بحضور نخبة من الإعلاميين المصريين.. انطلاق فعاليات ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/بحضور-نخبة-من-الإعلاميين-المصريين-انطلاق-فعاليات-ملتقى-الأفلام-الوثائقية-زمن-الأبطال-بالقاهرة-1106491322.html
بحضور نخبة من الإعلاميين المصريين.. انطلاق فعاليات ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
بحضور نخبة من الإعلاميين المصريين.. انطلاق فعاليات ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات ملتقى "آر تي ديكومينت" (RT Doc) للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال"، الذي تنظمه قناة "آر تي" بالعربية (RT Arabic)، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T17:22+0000
2025-10-28T17:48+0000
حصري
روسيا
مصر
العالم العربي
الأخبار
رصد الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106488836_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_856777497d4f20501da736bb5cbc153c.jpg
شارك في حفل الافتتاح سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، ونخبة من الإعلاميين والكتاب والفنانين من مصر والدول العربية، وذلك في الفعاليات التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية في الفترة من 28 - 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.ومن المفترض أن يتم خلال افتتاح الملتقى تكريم شخصيات بارزة في المجال السينمائي من كلا البلدين يعقبه عرض الفيلم الافتتاحي من إنتاج RT الوثائقية "الصامد الأوحد".ويشهد اليوم الثاني من الملتقى برنامجا تعليميا وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام لكل المهتمين بالسينما الوثائقية، في وقت تستهل الفعاليات بورشة عمل عنوانها "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، حول كيفية تصوير أفلام تهم المشاهدين حول العالم، يقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة "RT Documentary"، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض أفلام وثائقية روسية ومصرية إضافة إلى جولات أسئلة وأجوبة مع مخرجي وصناع الأفلام.ومن جانبها، قالت أنيسة غوردينا، مديرة قسم البرامج في قناة RT، إن العلاقات المصرية الروسية متجذرة وعميقة على كافة المستويات، وملتقى "زمن الأبطال" هو مساحة ممتازة للجمع بين الأفلام الروسية والعربية في فعالية واحدة.وأشادت غوردينا بالحضور الرفيع لحفل الافتتاح من الجانب المصري، حيث شارك نخبة من الكتّاب والفنانين والمثقفين المصريين، مؤكدة أن وسائل الإعلام الروسية تعرضت لحملة شرسة من الغرب، وعانت من ازدواجية في المعايير، غير أن الجمهور العربي تفهم تلك الحملة وأصبح حريصا على متابعة وسائل الإعلام الروسية على كافة المنصات.وأوضحت أن ملتقى الأفلام يعد فرصة لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين المصري والروسي.يشار إلى أن فعاليات الملتقى تستمر يومي 29 و30 أكتوبر حيث تعرض مجموعة من الأفلام عن قصص بطولية من زمننا المعاصر، منها الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، الفائز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024 وفيلم وثائقي مصري عنوانه "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.يذكر أن مهرجان "RT DOC" الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، ويجمع على منصاته صناع الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.
https://sarabic.ae/20161115/مهرجان-بيروت-للأفلام-الفنّية-الوثائقية-روسية-1020824290.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106488836_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f972ed204ba5cc90484e9b660bd21ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, مصر, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار
حصري, روسيا, مصر, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار

بحضور نخبة من الإعلاميين المصريين.. انطلاق فعاليات ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة

17:22 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 17:48 GMT 28.10.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
انطلقت فعاليات ملتقى "آر تي ديكومينت" (RT Doc) للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال"، الذي تنظمه قناة "آر تي" بالعربية (RT Arabic)، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
شارك في حفل الافتتاح سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، ونخبة من الإعلاميين والكتاب والفنانين من مصر والدول العربية، وذلك في الفعاليات التي تستضيفها دار الأوبرا المصرية في الفترة من 28 - 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ومن المفترض أن يتم خلال افتتاح الملتقى تكريم شخصيات بارزة في المجال السينمائي من كلا البلدين يعقبه عرض الفيلم الافتتاحي من إنتاج RT الوثائقية "الصامد الأوحد".
مهرجان سينمائي في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2016
مجتمع
مهرجان بيروت للأفلام الفنّية الوثائقية ومشاركة 3 أفلام روسية
15 نوفمبر 2016, 09:57 GMT
ويشهد اليوم الثاني من الملتقى برنامجا تعليميا وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام لكل المهتمين بالسينما الوثائقية، في وقت تستهل الفعاليات بورشة عمل عنوانها "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، حول كيفية تصوير أفلام تهم المشاهدين حول العالم، يقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة "RT Documentary"، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض أفلام وثائقية روسية ومصرية إضافة إلى جولات أسئلة وأجوبة مع مخرجي وصناع الأفلام.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ومن جانبها، قالت أنيسة غوردينا، مديرة قسم البرامج في قناة RT، إن العلاقات المصرية الروسية متجذرة وعميقة على كافة المستويات، وملتقى "زمن الأبطال" هو مساحة ممتازة للجمع بين الأفلام الروسية والعربية في فعالية واحدة.
وأشادت غوردينا بالحضور الرفيع لحفل الافتتاح من الجانب المصري، حيث شارك نخبة من الكتّاب والفنانين والمثقفين المصريين، مؤكدة أن وسائل الإعلام الروسية تعرضت لحملة شرسة من الغرب، وعانت من ازدواجية في المعايير، غير أن الجمهور العربي تفهم تلك الحملة وأصبح حريصا على متابعة وسائل الإعلام الروسية على كافة المنصات.
وأوضحت أن ملتقى الأفلام يعد فرصة لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين المصري والروسي.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يشار إلى أن فعاليات الملتقى تستمر يومي 29 و30 أكتوبر حيث تعرض مجموعة من الأفلام عن قصص بطولية من زمننا المعاصر، منها الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، الفائز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024 وفيلم وثائقي مصري عنوانه "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
ملتقى الأفلام الوثائقية زمن الأبطال بالقاهرة - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
1/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
2/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
3/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
4/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
5/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
6/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
7/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
8/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
9/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
10/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
11/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
12/12
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" بالقاهرة
يذكر أن مهرجان "RT DOC" الدولي للأفلام الوثائقية "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، ويجمع على منصاته صناع الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала