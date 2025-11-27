عربي
مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر على انتزاع حقوقه
مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر على انتزاع حقوقه
حصري
قال مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك"، الدكتور عبد العزيز الترب، إن على دول الجوار استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة العمانية، داعيا إلى "فتح صفحة جديدة من العمل بعيدا عن التدخل بشؤون بعضنا بعضا".
وطالب المستشار أن "يُترك اليمن لأبناءه يتصالحون ويتسامحون ويتنازلون لبعضهم بعضا مهما كانت الصعاب والتضحيات من أجل بناء دولة حديثة، وإدارة تتسابق فيها الكفاءات للبناء والتعمير بعد كل هذا الخراب والدمار".
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" ،اليوم الخميس، أنه حان الوقت لحكومة وطنية لتسيير الأعمال وإعادة الثقة بين كل الأطراف بعيدا عن العنتريات وتصفية الحسابات والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية.
وقال الترب: "إن على دول الجوار أن تسرع في استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة العمانية، وفتح صفحة جديدة من العمل بعيدا عن التدخل بشؤون بعضنا البعض".
وتابع: "اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر بما يملك من قوة وقدرات عسكرية انتزاع حقوقه وثرواته، ففي مثل الشهر من عام 1967 أخرج المستعمر البريطاني وأعلن الاستقلال، كما أن اليمن منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 حدد موقفه داعما لفلسطين، وتراجعت أمريكا واعترفت إسرائيل بقدراتنا العسكرية".
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
اليمن.. 4 قتلى و8 جرحى إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمالي البلاد
22 نوفمبر, 17:31 GMT
وأشار الترب إلى أن "اليمن اليوم أقوى مما كان عليه قبل عشرة أعوام ولا يقبل باستمرار الوضع أو تمديد الهدنة إلى ما لا نهاية، ويمكنه تنفيذ ما حددته القيادة في الماضي مطار بمطار وبنك ببنك"، مشيرا إلى أنه لن تنفع صافرات إنذار ولا شراء ذم جديدة هنا وهناك، والاختيار الأمثل الخروج من الأراضي والجزر اليمنية على الفور وللصبر وقت، والحليم تكفيه الإشارة، فلا استقرار ولا تنمية بالمنطقة دون ترك اليمن والاتفاق معه.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
