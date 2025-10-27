مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن "مقصودة" ولن تستمر طويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/مستشار-المجلس-السياسي-بصنعاء-لـسبوتنيك-حالة-اللاحرب-واللاسلم--في-اليمن-مقصودة-ولن-تستمر-طويلا-1106454462.html
مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن "مقصودة" ولن تستمر طويلا
مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن "مقصودة" ولن تستمر طويلا
سبوتنيك عربي
أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الدكتور عبد العزيز الترب، أن "حالة اللاحرب واللاسلم التي يعيشها اليمن "مقصودة" من دول العدوان ويجب علينا الانتباه... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T18:21+0000
2025-10-27T18:21+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
الحرب على اليمن
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465660_0:15:751:437_1920x0_80_0_0_6eeb1c2334357b1c03c8008bcbcabcc3.jpg
وقال الترب في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، "كما يجب احترام سيادة الشعب اليمني واستقلاله ووحدة أراضيه، وهي مطالب محقة وعادلة في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، لا تقبل التسويف أو المراوغة أو المماطلة، فالشعب اليمني لم يعد قادرا على أن يظل أكثر من عشر سنوات من دون رواتب، أو أن تظل مغلقة في وجهه كافة الموانئ والمطارات والمنافذ، أو أن تتواجد قوات أجنبية على أرضه من دون رادع، وتظل موارده وثرواته وخيراته منهوبة، لاسيما أنه بات قادرا على انتزاع حقوقه بالقوة، وفرض إرادته".وتابع الترب، "إن موقع اليمن الجغرافي المتميز على البحرين الأحمر والعربي وما يكتنزه من ثروات معدنية كبيرة في جباله وصحاريه وجزره وسواحله سيبقى محل أطماع القوى الاقليمية والدولية، التي تعمل منذ ستينيات القرن الماضي على تغذية الصراعات الداخلية والانقسامات داخل المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي الموحد ليسهل عليها نهب الثروات وفرض الوصاية".وأضاف، "الجميع يدرك أن دول العدوان تعمل منذ وقت طويل ربما لستة عقود مضت على تدمير اليمن بشتى الطرق سواء بالحرب العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والحقيقة أن بعض تلك الدول تعتقد منذ عقود أن استقرار اليمن وتقدمها يشكل خطرا عليها، وأن إضعافها وتدميرها وتجويعها في صالحه، فمنع كافة الشركات العالمية من استخراج الثروات اليمنية أو التنقيب عنها أو الاستثمار فيها، واغتال كافة الشخصيات الوطنية التي كانت تسعى للنهوض باليمن أو تطالب بسيادته واستقلاله".ودعا الترب إلى "حوار وطني جامع للحفاظ على اليمن ووحدته وحماية ثرواته من النهب وتحقيق متطلبات الأجيال، لأن الخطر المحدق اليوم يستهدف الجميع شمالا وجنوبا، فالمخططات كبيرة وعلى الجميع استيعاب المتغيرات".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20251021/هل-تنفجر-الأوضاع-مجددا-في-اليمن-بين-الشرعية-وأنصار-الله-بدعم-أمريكي-وإسرائيلي-1106258560.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465660_75:0:675:450_1920x0_80_0_0_834f32b1a4fb7f3c5fff872066694439.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن "مقصودة" ولن تستمر طويلا

18:21 GMT 27.10.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHABعبد العزيز الترب مستشار المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله في اليمن
عبد العزيز الترب مستشار المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الدكتور عبد العزيز الترب، أن "حالة اللاحرب واللاسلم التي يعيشها اليمن "مقصودة" من دول العدوان ويجب علينا الانتباه لكل تلك المؤامرات ومطالبتهم بجبر الضرر الذي أحدثه خلال ما اسماه عاصفة الحزم وسحب قواته وأدواته من المحافظات اليمنية المحتلة".
وقال الترب في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، "كما يجب احترام سيادة الشعب اليمني واستقلاله ووحدة أراضيه، وهي مطالب محقة وعادلة في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، لا تقبل التسويف أو المراوغة أو المماطلة، فالشعب اليمني لم يعد قادرا على أن يظل أكثر من عشر سنوات من دون رواتب، أو أن تظل مغلقة في وجهه كافة الموانئ والمطارات والمنافذ، أو أن تتواجد قوات أجنبية على أرضه من دون رادع، وتظل موارده وثرواته وخيراته منهوبة، لاسيما أنه بات قادرا على انتزاع حقوقه بالقوة، وفرض إرادته".
وتابع الترب، "إن موقع اليمن الجغرافي المتميز على البحرين الأحمر والعربي وما يكتنزه من ثروات معدنية كبيرة في جباله وصحاريه وجزره وسواحله سيبقى محل أطماع القوى الاقليمية والدولية، التي تعمل منذ ستينيات القرن الماضي على تغذية الصراعات الداخلية والانقسامات داخل المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي الموحد ليسهل عليها نهب الثروات وفرض الوصاية".
مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
هل تنفجر الأوضاع مجددا في اليمن بين الشرعية و"أنصار الله" بدعم أمريكي وإسرائيلي؟
21 أكتوبر, 18:58 GMT
وأضاف، "الجميع يدرك أن دول العدوان تعمل منذ وقت طويل ربما لستة عقود مضت على تدمير اليمن بشتى الطرق سواء بالحرب العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والحقيقة أن بعض تلك الدول تعتقد منذ عقود أن استقرار اليمن وتقدمها يشكل خطرا عليها، وأن إضعافها وتدميرها وتجويعها في صالحه، فمنع كافة الشركات العالمية من استخراج الثروات اليمنية أو التنقيب عنها أو الاستثمار فيها، واغتال كافة الشخصيات الوطنية التي كانت تسعى للنهوض باليمن أو تطالب بسيادته واستقلاله".

وأكد الترب، أن "اليمن اليوم قادر على انتزاع حقوقه المشروعة فكما فشلت المشاريع العدوانية في تحقيق أي انتصار على الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات، ستفشل أي مخططات قادمة بفضل الوعي المتنامي لدى أبناء المجتمع اليمني وبفضل ما تمتلكه من قدرات عسكرية رادعة".

ودعا الترب إلى "حوار وطني جامع للحفاظ على اليمن ووحدته وحماية ثرواته من النهب وتحقيق متطلبات الأجيال، لأن الخطر المحدق اليوم يستهدف الجميع شمالا وجنوبا، فالمخططات كبيرة وعلى الجميع استيعاب المتغيرات".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала