https://sarabic.ae/20251127/مستشار-المجلس-السياسي-بصنعاء-لـسبوتنيك-اليمن-لن-يقبل-بمزيد-من-المعاناة-وقادر-على-انتزاع-حقوقه-1107565984.html

مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر على انتزاع حقوقه

مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر على انتزاع حقوقه

سبوتنيك عربي

قال مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك"، الدكتور عبد العزيز الترب، إن على دول الجوار استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T18:31+0000

2025-11-27T18:31+0000

2025-11-27T18:31+0000

العالم العربي

حصري

الحرب على اليمن

أنصار الله

منظمة الأمم المتحدة

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465660_0:15:751:437_1920x0_80_0_0_6eeb1c2334357b1c03c8008bcbcabcc3.jpg

وطالب المستشار أن "يُترك اليمن لأبناءه يتصالحون ويتسامحون ويتنازلون لبعضهم بعضا مهما كانت الصعاب والتضحيات من أجل بناء دولة حديثة، وإدارة تتسابق فيها الكفاءات للبناء والتعمير بعد كل هذا الخراب والدمار".وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" ،اليوم الخميس، أنه حان الوقت لحكومة وطنية لتسيير الأعمال وإعادة الثقة بين كل الأطراف بعيدا عن العنتريات وتصفية الحسابات والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية.وقال الترب: "إن على دول الجوار أن تسرع في استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة العمانية، وفتح صفحة جديدة من العمل بعيدا عن التدخل بشؤون بعضنا البعض".وتابع: "اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر بما يملك من قوة وقدرات عسكرية انتزاع حقوقه وثرواته، ففي مثل الشهر من عام 1967 أخرج المستعمر البريطاني وأعلن الاستقلال، كما أن اليمن منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 حدد موقفه داعما لفلسطين، وتراجعت أمريكا واعترفت إسرائيل بقدراتنا العسكرية".وأشار الترب إلى أن "اليمن اليوم أقوى مما كان عليه قبل عشرة أعوام ولا يقبل باستمرار الوضع أو تمديد الهدنة إلى ما لا نهاية، ويمكنه تنفيذ ما حددته القيادة في الماضي مطار بمطار وبنك ببنك"، مشيرا إلى أنه لن تنفع صافرات إنذار ولا شراء ذم جديدة هنا وهناك، والاختيار الأمثل الخروج من الأراضي والجزر اليمنية على الفور وللصبر وقت، والحليم تكفيه الإشارة، فلا استقرار ولا تنمية بالمنطقة دون ترك اليمن والاتفاق معه.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20251122/اليمن-4-قتلى-و8-جرحى-إثر-مواجهات-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-شمالي-البلاد-1107402686.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

العالم العربي, حصري, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, السعودية