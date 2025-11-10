عراقجي: الغرب سيعترف عاجلا أم آجلا بإيران كمركز للعلوم النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/عراقجي-الغرب-سيعترف-عاجلا-أم-آجلا-بإيران-كمركز-للعلوم-النووية-1106933248.html
عراقجي: الغرب سيعترف عاجلا أم آجلا بإيران كمركز للعلوم النووية
عراقجي: الغرب سيعترف عاجلا أم آجلا بإيران كمركز للعلوم النووية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، خلال جولة له في منشأة نووية إيرانية، أن "الدول الغربية ستُجبر عاجلًا أم آجلًا على الاعتراف بإيران كمركز... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T13:13+0000
2025-11-10T13:13+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وقال عراقجي عبر القناة الرسمية له على تطبيق "تلغرام": "لن يكون أمام الدول الغربية خيار سوى الاعتراف بإيران كمركز علمي للأنشطة النووية السلمية".وأشار إلى أن "الهدف الأساسي للدول الغربية هو منع إيران من تطوير صناعة نووية متطورة، والحفاظ على احتكارها للطاقة النووية".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى امتلاك برنامج نووي عسكري سري".ونفت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات من جانبها، وتبادل الجانبان الضربات الجوية لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، مؤكدةً أن إيران لا تنوي المزيد من التصعيد.وأضاف أن "إسرائيل والجمهورية الإسلامية اتفقتا على وقف إطلاق النار، والذي سينهي رسميًا الحرب التي استمرت 12 يومًا بعد 24 ساعة".وعقب الضربات، أعلنت إيران عزمها على إعادة تأهيل المنشآت المتضررة من الضربات ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك من خلال بناء محطات طاقة نووية جديدة في إيران.إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"عراقجي يكشف عن محاولة اغتياله الأخيرة خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل
https://sarabic.ae/20250728/تشمل-مخططات-لاغتيال-35-مسؤولا-إيران-تكشف-عن-إحباط-مؤامرة-غربية-شاملة-خلال-حرب-الـ12-يوما-1103117345.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

عراقجي: الغرب سيعترف عاجلا أم آجلا بإيران كمركز للعلوم النووية

13:13 GMT 10.11.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، خلال جولة له في منشأة نووية إيرانية، أن "الدول الغربية ستُجبر عاجلًا أم آجلًا على الاعتراف بإيران كمركز علمي للأنشطة النووية السلمية"، على حد قوله.
وقال عراقجي عبر القناة الرسمية له على تطبيق "تلغرام": "لن يكون أمام الدول الغربية خيار سوى الاعتراف بإيران كمركز علمي للأنشطة النووية السلمية".
وأشار إلى أن "الهدف الأساسي للدول الغربية هو منع إيران من تطوير صناعة نووية متطورة، والحفاظ على احتكارها للطاقة النووية".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى امتلاك برنامج نووي عسكري سري".

واستهدف القصف الجوي والغارات الإسرائيلية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.

ونفت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات من جانبها، وتبادل الجانبان الضربات الجوية لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو الماضي.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
تشمل مخططات لاغتيال 35 مسؤولا.. إيران تكشف عن إحباط مؤامرة غربية شاملة خلال حرب الـ12 يوما
28 يوليو, 11:39 GMT
وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، مؤكدةً أن إيران لا تنوي المزيد من التصعيد.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".

وأضاف أن "إسرائيل والجمهورية الإسلامية اتفقتا على وقف إطلاق النار، والذي سينهي رسميًا الحرب التي استمرت 12 يومًا بعد 24 ساعة".
وعقب الضربات، أعلنت إيران عزمها على إعادة تأهيل المنشآت المتضررة من الضربات ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك من خلال بناء محطات طاقة نووية جديدة في إيران.
إيران تعلن العمل على توثيق حرب الـ12 يوما "قانونيا وتاريخيا"
عراقجي يكشف عن محاولة اغتياله الأخيرة خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала