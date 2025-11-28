https://sarabic.ae/20251128/إيرباص-تستدعي-6-آلاف-طائرة-إيه320-بسبب-خلل-بأنظمة-التحكم-1107607039.html

"إيرباص" تستدعي 6 آلاف طائرة "إيه320" بسبب خلل بأنظمة التحكم

"إيرباص" تستدعي 6 آلاف طائرة "إيه320" بسبب خلل بأنظمة التحكم

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية، الجمعة، أنها أمرت بإجراء إصلاحات فورية لنحو 6 آلاف طائرة من طراز إيه320 المستخدم على نطاق واسع عالمياً.

وتهدد عملية الاستدعاء بإحداث اضطرابات كبيرة في أكثر عطلات السفر ازدحاماً بالولايات المتحدة، إذ أنها واحدة من أضخم عمليات الاستدعاء في تاريخ الشركة الممتد منذ 55 عاماً.خلل مرتبط ببرمجيات أنظمة التحكموبحسب مذكرة موجّهة إلى شركات الطيران، فإن الإصلاح يتمثل أساساً في العودة إلى نسخة سابقة من برمجيات نظام التحكم، ويُشترط تطبيقه قبل السماح للطائرات بالتحليق مجدداً. ورجّحت شركات الطيران أن تتسبب هذه العملية في تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات.وقالت شركة أمريكان إيرلاينز، أكبر مشغّل لطائرات إيه320 في العالم، إن 340 طائرة من أصل 480 ستحتاج إلى الإصلاح، متوقعة إنهاء معظم العملية بحلول السبت، في مدة تستغرق حوالي ساعتين للطائرة الواحدة.وفي سياق متصل، أعلنت شركات مثل لوفتهانزا وإنديجو وإيزي جيت أنها ستسحب طائراتها من الخدمة مؤقتاً، فيما أكدت شركة أفيانكا الكولومبية أن أكثر من 70% من أسطولها—أي نحو 100 طائرة—متأثر بالخلل، ما سيدفعها إلى تعليق بيع التذاكر حتى 8 ديسمبر بسبب الاضطرابات المتوقعة.وتشغّل شركات الطيران حول العالم ما يقارب 11,300 طائرة من عائلة إيه320.حادث كشف الخللوقالت إيرباص إن حادثاً وقع مؤخراً لطائرة من طراز إيه320 كشف أن أشعة الشمس قد تفسد بيانات أساسية لعمل أجهزة التحكم بالطائرة.وترجح مصادر في القطاع أن الحادث يتعلق برحلة جيت بلو القادمة من المكسيك إلى نيوجيرسي في 30 أكتوبر، والتي فقدت ارتفاعها بشكل حاد متسببة بإصابات بين الركاب، قبل أن تهبط اضطرارياً في فلوريدا.ودفعت هذه الواقعة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية إلى إصدار توجيهات طارئة تلزم شركات الطيران بتنفيذ الإصلاحات فوراً.وأفادت مصادر الصناعة بأن عملية الإصلاح قد تمتد لفترات أطول لدى بعض الشركات، إذ أن أكثر من 1000 طائرة قد تحتاج أيضاً إلى استبدال بعض المعدات، وليس فقط إعادة برمجة الأنظمة.وأكدت شركة تاليس المصنعة لأجهزة الكمبيوتر على متن الطائرات أن أنظمتها تتوافق مع مواصفات إيرباص، وأن البرمجيات المسؤولة عن الوظيفة المعنية "ليست ضمن نطاق مسؤوليتها".ويأتي هذا الخلل بعد أسابيع فقط من تفوق عائلة إيه320 على منافستها الأمريكية بوينغ 737 كأكثر طراز طائرات تسليماً في العالم. وبحسب إيرباص، كانت نحو 3 آلاف طائرة من هذا الطراز تحلّق بالفعل وقت صدور التوجيه.

