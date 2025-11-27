https://sarabic.ae/20251127/-أستراليا-تدرج-الحرس-الثوري-الإيراني-في-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب-1107533176.html
أستراليا تدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الدول الراعية للإرهاب
أستراليا تدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الدول الراعية للإرهاب
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، اليوم الخميس، أن بلادها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك استنادًا إلى تقييمات... 27.11.2025
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، اليوم الخميس، أن بلادها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك استنادًا إلى تقييمات استخباراتية خلصت إلى ضلوعه في تدبير هجمات استهدفت اليهود داخل أستراليا، على حسب زعمها.
وكانت أستراليا قد اتهمت طهران في أغسطس/آب الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية عبر إحراق متعمد في مدينتي سيدني وملبورن.
كما منحت كانبيرا سفير إيران مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد
، في أول عملية طرد دبلوماسي من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".
وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن:
"اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة"، مؤكدة أن سياسات إيران لا تعادي اليهودية ومزاعم أستراليا زائفة".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت منازل ومدارس ومعابد يهودية ومركبات في أستراليا لأعمال تخريب.