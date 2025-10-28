بحضور نخبة من الإعلاميين المصريين.. انطلاق فعاليات ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
17:22 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 17:48 GMT 28.10.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
انطلقت فعاليات ملتقى "آر تي ديكومينت" (RT Doc) للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال"، الذي تنظمه قناة "آر تي" بالعربية (RT Arabic)، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
شارك في حفل الافتتاح سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، ونخبة من الإعلاميين والكتاب والفنانين من مصر والدول العربية، وذلك في الفعاليات التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية في الفترة من 28 - 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ومن المفترض أن يتم خلال افتتاح الملتقى تكريم شخصيات بارزة في المجال السينمائي من كلا البلدين يعقبه عرض الفيلم الافتتاحي من إنتاج RT الوثائقية "الصامد الأوحد".
15 نوفمبر 2016, 09:57 GMT
ويشهد اليوم الثاني من الملتقى برنامجا تعليميا وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام لكل المهتمين بالسينما الوثائقية، في وقت تستهل الفعاليات بورشة عمل عنوانها "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، حول كيفية تصوير أفلام تهم المشاهدين حول العالم، يقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة "RT Documentary"، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض أفلام وثائقية روسية ومصرية إضافة إلى جولات أسئلة وأجوبة مع مخرجي وصناع الأفلام.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ومن جانبها، قالت أنيسة غوردينا، مديرة قسم البرامج في قناة RT، إن العلاقات المصرية الروسية متجذرة وعميقة على كافة المستويات، وملتقى "زمن الأبطال" هو مساحة ممتازة للجمع بين الأفلام الروسية والعربية في فعالية واحدة.
وأشادت غوردينا بالحضور الرفيع لحفل الافتتاح من الجانب المصري، حيث شارك نخبة من الكتّاب والفنانين والمثقفين المصريين، مؤكدة أن وسائل الإعلام الروسية تعرضت لحملة شرسة من الغرب، وعانت من ازدواجية في المعايير، غير أن الجمهور العربي تفهم تلك الحملة وأصبح حريصا على متابعة وسائل الإعلام الروسية على كافة المنصات.
وأوضحت أن ملتقى الأفلام يعد فرصة لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين المصري والروسي.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يشار إلى أن فعاليات الملتقى تستمر يومي 29 و30 أكتوبر حيث تعرض مجموعة من الأفلام عن قصص بطولية من زمننا المعاصر، منها الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، الفائز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024 وفيلم وثائقي مصري عنوانه "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
1/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
2/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
3/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
4/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
5/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
6/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
7/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
8/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
9/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
10/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
11/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
12/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
1/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
2/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
3/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
4/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
5/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
6/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
7/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
8/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
9/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
10/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
11/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
12/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
يذكر أن مهرجان "RT DOC" الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، ويجمع على منصاته صناع الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.