https://sarabic.ae/20251027/باحث-في-الشأن-الدولي-روسيا-منفتحة-على-العالم-وتدعو-إلى-حوار-الشعوب-والحضارات--1106451920.html
باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات
باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور حسام العتوم، عن منتدى التعاون الدولي في الروسيا الذي يعقد أعماله في العاصمة موسكو بتوجيهات الرئيس... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T17:25+0000
2025-10-27T17:25+0000
2025-10-27T17:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
العالم
تعاون
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402051_53:0:1164:625_1920x0_80_0_0_ea5e9fc13d613947450397e135e3dce8.png
وأشار العتوم في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون 112 دولة، إلى جانب حضور شخصيات روسية رفيعة المستوى مثل المستشار التعليمي للرئيس بوتين والمدير التنفيذي لمؤسسة التعاون الروسي يفغيني بريماكوف وماريا زاخارفا، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى. كما رافق المنتدى حفل موسيقي وفني قدمه شابات وشبان روس، عرضوا من خلاله الفلكلور الشعبي والعسكري الروسي. ولفت العتوم إلى أن "العلاقات الروسية-الأردنية تاريخية ومميزة منذ عام 1963، واستمرت في التطور في عهد الملك عبد الله الثاني، والرئيس فلاديمير بوتين، مع دعوات روسية لحضور القمة الروسية-العربية المقبلة في نوفمبر(تشرين الثاني)، المتوقع أن يحضرها عدد من زعماء العرب". كما لفت إلى "تقديم روسيا 180 منحة دراسية في الأردن، وأن عدد خريجي الجامعات السوفياتية والروسية بلغ نحو 20 ألف خريج"، مشيدا بدور المركز الثقافي الروسي في عمان وارتفاع الإقبال على دراسة اللغة الروسية وعلى المنح، خاصة في مجالات الطب والإعلام والهندسة. وأوضح المتخصص في الشأن الروسي أن "الدبلوماسية المساندة للدبلوماسية الرسمية بين روسيا والعالم هي دبلوماسية شعبية، يمكن ملاحظتها من خلال المؤتمرات والمنتديات التي تُعقد في العاصمة والمدن الروسية". وشدد على أن "روسيا دولة عظمى، تتميز بتقدم على أكثر من مستوى اقتصادي ونووي سلمي، وتقود عالما متعدد الأقطاب قادرا على تحقيق نجاحات سياسية وتقنية"، وهي قادرة على ضمان سيادتها والسعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا بصورة عادلة.اتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟
https://sarabic.ae/20251026/انطلاق-منتدى-التعاون-الدولي-في-روسيا-بمشاركة-أكثر-من-60-دولة-فيديو-1106402226.html
https://sarabic.ae/20251010/بمشاركة-واسعة-موسكو-تجمع-قادة-الصناعة-في-منتدى-استثماري-هو-الأول-من-نوعه-1105826037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402051_192:0:1025:625_1920x0_80_0_0_31d0575adad7189afffeedd63ae57705.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, تعاون, اقتصاد
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, تعاون, اقتصاد
باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات
حصري
تحدث الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور حسام العتوم، عن منتدى التعاون الدولي في الروسيا الذي يعقد أعماله في العاصمة موسكو بتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشاريه، الذي يؤكد أن "روسيا منفتحة على العالم وليست معزولة، وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات، ونشر الوعي والمحبة، وإبعاد العالم عن كل أشكال الصدامات".
وأشار العتوم في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون 112 دولة، إلى جانب حضور شخصيات روسية رفيعة المستوى مثل المستشار التعليمي للرئيس بوتين والمدير التنفيذي لمؤسسة التعاون الروسي يفغيني بريماكوف وماريا زاخارفا، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى.
كما رافق المنتدى حفل موسيقي وفني قدمه شابات وشبان روس، عرضوا من خلاله الفلكلور الشعبي والعسكري الروسي.
وأوضح الباحث أن "المنتدى يشرف على اعمال المراكز الثقافية في العالم ويهدف إلى إبراز روسيا كدولة منفتحة على العالم، حاملة رسالة الحوار بين الحضارات والشعوب، وداعية إلى الابتعاد عن الإشاعات الغربية وتصعيد الصراع مع روسيا عبر وسائل غير تقليدية".
ولفت العتوم إلى أن "العلاقات الروسية-الأردنية تاريخية ومميزة منذ عام 1963، واستمرت في التطور في عهد الملك عبد الله الثاني، والرئيس فلاديمير بوتين، مع دعوات روسية لحضور القمة الروسية-العربية المقبلة في نوفمبر(تشرين الثاني)، المتوقع أن يحضرها عدد من زعماء العرب".
كما لفت إلى "تقديم روسيا 180 منحة دراسية في الأردن، وأن عدد خريجي الجامعات السوفياتية والروسية بلغ نحو 20 ألف خريج"، مشيدا بدور المركز الثقافي الروسي في عمان وارتفاع الإقبال على دراسة اللغة الروسية وعلى المنح، خاصة في مجالات الطب والإعلام والهندسة.
وأضاف أن "الأحادية القطبية التي تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى أزمات وصراعات ومخاطر عالمية"، مؤكدا أن "روسيا تقود مسارا متعدد الأقطاب عادلا ومتوازنا، يمثل مصالح الشرق والجنوب العالمي، ويتيح توازن القوى مع الولايات المتحدة والهند والصين وغيرها من الدول الكبرى، مع احترام حقوق الدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء".
وأوضح المتخصص في الشأن الروسي أن "الدبلوماسية المساندة للدبلوماسية الرسمية بين روسيا والعالم هي دبلوماسية شعبية، يمكن ملاحظتها من خلال المؤتمرات والمنتديات التي تُعقد في العاصمة والمدن الروسية".
وشدد على أن "روسيا دولة عظمى، تتميز بتقدم على أكثر من مستوى اقتصادي ونووي سلمي، وتقود عالما متعدد الأقطاب قادرا على تحقيق نجاحات سياسية وتقنية"، وهي قادرة على ضمان سيادتها والسعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا بصورة عادلة.