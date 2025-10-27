https://sarabic.ae/20251027/باحث-في-الشأن-الدولي-روسيا-منفتحة-على-العالم-وتدعو-إلى-حوار-الشعوب-والحضارات--1106451920.html

باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات

باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات

تحدث الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور حسام العتوم، عن منتدى التعاون الدولي في الروسيا الذي يعقد أعماله في العاصمة موسكو بتوجيهات الرئيس...

وأشار العتوم في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون 112 دولة، إلى جانب حضور شخصيات روسية رفيعة المستوى مثل المستشار التعليمي للرئيس بوتين والمدير التنفيذي لمؤسسة التعاون الروسي يفغيني بريماكوف وماريا زاخارفا، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى. كما رافق المنتدى حفل موسيقي وفني قدمه شابات وشبان روس، عرضوا من خلاله الفلكلور الشعبي والعسكري الروسي. ولفت العتوم إلى أن "العلاقات الروسية-الأردنية تاريخية ومميزة منذ عام 1963، واستمرت في التطور في عهد الملك عبد الله الثاني، والرئيس فلاديمير بوتين، مع دعوات روسية لحضور القمة الروسية-العربية المقبلة في نوفمبر(تشرين الثاني)، المتوقع أن يحضرها عدد من زعماء العرب". كما لفت إلى "تقديم روسيا 180 منحة دراسية في الأردن، وأن عدد خريجي الجامعات السوفياتية والروسية بلغ نحو 20 ألف خريج"، مشيدا بدور المركز الثقافي الروسي في عمان وارتفاع الإقبال على دراسة اللغة الروسية وعلى المنح، خاصة في مجالات الطب والإعلام والهندسة. وأوضح المتخصص في الشأن الروسي أن "الدبلوماسية المساندة للدبلوماسية الرسمية بين روسيا والعالم هي دبلوماسية شعبية، يمكن ملاحظتها من خلال المؤتمرات والمنتديات التي تُعقد في العاصمة والمدن الروسية". وشدد على أن "روسيا دولة عظمى، تتميز بتقدم على أكثر من مستوى اقتصادي ونووي سلمي، وتقود عالما متعدد الأقطاب قادرا على تحقيق نجاحات سياسية وتقنية"، وهي قادرة على ضمان سيادتها والسعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا بصورة عادلة.اتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟

