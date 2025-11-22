تركيا وأستراليا تتفقان على تقاسم استضافة مؤتمر "كوب31" للمناخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/تركيا-وأستراليا-تؤكدان-التوصل-لاتفاق-بشأن-تقاسم-استضافة-مؤتمر-المناخ-عام-2026-1107384697.html
تركيا وأستراليا تتفقان على تقاسم استضافة مؤتمر "كوب31" للمناخ
تركيا وأستراليا تتفقان على تقاسم استضافة مؤتمر "كوب31" للمناخ
سبوتنيك عربي
أظهرت وثيقة صادرة عن قمة المناخ "كوب 30" في البرازيل، أمس الجمعة، أن تركيا ستستضيف قمة المناخ "كوب 31" في عام 2026، على أن تقود أستراليا عملية التفاوض، وهو ما... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T02:06+0000
2025-11-22T02:17+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار المناخ في العالم
قمة المناخ 2022
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104321851_0:273:3059:1993_1920x0_80_0_0_8165c4b68029751b7adcfd329f0209e6.jpg
وصدر البيان عن ألمانيا بعد اجتماع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، التي كانت مكلفة باختيار المضيف لعام 2026.وجاء في البيان: "إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين تركيا وأستراليا، ستجرى المشاورات حتى يتم حل الاختلاف بما يرضي الطرفين".ونص الاتفاق، الذي حل مواجهة طويلة مع كلا الطرفين المتنافسين على استضافة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أن تكون تركيا هي مكان الاستضافة بينما تتولى أستراليا مسؤوليات التفاوض.ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز التسوية مع تركيا بأنها "نتيجة رائعة" في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، مشيراً إلى أن قضايا المحيط الهادئ ستكون "في صلب الأولويات".وستُعقد قمة ما قبل مؤتمر الأطراف في إحدى دول جزر المحيط الهادئ، وستقود أستراليا العملية التي ستستمر لمدة عام والتي ستشكل جدول الأعمال والأولويات قبل مؤتمر "كوب31"، حيث تُعقد الفعالية الرئيسية في تركيا، ويكون وزير المناخ الأسترالي كريس بوين رئيساً للمؤتمر.وقال بوين: "بالطبع، سيكون رائعاً لو استضافت أستراليا كل شيء، لكن لا يمكننا الحصول على كل شيء"، مضيفاً أن العملية تعتمد على التوافق، وإذا اعترض أحد على طلبنا، لكان المؤتمر سينعقد في بون، وهو ما كان سيترك 12 شهراً من دون قيادة أو خطة، وهذا سيكون أمراً غير مسؤول في بيئة متعددة الأطراف صعبة.
https://sarabic.ae/20251105/البرازيل-تستضيف-قمة-المناخ-في-نوفمبر-بمشاركة-قادة-من-ثلاث-قارات-1106779544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104321851_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cdd5138bce8c88081eca2b1b5cdd7fac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا وأستراليا تتفقان على تقاسم استضافة مؤتمر "كوب31" للمناخ

02:06 GMT 22.11.2025 (تم التحديث: 02:17 GMT 22.11.2025)
© Photo / unsplash/xتركيا...اسطنبول
تركيا...اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Photo / unsplash/x
تابعنا عبر
أظهرت وثيقة صادرة عن قمة المناخ "كوب 30" في البرازيل، أمس الجمعة، أن تركيا ستستضيف قمة المناخ "كوب 31" في عام 2026، على أن تقود أستراليا عملية التفاوض، وهو ما يؤكد إعلانا سابقا عن توقع تقسيم الاستضافة.
وصدر البيان عن ألمانيا بعد اجتماع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، التي كانت مكلفة باختيار المضيف لعام 2026.
البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
البرازيل تستضيف قمة المناخ بمشاركة قادة من ثلاث قارات
5 نوفمبر, 21:34 GMT
وجاء في البيان: "إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين تركيا وأستراليا، ستجرى المشاورات حتى يتم حل الاختلاف بما يرضي الطرفين".
ونص الاتفاق، الذي حل مواجهة طويلة مع كلا الطرفين المتنافسين على استضافة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أن تكون تركيا هي مكان الاستضافة بينما تتولى أستراليا مسؤوليات التفاوض.
ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز التسوية مع تركيا بأنها "نتيجة رائعة" في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، مشيراً إلى أن قضايا المحيط الهادئ ستكون "في صلب الأولويات".
وستُعقد قمة ما قبل مؤتمر الأطراف في إحدى دول جزر المحيط الهادئ، وستقود أستراليا العملية التي ستستمر لمدة عام والتي ستشكل جدول الأعمال والأولويات قبل مؤتمر "كوب31"، حيث تُعقد الفعالية الرئيسية في تركيا، ويكون وزير المناخ الأسترالي كريس بوين رئيساً للمؤتمر.
وقال بوين: "بالطبع، سيكون رائعاً لو استضافت أستراليا كل شيء، لكن لا يمكننا الحصول على كل شيء"، مضيفاً أن العملية تعتمد على التوافق، وإذا اعترض أحد على طلبنا، لكان المؤتمر سينعقد في بون، وهو ما كان سيترك 12 شهراً من دون قيادة أو خطة، وهذا سيكون أمراً غير مسؤول في بيئة متعددة الأطراف صعبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала