فيه العالم يعير الاهتمام للذكاء الاصطناعي"، لافتًا إلى امتلاك الإمارات "للأسس والقواعد لكيفية التحكم في التطورات القادمة، حيث تم بناء البنى التحتية في هذا المجال". وشدد الكعبي على "وجود تعاون قوي مع روسيا ودول "بريكس"، لوجود توافق فكري من ناحية الاقتصاد والتطور"، مشددًا على أهمية "تبادل الأفكار بين الدول". وأشاد بتجربة "الصين وروسيا وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا أن "التبادل الفكري سيزيد من زخم التطور القادم في المستقبل القريب".كما أشار الكعبي إلى أن "الصين سباقة في الطاقة النظيفة، والطاقة النووية"، مبينًا أن "مجموع محطات الطاقة النووية التي تم إنشائها في الصين يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة النووية التي تم إنشاءها في العالم".يذكر أن العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا في منتزه زريادي، تستضيف منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس" واعتمادها على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عربية من مصر وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية."المدن السحابية"... انطلاق منتدى الابتكار لمستقبل مدن كبرى "بريكس"... صور وفيديومدير مكتب "الجزيرة" في السعودية لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة إيجابية في الإعلام

