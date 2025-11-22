عربي
اليمن.. 4 قتلى و8 جرحى إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمالي البلاد
اليمن.. 4 قتلى و8 جرحى إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمالي البلاد
اليمن.. 4 قتلى و8 جرحى إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمالي البلاد
سقط 12 شخصاً بين قتيل وجريح، اليوم السبت، إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية شمال شرقي اليمن. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
اليمن.. 4 قتلى و8 جرحى إثر مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمالي البلاد

سقط 12 شخصاً بين قتيل وجريح، اليوم السبت، إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية شمال شرقي اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" بأن مواجهات دارت بمختلف الأسلحة بين قوات المنطقة السادسة في الجيش اليمني، ومقاتلين من "أنصار الله"، إثر محاولة تقدم نفذتها الجماعة صوب مواقع عسكرية على خطوط التماس بين الجانبين في مديرية خب والشعف شرقي محافظة الجوف.
وأضاف أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان المدفعية والطائرات المسيرة، انتهت بمقتل جندي من الجيش وإصابة ثلاثة آخرين، في حين سقط ثلاثة قتلى و5 مصابين في صفوف "أنصار الله"، وتدمير آليتين عسكريتين.
ويأتي التصعيد الميداني، بعد أيام من مواجهات مماثلة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في خطوط التماس بين الجانبين شرقي محافظة الجوف، أسفرت عن سقوط قتيل و5 جرحى من الطرفين.
ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، رصد أنشطة عسكرية في جبهات القتال بعدد من المحافظات في اليمن بينها تعز (جنوب غربي) والضالع (وسط) ومأرب (شمال شرقي) وغيرها، محذراً من "أي حسابات خاطئة من أي طرف قد تدفع نحو عودة نزاع شامل".
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
