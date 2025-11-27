عربي
بوتين: الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية- عاجل
نواف سلام: المرحلة الأولى من حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وتشمل جنوب الليطاني
نواف سلام: المرحلة الأولى من حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وتشمل جنوب الليطاني
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن "لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد"، مشددا على أن بلاد ليست بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال سلام: "إن سلاح حزب الله لم يردع الاعتداء كما يقول الحزب"، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى من حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف: "هذه المرحلة تتطلب منع نقل أو استخدام السلاح في شمال الليطاني"، متابعا: "لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة".وأوضح سلام: "في شمال الليطاني يجب أن يطبّق في هذه المرحلة مبدأ احتواء السلاح أي منع نقله واستخدامه، على أن يتمّ الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق".وأعلن "حزب الله"، الأحد الماضي، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
نواف سلام: المرحلة الأولى من حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وتشمل جنوب الليطاني

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن "لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد"، مشددا على أن بلاد ليست بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر.
وقال سلام: "إن سلاح حزب الله لم يردع الاعتداء كما يقول الحزب"، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى من حصر السلاح يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف: "هذه المرحلة تتطلب منع نقل أو استخدام السلاح في شمال الليطاني"، متابعا: "لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة".
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات جنوبي لبنان... فيديو
12:58 GMT
وأوضح سلام: "في شمال الليطاني يجب أن يطبّق في هذه المرحلة مبدأ احتواء السلاح أي منع نقله واستخدامه، على أن يتمّ الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق".
وأعلن "حزب الله"، الأحد الماضي، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
