باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/باحث-في-الشأن-الدولي-روسيا-منفتحة-على-العالم-وتدعو-إلى-حوار-الشعوب-والحضارات--1106451920.html
باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات
باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور حسام العتوم، عن منتدى التعاون الدولي في الروسيا الذي يعقد أعماله في العاصمة موسكو بتوجيهات الرئيس... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T17:25+0000
2025-10-27T17:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
العالم
تعاون
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402051_53:0:1164:625_1920x0_80_0_0_ea5e9fc13d613947450397e135e3dce8.png
وأشار العتوم في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون 112 دولة، إلى جانب حضور شخصيات روسية رفيعة المستوى مثل المستشار التعليمي للرئيس بوتين والمدير التنفيذي لمؤسسة التعاون الروسي يفغيني بريماكوف وماريا زاخارفا، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى. كما رافق المنتدى حفل موسيقي وفني قدمه شابات وشبان روس، عرضوا من خلاله الفلكلور الشعبي والعسكري الروسي. ولفت العتوم إلى أن "العلاقات الروسية-الأردنية تاريخية ومميزة منذ عام 1963، واستمرت في التطور في عهد الملك عبد الله الثاني، والرئيس فلاديمير بوتين، مع دعوات روسية لحضور القمة الروسية-العربية المقبلة في نوفمبر(تشرين الثاني)، المتوقع أن يحضرها عدد من زعماء العرب". كما لفت إلى "تقديم روسيا 180 منحة دراسية في الأردن، وأن عدد خريجي الجامعات السوفياتية والروسية بلغ نحو 20 ألف خريج"، مشيدا بدور المركز الثقافي الروسي في عمان وارتفاع الإقبال على دراسة اللغة الروسية وعلى المنح، خاصة في مجالات الطب والإعلام والهندسة. وأوضح المتخصص في الشأن الروسي أن "الدبلوماسية المساندة للدبلوماسية الرسمية بين روسيا والعالم هي دبلوماسية شعبية، يمكن ملاحظتها من خلال المؤتمرات والمنتديات التي تُعقد في العاصمة والمدن الروسية". وشدد على أن "روسيا دولة عظمى، تتميز بتقدم على أكثر من مستوى اقتصادي ونووي سلمي، وتقود عالما متعدد الأقطاب قادرا على تحقيق نجاحات سياسية وتقنية"، وهي قادرة على ضمان سيادتها والسعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا بصورة عادلة.اتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟
https://sarabic.ae/20251026/انطلاق-منتدى-التعاون-الدولي-في-روسيا-بمشاركة-أكثر-من-60-دولة-فيديو-1106402226.html
https://sarabic.ae/20251010/بمشاركة-واسعة-موسكو-تجمع-قادة-الصناعة-في-منتدى-استثماري-هو-الأول-من-نوعه-1105826037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402051_192:0:1025:625_1920x0_80_0_0_31d0575adad7189afffeedd63ae57705.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, تعاون, اقتصاد
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, تعاون, اقتصاد

باحث في الشأن الدولي: روسيا منفتحة على العالم وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات

17:25 GMT 27.10.2025
© Sputnikانطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة.
انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور حسام العتوم، عن منتدى التعاون الدولي في الروسيا الذي يعقد أعماله في العاصمة موسكو بتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومستشاريه، الذي يؤكد أن "روسيا منفتحة على العالم وليست معزولة، وتدعو إلى حوار الشعوب والحضارات، ونشر الوعي والمحبة، وإبعاد العالم عن كل أشكال الصدامات".
وأشار العتوم في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون 112 دولة، إلى جانب حضور شخصيات روسية رفيعة المستوى مثل المستشار التعليمي للرئيس بوتين والمدير التنفيذي لمؤسسة التعاون الروسي يفغيني بريماكوف وماريا زاخارفا، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى.
كما رافق المنتدى حفل موسيقي وفني قدمه شابات وشبان روس، عرضوا من خلاله الفلكلور الشعبي والعسكري الروسي.

وأوضح الباحث أن "المنتدى يشرف على اعمال المراكز الثقافية في العالم ويهدف إلى إبراز روسيا كدولة منفتحة على العالم، حاملة رسالة الحوار بين الحضارات والشعوب، وداعية إلى الابتعاد عن الإشاعات الغربية وتصعيد الصراع مع روسيا عبر وسائل غير تقليدية".

انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
انطلاق منتدى التعاون الدولي في روسيا بمشاركة أكثر من 60 دولة... فيديو
أمس, 07:54 GMT
ولفت العتوم إلى أن "العلاقات الروسية-الأردنية تاريخية ومميزة منذ عام 1963، واستمرت في التطور في عهد الملك عبد الله الثاني، والرئيس فلاديمير بوتين، مع دعوات روسية لحضور القمة الروسية-العربية المقبلة في نوفمبر(تشرين الثاني)، المتوقع أن يحضرها عدد من زعماء العرب".
كما لفت إلى "تقديم روسيا 180 منحة دراسية في الأردن، وأن عدد خريجي الجامعات السوفياتية والروسية بلغ نحو 20 ألف خريج"، مشيدا بدور المركز الثقافي الروسي في عمان وارتفاع الإقبال على دراسة اللغة الروسية وعلى المنح، خاصة في مجالات الطب والإعلام والهندسة.

وأضاف أن "الأحادية القطبية التي تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى أزمات وصراعات ومخاطر عالمية"، مؤكدا أن "روسيا تقود مسارا متعدد الأقطاب عادلا ومتوازنا، يمثل مصالح الشرق والجنوب العالمي، ويتيح توازن القوى مع الولايات المتحدة والهند والصين وغيرها من الدول الكبرى، مع احترام حقوق الدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء".

المنتدى الاستثماري الصناعي الأول في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
بمشاركة واسعة... موسكو تجمع قادة الصناعة في منتدى استثماري هو الأول من نوعه
10 أكتوبر, 09:17 GMT
وأوضح المتخصص في الشأن الروسي أن "الدبلوماسية المساندة للدبلوماسية الرسمية بين روسيا والعالم هي دبلوماسية شعبية، يمكن ملاحظتها من خلال المؤتمرات والمنتديات التي تُعقد في العاصمة والمدن الروسية".
وشدد على أن "روسيا دولة عظمى، تتميز بتقدم على أكثر من مستوى اقتصادي ونووي سلمي، وتقود عالما متعدد الأقطاب قادرا على تحقيق نجاحات سياسية وتقنية"، وهي قادرة على ضمان سيادتها والسعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا بصورة عادلة.
اتفاقيات وشراكات هامة...ما أهم الملفات على طاولة اجتماع اللجنة الروسية السعودية المرتقب؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала