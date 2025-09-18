https://sarabic.ae/20250918/مدير-مكتب-الجزيرة-في-السعودية-لـسبوتنيك-الذكاء-الاصطناعي-أحدث-ثورة-إيجابية-في-الإعلام-1104999809.html
مدير مكتب "الجزيرة" في السعودية لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة إيجابية في الإعلام
وصرح الظفيري في حديثه لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "مدن المستقبل" لدول بريكس المنعقد في موسكو، بأنه يرى أن الذكاء الاصطناعي قد اجتاح الآن الوظائف والمجالات بشكل عام، أما مهنة الإعلام فيعتقد أنها لن تكون محصنة؛ فقد أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل في صناعة الخبر، وتقديمه، وجلب الأخبار.وتابع الظفيري: "بصفتي إعلاميًا، لم أكن مندهشًا لهذه الفكرة، لأنني أعتقد أنه من الطبيعي أن يكون الذكاء الاصطناعي شريكًا دائمًا في الإعلام، سواء في الحوارات، أو النقاشات، أو طرح الأسئلة، أو جمع المعلومات الكثيرة وترجمتها بطريقة احترافية، قد تكون أسرع وأكثر تطورًا". يذكر أن العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا في منتزه زريادي، تستضيف منتدى مستقبل المدن الذكية لدول "بريكس" واعتمادها على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عربية من مصر وقطر والإمارات وسلطنة عمان والسعودية.
