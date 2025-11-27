https://sarabic.ae/20251127/وزير-العدل-التركي-يوضح-حقيقة-علاقة-الإمارات-بشبكة-التجسس-على-الصناعات-الدفاعية-1107566575.html
وزير العدل التركي يوضح حقيقة علاقة الإمارات بشبكة التجسس على الصناعات الدفاعية
سبوتنيك عربي
نفى وزير العدل التركي، يلماز تونش، اليوم الخميس، ارتباط الإمارات بشبكة التجسس على موظفي الصناعات الدفاعية التركي، التي تم كشفها في الآونة الأخيرة. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T19:31+0000
2025-11-27T19:31+0000
2025-11-27T19:31+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الامارات العربية المتحدة
وأوضح في تغريدة عبر منصة "إكس" أن المشتبه بهم "حصلوا على خط هاتفي لشبكة محمول تركية، وقاموا بإعداد عداد ملفات شخصية زائفة، ومن ثم نقلوا الخط إلى خارج البلاد واستخدموه في أنشطة جمع معلومات مدعومة بتطبيق تجسس".وأوضح تونش أنه لا يوجد من بين المشتبه بهم من يحمل الجنسية الإماراتية، ولا علاقة للإمارات بالواقعة على عكس ما هو متداول في بعض الأخبار، وفق ماذكرت صحيفة "زمان تركيا".جدير بالذكر أن نيابة إسطنبول أصدرت بيانا قبل عده أيام أعلنت خلاله القبض على خلية تجسس كانت تتولى جمع معلومات عن مسؤولين في شركات تعمل بمجال الصناعات الدفاعية.وبعد ساعات من صدور البيان، قامت النيابة بحذف البيان وإصدار بيان يخلو من الإشارة إلى الإمارات.تركيا وأستراليا تتفقان على تقاسم استضافة مؤتمر "كوب31" للمناخ
الامارات العربية المتحدة
الأخبار
ar_EG
العالم, أخبار تركيا اليوم, الامارات العربية المتحدة
وأوضح في تغريدة عبر منصة "إكس" أن المشتبه بهم "حصلوا على خط هاتفي لشبكة محمول تركية، وقاموا بإعداد عداد ملفات شخصية زائفة، ومن ثم نقلوا الخط إلى خارج البلاد واستخدموه في أنشطة جمع معلومات مدعومة بتطبيق تجسس".
وأوضح تونش أنه لا يوجد من بين المشتبه بهم من يحمل الجنسية الإماراتية، ولا علاقة للإمارات بالواقعة على عكس ما هو متداول في بعض الأخبار، وفق ماذكرت صحيفة "زمان تركيا
وأكد أن هذه المعلومة مهمة من حيث تزويد الرأي العام بالمعلومات الصحيحة، وأشار تونش إلى أن التحقيق يدار بدقة وأن المسؤولين يجرون التحقيقات بعناية فائقة، مشددا تونش على ضرورة متابعة الرأي العام للتصريحات الرسمية خلال عملية التحقيق وعدم الالتفاف للادعاءات الكاذبة.
جدير بالذكر أن نيابة إسطنبول أصدرت بيانا قبل عده أيام أعلنت خلاله القبض على خلية تجسس كانت تتولى جمع معلومات عن مسؤولين في شركات تعمل بمجال الصناعات الدفاعية.
وبعد ساعات من صدور البيان، قامت النيابة بحذف البيان وإصدار بيان يخلو من الإشارة إلى الإمارات.