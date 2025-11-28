فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

عربي
أمساليوم
بث مباشر
فازت مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وسط إشادات دولية بالدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري على مستوى العالم.
أعلن ذلك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.
وأوضح الوزير أن فوز مصر في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، يؤكد مكانتها الريادية في قطاع النقل البحري.
وتابع: "كما أنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهودها لتطوير الممرات البحرية والموانئ، وتعزيز معايير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة".
وقال كامل الوزير: "مصر مستمرة في أداء دورها الفعال داخل المنظمة عن طريق المساهمة في تطوير السياسات الدولية الخاصة بالملاحة البحرية بما يساهم في تعزيز ورفع كفاءة سلاسل الإمداد العالمية".
وأشار وزير الصناعة والنقل المصري إلى أن وفد مصر المشارك في انتخابات المنظمة عرض المقومات الكبيرة التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة بما يتناسب مع أهميتها كدولة بحرية رائدة.
كما أوضح أن مصر نفذت استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة، مشدد على دورها في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
كما لفت إلى أن أهمية مصر تكمن في مرور أهم الممرات البحرية العالمية عبر أراضيها وعلى رأسها قناة السويس.
