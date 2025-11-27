https://sarabic.ae/20251127/مستشار-المجلس-السياسي-بصنعاء-لـسبوتنيك-اليمن-لن-يقبل-بمزيد-من-المعاناة-وقادر-على-انتزاع-حقوقه-1107565984.html
مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر على انتزاع حقوقه
مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر على انتزاع حقوقه
سبوتنيك عربي
قال مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك"، الدكتور عبد العزيز الترب، إن على دول الجوار استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T18:31+0000
2025-11-27T18:31+0000
2025-11-27T18:31+0000
العالم العربي
حصري
الحرب على اليمن
أنصار الله
منظمة الأمم المتحدة
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465660_0:15:751:437_1920x0_80_0_0_6eeb1c2334357b1c03c8008bcbcabcc3.jpg
وطالب المستشار أن "يُترك اليمن لأبناءه يتصالحون ويتسامحون ويتنازلون لبعضهم بعضا مهما كانت الصعاب والتضحيات من أجل بناء دولة حديثة، وإدارة تتسابق فيها الكفاءات للبناء والتعمير بعد كل هذا الخراب والدمار".وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" ،اليوم الخميس، أنه حان الوقت لحكومة وطنية لتسيير الأعمال وإعادة الثقة بين كل الأطراف بعيدا عن العنتريات وتصفية الحسابات والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية.وقال الترب: "إن على دول الجوار أن تسرع في استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة العمانية، وفتح صفحة جديدة من العمل بعيدا عن التدخل بشؤون بعضنا البعض".وتابع: "اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر بما يملك من قوة وقدرات عسكرية انتزاع حقوقه وثرواته، ففي مثل الشهر من عام 1967 أخرج المستعمر البريطاني وأعلن الاستقلال، كما أن اليمن منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 حدد موقفه داعما لفلسطين، وتراجعت أمريكا واعترفت إسرائيل بقدراتنا العسكرية".وأشار الترب إلى أن "اليمن اليوم أقوى مما كان عليه قبل عشرة أعوام ولا يقبل باستمرار الوضع أو تمديد الهدنة إلى ما لا نهاية، ويمكنه تنفيذ ما حددته القيادة في الماضي مطار بمطار وبنك ببنك"، مشيرا إلى أنه لن تنفع صافرات إنذار ولا شراء ذم جديدة هنا وهناك، والاختيار الأمثل الخروج من الأراضي والجزر اليمنية على الفور وللصبر وقت، والحليم تكفيه الإشارة، فلا استقرار ولا تنمية بالمنطقة دون ترك اليمن والاتفاق معه.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20251122/اليمن-4-قتلى-و8-جرحى-إثر-مواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-شمالي-البلاد-1107402686.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465660_75:0:675:450_1920x0_80_0_0_834f32b1a4fb7f3c5fff872066694439.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
العالم العربي, حصري, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, السعودية
العالم العربي, حصري, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, السعودية
مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر على انتزاع حقوقه
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك"، الدكتور عبد العزيز الترب، إن على دول الجوار استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة العمانية، داعيا إلى "فتح صفحة جديدة من العمل بعيدا عن التدخل بشؤون بعضنا بعضا".
وطالب المستشار أن "يُترك اليمن لأبناءه يتصالحون ويتسامحون ويتنازلون لبعضهم بعضا مهما كانت الصعاب والتضحيات من أجل بناء دولة حديثة، وإدارة تتسابق فيها الكفاءات للبناء والتعمير بعد كل هذا الخراب والدمار".
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك
" ،اليوم الخميس، أنه حان الوقت لحكومة وطنية لتسيير الأعمال وإعادة الثقة بين كل الأطراف بعيدا عن العنتريات وتصفية الحسابات والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية.
وقال الترب: "إن على دول الجوار أن تسرع في استيعاب دروس الماضي
وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة العمانية، وفتح صفحة جديدة من العمل بعيدا عن التدخل بشؤون بعضنا البعض".
وتابع: "اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر بما يملك من قوة وقدرات عسكرية
انتزاع حقوقه وثرواته، ففي مثل الشهر من عام 1967 أخرج المستعمر البريطاني وأعلن الاستقلال، كما أن اليمن منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 حدد موقفه داعما لفلسطين، وتراجعت أمريكا واعترفت إسرائيل بقدراتنا العسكرية".
وأشار الترب إلى أن "اليمن اليوم أقوى مما كان عليه قبل عشرة أعوام ولا يقبل باستمرار الوضع أو تمديد الهدنة إلى ما لا نهاية، ويمكنه تنفيذ ما حددته القيادة في الماضي مطار بمطار وبنك ببنك"، مشيرا إلى أنه لن تنفع صافرات إنذار ولا شراء ذم جديدة هنا وهناك، والاختيار الأمثل
الخروج من الأراضي والجزر اليمنية على الفور وللصبر وقت، والحليم تكفيه الإشارة، فلا استقرار ولا تنمية بالمنطقة دون ترك اليمن والاتفاق معه.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة
بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.