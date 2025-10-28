https://sarabic.ae/20251028/بحضور-نخبة-من-الإعلاميين-المصريين-انطلاق-فعاليات-ملتقى-الأفلام-الوثائقية-زمن-الأبطال-بالقاهرة-1106491322.html

بحضور نخبة من الإعلاميين المصريين.. انطلاق فعاليات ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة

بحضور نخبة من الإعلاميين المصريين.. انطلاق فعاليات ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة

انطلقت فعاليات ملتقى "آر تي ديكومينت" (RT Doc) للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال"، الذي تنظمه قناة "آر تي" بالعربية (RT Arabic)، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

شارك في حفل الافتتاح سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، ونخبة من الإعلاميين والكتاب والفنانين من مصر والدول العربية، وذلك في الفعاليات التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية في الفترة من 28 - 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.ومن المفترض أن يتم خلال افتتاح الملتقى تكريم شخصيات بارزة في المجال السينمائي من كلا البلدين يعقبه عرض الفيلم الافتتاحي من إنتاج RT الوثائقية "الصامد الأوحد".ويشهد اليوم الثاني من الملتقى برنامجا تعليميا وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام لكل المهتمين بالسينما الوثائقية، في وقت تستهل الفعاليات بورشة عمل عنوانها "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، حول كيفية تصوير أفلام تهم المشاهدين حول العالم، يقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة "RT Documentary"، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض أفلام وثائقية روسية ومصرية إضافة إلى جولات أسئلة وأجوبة مع مخرجي وصناع الأفلام.ومن جانبها، قالت أنيسة غوردينا، مديرة قسم البرامج في قناة RT، إن العلاقات المصرية الروسية متجذرة وعميقة على كافة المستويات، وملتقى "زمن الأبطال" هو مساحة ممتازة للجمع بين الأفلام الروسية والعربية في فعالية واحدة.وأشادت غوردينا بالحضور الرفيع لحفل الافتتاح من الجانب المصري، حيث شارك نخبة من الكتّاب والفنانين والمثقفين المصريين، مؤكدة أن وسائل الإعلام الروسية تعرضت لحملة شرسة من الغرب، وعانت من ازدواجية في المعايير، غير أن الجمهور العربي تفهم تلك الحملة وأصبح حريصا على متابعة وسائل الإعلام الروسية على كافة المنصات.وأوضحت أن ملتقى الأفلام يعد فرصة لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين المصري والروسي.يشار إلى أن فعاليات الملتقى تستمر يومي 29 و30 أكتوبر حيث تعرض مجموعة من الأفلام عن قصص بطولية من زمننا المعاصر، منها الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، الفائز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024 وفيلم وثائقي مصري عنوانه "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.يذكر أن مهرجان "RT DOC" الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، ويجمع على منصاته صناع الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.

