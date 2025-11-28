سفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركة مواطنين عرب وروس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/سفارة-فلسطين-في-موسكو-تنظم-فعالية-تضامنية-بمشاركة-مواطنين-عرب-وروس---1107598500.html
سفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركة مواطنين عرب وروس
سفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركة مواطنين عرب وروس
سبوتنيك عربي
نظّمت سفارة دولة فلسطين لدى موسكو، فعالية تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مواطنين عرب وروس. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T15:52+0000
2025-11-28T15:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107598166_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8289746475f2921f1747b35233845b31.jpg
وقال المواطن الفلسطيني الدكتور علاء زعرب لـ"سبوتنيك": "ما يعانيه الشعب الفلسطيني، قد حرّك وجدان وضمير العالم"، مشيرًا إلى اتساع التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.كما تحدث المواطن الشيشاني زيليم خان، عن المساعدات الإنسانية التي قدمتها جمهورية الشيشان الروسية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار دعمها في مختلف المجالات.وفي إطار تعزيز الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني، اعتمدت لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين القرار رقم 60/37 الصادر في 1 ديسمبر 2005، والذي يقضي بتنظيم معرض سنوي حول حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى جانب تشجيع الدول الأعضاء على دعم هذا اليوم وتوفير التغطية الإعلامية له.وتشمل فعاليات هذا اليوم اجتماعات خاصة رفيعة المستوى في المقرات الأممية، يشارك فيها مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني، حيث يُدلون ببيانات تتناول تطورات القضية الفلسطينية.كما يُبرز أن الشعب الفلسطيني لم ينل بعد حقوقه غير القابلة للتصرف كما أقرتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
https://sarabic.ae/20251126/في-اليوم-العالمي-للتضامن-مع-الشعب-الفلسطيني-إجماع-على-دور-الجزائر-في-دعم-القضية-الفلسطينية-1107517907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107598166_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fadfac5a906feae1835a6dbb46ceb160.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني, حصري
أخبار فلسطين اليوم, روسيا, يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني, حصري

سفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركة مواطنين عرب وروس

15:52 GMT 28.11.2025
© Sputnikسفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركتي مواطنين عرب وروس
سفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركتي مواطنين عرب وروس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
نظّمت سفارة دولة فلسطين لدى موسكو، فعالية تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مواطنين عرب وروس.
وقال المواطن الفلسطيني الدكتور علاء زعرب لـ"سبوتنيك": "ما يعانيه الشعب الفلسطيني، قد حرّك وجدان وضمير العالم"، مشيرًا إلى اتساع التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
من جهته، وجّه المواطن الفلسطيني محمد نصر، شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "دعمه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
© Sputnikسفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركتي مواطنين عرب وروس
سفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركتي مواطنين عرب وروس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
سفارة فلسطين في موسكو تنظم فعالية تضامنية بمشاركتي مواطنين عرب وروس
© Sputnik
كما تحدث المواطن الشيشاني زيليم خان، عن المساعدات الإنسانية التي قدمتها جمهورية الشيشان الروسية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار دعمها في مختلف المجالات.
ويعد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة رسمية أقرتها الأمم المتحدة، تقام فعالياتها سنويًا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بمقر المنظمة في نيويورك وفي مكاتبها في جنيف وفيينا. وجاء اعتماد هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة رقم 32/40B الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 1977، ليوافق ذكرى قرار التقسيم رقم 181 (د-2) الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947.
وفي إطار تعزيز الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني، اعتمدت لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين القرار رقم 60/37 الصادر في 1 ديسمبر 2005، والذي يقضي بتنظيم معرض سنوي حول حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى جانب تشجيع الدول الأعضاء على دعم هذا اليوم وتوفير التغطية الإعلامية له.
إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. إجماع على دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية
26 نوفمبر, 14:34 GMT
وتشمل فعاليات هذا اليوم اجتماعات خاصة رفيعة المستوى في المقرات الأممية، يشارك فيها مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني، حيث يُدلون ببيانات تتناول تطورات القضية الفلسطينية.

ويمثل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منصة مهمة لتذكير العالم بأن القضية الفلسطينية لا تزال دون حل رغم مرور عقود وصدور الكثير من القرارات الدولية ذات الصلة.

كما يُبرز أن الشعب الفلسطيني لم ينل بعد حقوقه غير القابلة للتصرف كما أقرتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала