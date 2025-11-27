https://sarabic.ae/20251127/نواف-سلام-المرحلة-الأولى-من-حصر-السلاح-يفترض-أن-تنتهي-مع-نهاية-العام-وتشمل-جنوب-الليطاني-1107551657.html

نواف سلام: المرحلة الأولى من حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وتشمل جنوب الليطاني

نواف سلام: المرحلة الأولى من حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وتشمل جنوب الليطاني

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن "لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد"، مشددا على أن بلاد ليست بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T13:30+0000

2025-11-27T13:30+0000

2025-11-27T13:30+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c0fdf74b64cb102c9c99fd04df3e317.jpg

وقال سلام: "إن سلاح حزب الله لم يردع الاعتداء كما يقول الحزب"، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى من حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف: "هذه المرحلة تتطلب منع نقل أو استخدام السلاح في شمال الليطاني"، متابعا: "لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة".وأوضح سلام: "في شمال الليطاني يجب أن يطبّق في هذه المرحلة مبدأ احتواء السلاح أي منع نقله واستخدامه، على أن يتمّ الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق".وأعلن "حزب الله"، الأحد الماضي، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251127/سلاح-الجو-الإسرائيلي-ينفذ-هجمات-جنوبي-لبنان-1107550065.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي