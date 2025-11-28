https://sarabic.ae/20251128/سفارة-فلسطين-في-موسكو-تنظم-فعالية-تضامنية-بمشاركة-مواطنين-عرب-وروس---1107598500.html
نظّمت سفارة دولة فلسطين لدى موسكو، فعالية تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مواطنين عرب وروس.
وقال المواطن الفلسطيني الدكتور علاء زعرب لـ"سبوتنيك": "ما يعانيه الشعب الفلسطيني، قد حرّك وجدان وضمير العالم"، مشيرًا إلى اتساع التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.كما تحدث المواطن الشيشاني زيليم خان، عن المساعدات الإنسانية التي قدمتها جمهورية الشيشان الروسية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار دعمها في مختلف المجالات.وفي إطار تعزيز الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني، اعتمدت لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين القرار رقم 60/37 الصادر في 1 ديسمبر 2005، والذي يقضي بتنظيم معرض سنوي حول حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى جانب تشجيع الدول الأعضاء على دعم هذا اليوم وتوفير التغطية الإعلامية له.وتشمل فعاليات هذا اليوم اجتماعات خاصة رفيعة المستوى في المقرات الأممية، يشارك فيها مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وممثلون عن المجتمع المدني، حيث يُدلون ببيانات تتناول تطورات القضية الفلسطينية.كما يُبرز أن الشعب الفلسطيني لم ينل بعد حقوقه غير القابلة للتصرف كما أقرتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
