https://sarabic.ae/20251127/وزير-العدل-التركي-يوضح-حقيقة-علاقة-الإمارات-بشبكة-التجسس-على-الصناعات-الدفاعية-1107566575.html
وزير العدل التركي يوضح حقيقة علاقة الإمارات بشبكة التجسس على الصناعات الدفاعية
وزير العدل التركي يوضح حقيقة علاقة الإمارات بشبكة التجسس على الصناعات الدفاعية
سبوتنيك عربي
نفى وزير العدل التركي، يلماز تونش، اليوم الخميس، ارتباط الإمارات بشبكة التجسس على موظفي الصناعات الدفاعية التركي، التي تم كشفها في الآونة الأخيرة. 27.11.2025
2025-11-27T19:31+0000
2025-11-27T19:31+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الامارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e837903b0678505471a96e5f54dfd0ba.jpg
وأوضح في تغريدة عبر منصة "إكس" أن المشتبه بهم "حصلوا على خط هاتفي لشبكة محمول تركية، وقاموا بإعداد عداد ملفات شخصية زائفة، ومن ثم نقلوا الخط إلى خارج البلاد واستخدموه في أنشطة جمع معلومات مدعومة بتطبيق تجسس".وأوضح تونش أنه لا يوجد من بين المشتبه بهم من يحمل الجنسية الإماراتية، ولا علاقة للإمارات بالواقعة على عكس ما هو متداول في بعض الأخبار، وفق ماذكرت صحيفة "زمان تركيا".جدير بالذكر أن نيابة إسطنبول أصدرت بيانا قبل عده أيام أعلنت خلاله القبض على خلية تجسس كانت تتولى جمع معلومات عن مسؤولين في شركات تعمل بمجال الصناعات الدفاعية.وبعد ساعات من صدور البيان، قامت النيابة بحذف البيان وإصدار بيان يخلو من الإشارة إلى الإمارات.
https://sarabic.ae/20240813/تركيا-تعتقل-شبكة-دولية-للتجسس-الإلكتروني-قدمت-بيانات-لمنظمات-إرهابية-1091674232.html
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101561/06/1015610601_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_fdf78d11cb136237b18236fed4285894.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, الامارات العربية المتحدة
العالم, أخبار تركيا اليوم, الامارات العربية المتحدة

وزير العدل التركي يوضح حقيقة علاقة الإمارات بشبكة التجسس على الصناعات الدفاعية

19:31 GMT 27.11.2025
قراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نفى وزير العدل التركي، يلماز تونش، اليوم الخميس، ارتباط الإمارات بشبكة التجسس على موظفي الصناعات الدفاعية التركي، التي تم كشفها في الآونة الأخيرة.
وأوضح في تغريدة عبر منصة "إكس" أن المشتبه بهم "حصلوا على خط هاتفي لشبكة محمول تركية، وقاموا بإعداد عداد ملفات شخصية زائفة، ومن ثم نقلوا الخط إلى خارج البلاد واستخدموه في أنشطة جمع معلومات مدعومة بتطبيق تجسس".
وأوضح تونش أنه لا يوجد من بين المشتبه بهم من يحمل الجنسية الإماراتية، ولا علاقة للإمارات بالواقعة على عكس ما هو متداول في بعض الأخبار، وفق ماذكرت صحيفة "زمان تركيا".

وأكد أن هذه المعلومة مهمة من حيث تزويد الرأي العام بالمعلومات الصحيحة، وأشار تونش إلى أن التحقيق يدار بدقة وأن المسؤولين يجرون التحقيقات بعناية فائقة، مشددا تونش على ضرورة متابعة الرأي العام للتصريحات الرسمية خلال عملية التحقيق وعدم الالتفاف للادعاءات الكاذبة.

مخترق كمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
تركيا تعتقل شبكة دولية للتجسس الإلكتروني قدمت بيانات لمنظمات إرهابية
13 أغسطس 2024, 08:52 GMT
جدير بالذكر أن نيابة إسطنبول أصدرت بيانا قبل عده أيام أعلنت خلاله القبض على خلية تجسس كانت تتولى جمع معلومات عن مسؤولين في شركات تعمل بمجال الصناعات الدفاعية.
وبعد ساعات من صدور البيان، قامت النيابة بحذف البيان وإصدار بيان يخلو من الإشارة إلى الإمارات.
تركيا وأستراليا تتفقان على تقاسم استضافة مؤتمر "كوب31" للمناخ
