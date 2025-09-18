https://sarabic.ae/20250918/مستشار-إماراتي-موسكو-مدينة-المستقبل-بفضل-الذكاء-الاصطناعي-والبنية-التحتية-الذكية-1104998894.html
مستشار إماراتي: موسكو مدينة المستقبل بفضل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية
مستشار إماراتي: موسكو مدينة المستقبل بفضل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية
أعرب رئيس منظمة الأعمال بيلاروسيا – الشرق الأوسط، المستشار، عارف بن علي العبار عن إعجابه بمدينة موسكو حيث لاحظ بأنها متطورة بشكل كبير وتعتمد على الذكاء... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T17:44+0000
2025-09-18T17:44+0000
2025-09-18T17:47+0000
وقال العبار لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى مدن المستقبل لدول "بريكس" المنعقد في موسكو: "البنية التحتية تخلق إحساسا بالتماسك والجمال. كل تفصيل مدروس، وتجمع الناس من جميع أنحاء العالم".وشهد اليوم الثاني إقبال كبير من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة. وناقش المشاركون أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي يمكنها الارتقاء بنوعية الحياة إلى مستوى جديد، كما شاركوا أيضًا في جلسات مواضيعية مفتوحة خاصة. يُذكر أن المنتدى يعقد، يومي 18 و19 من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويجمع الحدث قادة المدن الكبرى الرائدة في دول مجموعة "بريكس" ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية وبمشاركة قرابة 30 دولة.بوتين يصف موسكو بأنها أفضل مدينة على وجه الأرضبوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
مستشار إماراتي: موسكو مدينة المستقبل بفضل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية
17:44 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 17:47 GMT 18.09.2025)
أعرب رئيس منظمة الأعمال بيلاروسيا – الشرق الأوسط، المستشار، عارف بن علي العبار عن إعجابه بمدينة موسكو حيث لاحظ بأنها متطورة بشكل كبير وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في النقل وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال العبار لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى مدن المستقبل لدول "بريكس" المنعقد في موسكو: "البنية التحتية تخلق إحساسا بالتماسك والجمال. كل تفصيل مدروس، وتجمع الناس من جميع أنحاء العالم".
وبدأت صباح، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار، "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.
وشهد اليوم الثاني إقبال كبير من المهتمين
والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.
وكانت فعاليات اليوم الأول قد تضمنت ممثلين عن قطاع الأعمال الدولي وخبراء روس وأجانب في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحضرية الكبرى وإدارة المدن الكبرى المتقدمة.
19 سبتمبر 2024, 08:43 GMT
وناقش المشاركون أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي يمكنها الارتقاء بنوعية الحياة إلى مستوى جديد، كما شاركوا أيضًا في جلسات مواضيعية مفتوحة خاصة.
وشارك الخبير الاقتصادي جيفري ساكس في جلسة حملت عنوان "العولمة العادلة. هل تستطيع التكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟".
يُذكر أن المنتدى يعقد، يومي 18 و19 من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويجمع الحدث قادة المدن الكبرى الرائدة في دول مجموعة "بريكس" ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية وبمشاركة قرابة 30 دولة.