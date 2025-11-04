https://sarabic.ae/20251104/قناة-السويس-تسجل-أعلى-معدل-شهري-لعبور-السفن-منذ-بداية-حرب-غزة-1106734688.html

قناة السويس تسجل أعلى معدل شهري لعبور السفن منذ بداية حرب غزة

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنا نسبيا خلال الأشهر الماضية من حيث أعداد وحمولات السفن، مقارنة... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أسهمت في تهدئة الأوضاع الإقليمية وعادت بالعديد من السفن للعبور"، مبينا أن "الإحصاءات سجلت خلال أكتوبر عودة 229 سفينة، وهو أعلى معدل شهري للسفن العائدة منذ بداية الأزمة".جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية، لمناقشة تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب، وتأثيرها على التجارة العالمية وسوق النقل البحري، ضمن الاجتماعات الدورية للهيئة لوضع خطط وجداول الإبحار المستقبلية، وفقا لبيان من هيئة قناة السويس.وأشار ربيع إلى أن إحصاءات الملاحة بالقناة سجلت عبور 4405 سفن بحمولات 185 مليون طن بين يوليو/ تموز وأكتوبر 2025، مقارنة بـ4332 سفينة بحمولات 167.6 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وأكد ربيع أن قناة السويس نجحت في رفع معدلات الأمان بالمجرى الملاحي عبر تطوير القطاع الجنوبي وتعميق التفريعة الغربية لبورسعيد بطول 17 كيلومترا، بما يخدم ميناء غرب بورسعيد ويوفر بديلاً كفء للتفريعة الشرقية في حالات الطوارئ.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.

