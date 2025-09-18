رئيس شركة إماراتية لـ"سبوتنيك": التعاون مع روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي يفتح أبواب المستقبل

عربي
وقال الكعبي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى مدن المستقبل لدول بريكس المنعقد في موسكو: "الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي عينت وزيرًا للذكاء الاصطناعي في عام 2017، في الوقت الذي لم يكن فيه العالم يعير الاهتمام للذكاء الاصطناعي"، لافتًا إلى امتلاك الإمارات "للأسس والقواعد لكيفية التحكم في التطورات القادمة، حيث تم بناء البنى التحتية في هذا المجال". وشدد الكعبي على "وجود تعاون قوي مع روسيا ودول "بريكس"، لوجود توافق فكري من ناحية الاقتصاد والتطور"، مشددًا على أهمية "تبادل الأفكار بين الدول". وأشاد بتجربة "الصين وروسيا وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا أن "التبادل الفكري سيزيد من زخم التطور القادم في المستقبل القريب".كما أشار الكعبي إلى أن "الصين سباقة في الطاقة النظيفة، والطاقة النووية"، مبينًا أن "مجموع محطات الطاقة النووية التي تم إنشائها في الصين يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة النووية التي تم إنشاءها في العالم".يذكر أن العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا في منتزه زريادي، تستضيف منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس" واعتمادها على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عربية من مصر وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية.
18:39 GMT 18.09.2025
© Sputnikماهر الكعبي..رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال للتكنولوجيا
ماهر الكعبي..رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال للتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أشاد مستشار ورئيس مجلس إدارة مجموعة "السركال للتكنولوجيا"، ماهر الكعبي، بالتعاون بين روسيا والإمارات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن "الإمارات العربية المتحدة قد بدأت ببناء المدن الذكية منذ سنوات".
وقال الكعبي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى مدن المستقبل لدول بريكس المنعقد في موسكو: "الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي عينت وزيرًا للذكاء الاصطناعي في عام 2017، في الوقت الذي لم يكن فيه العالم يعير الاهتمام للذكاء الاصطناعي"، لافتًا إلى امتلاك الإمارات "للأسس والقواعد لكيفية التحكم في التطورات القادمة، حيث تم بناء البنى التحتية في هذا المجال".
وأكد الكعبي أن "التطور الاقتصادي مع التطور الرقمي بدأ في الإمارات منذ عام 1995، عندما وجّه الشيخ محمد بن راشد، الحكومة للتوجه لتكون حكومة رقمية"، مبينًا أن ذلك كان اللبنة الأولى للتحول بعد ذلك إلى الحكومة الذكية، قبل الانطلاق نحو الذكاء الاصطناعي".
وشدد الكعبي على "وجود تعاون قوي مع روسيا ودول "بريكس"، لوجود توافق فكري من ناحية الاقتصاد والتطور"، مشددًا على أهمية "تبادل الأفكار بين الدول".
وأشاد بتجربة "الصين وروسيا وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا أن "التبادل الفكري سيزيد من زخم التطور القادم في المستقبل القريب".
ولفت الكعبي إلى أن "الإمارات كانت سبّاقة للطاقة النظيفة"، مدللًا بمدينة "مصدر" التي تم إنشائها قبل 16 عامًا، ومعظم مشاريعها موجودة خارج الإمارات حول العالم"، وأوضح أنه كان "هناك 200 مشروع قائم، وحاليًا يوجد ٤٠مشروع قيد الإنشاء في الطاقة النظيفة والبديلة".
كما أشار الكعبي إلى أن "الصين سباقة في الطاقة النظيفة، والطاقة النووية"، مبينًا أن "مجموع محطات الطاقة النووية التي تم إنشائها في الصين يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة النووية التي تم إنشاءها في العالم".

وأكد الكعبي أنه "لكي تبني الدول، مدنًا ذكية لابد من وجود مصادر دخل للطاقة النظيفة، حتى لا لا تؤثر سلبًا عل البيئة ".

يذكر أن العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا في منتزه زريادي، تستضيف منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس" واعتمادها على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عربية من مصر وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية.
