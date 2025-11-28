https://sarabic.ae/20251128/عراقجي-قاعدة-التفاوض-تقوم-على-تجنب-الطمع-وفرض-الإملاءات-1107575550.html

عراقجي: قاعدة التفاوض تقوم على تجنب الطمع وفرض الإملاءات

عراقجي: قاعدة التفاوض تقوم على تجنب الطمع وفرض الإملاءات

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، بأن أهم قاعدة للتفاوض هي الابتعاد عن النزعة الاستعلائية ورفض أي سلوك يقوم على الإملاء والقسر. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T07:18+0000

2025-11-28T07:18+0000

2025-11-28T07:18+0000

أخبار إيران

أخبار فرنسا

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107473713_0:0:1729:974_1920x0_80_0_0_3b525e5bd41248651120424ef50b21e3.jpg

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء الخميس، عن عراقجي أن زيارته إلى فرنسا تأتي في إطار سلسلة المشاورات المستمرة بين طهران وباريس في مختلف الملفات، أهمها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والملف النووي.وأشار عراقجي إلى أنه رغم وجود بعض الخلافات بين الجانبين الإيراني والفرنسي، فإن الحوار السياسي بين البلدين لم ينقطع، منوها إلى أن الأشهر الماضية شهدت نقاشات موسعة بين الطرفين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.واعتبر وزير الخارجية الإيراني، الحوار، أمرا بديهيا وضروريا في العلاقات الدولية، ومن أهدافه الأساسية منع سوء الفهم، والاطلاع على مواقف الطرف الآخر، وتقليل احتمالات الخطأ في الحسابات، مشيرا إلى أن التفاوض يختلف جذريا عن تلقي الأوامر أو كتابة ما يملى.أوضح عراقجي أن محادثات مفصلة جرت في باريس ما يخص الملف النووي، وقد عرض خلالها الموقف الإيراني بشكل واضح، لكنه وصف ظروف التفاوض الحالية بأنها "غير مواتية"، بسبب النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يجعل إجراء مفاوضات متوازنة ومنصفة أمرا غير ممكن في الوقت الراهن.وشدد عراقجي على أن إيران لطالما كانت مستعدة للتفاوض ولم تغادر طاولة الدبلوماسية، لافتا إلى أن لكل تفاوض قواعده، ولا يمكن لأي حوار أن ينجح ما لم تحترم هذه القواعد.وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح، في وقت سابق، أن "في تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتعامل بشأن المنشآت النووية التي تم قصفها، ونحن نتعاون فقط فيما يتعلق بالمنشآت التي لم يتم قصفها، وذلك في إطار قوانين الوكالة الدولية".ونفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث قال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

https://sarabic.ae/20251110/عراقجي-الغرب-سيعترف-عاجلا-أم-آجلا-بإيران-كمركز-للعلوم-النووية-1106933248.html

أخبار إيران

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم, الأخبار