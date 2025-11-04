قناة السويس تسجل أعلى معدل شهري لعبور السفن منذ بداية حرب غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251104/قناة-السويس-تسجل-أعلى-معدل-شهري-لعبور-السفن-منذ-بداية-حرب-غزة-1106734688.html
قناة السويس تسجل أعلى معدل شهري لعبور السفن منذ بداية حرب غزة
قناة السويس تسجل أعلى معدل شهري لعبور السفن منذ بداية حرب غزة
سبوتنيك عربي
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنا نسبيا خلال الأشهر الماضية من حيث أعداد وحمولات السفن، مقارنة...
2025-11-04T15:31+0000
2025-11-04T15:31+0000
مصر
أخبار مصر الآن
غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101522/65/1015226545_0:0:5733:3225_1920x0_80_0_0_4a2ac9376bc29efda0fc5012b9429752.jpg
وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أسهمت في تهدئة الأوضاع الإقليمية وعادت بالعديد من السفن للعبور"، مبينا أن "الإحصاءات سجلت خلال أكتوبر عودة 229 سفينة، وهو أعلى معدل شهري للسفن العائدة منذ بداية الأزمة".جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية، لمناقشة تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب، وتأثيرها على التجارة العالمية وسوق النقل البحري، ضمن الاجتماعات الدورية للهيئة لوضع خطط وجداول الإبحار المستقبلية، وفقا لبيان من هيئة قناة السويس.وأشار ربيع إلى أن إحصاءات الملاحة بالقناة سجلت عبور 4405 سفن بحمولات 185 مليون طن بين يوليو/ تموز وأكتوبر 2025، مقارنة بـ4332 سفينة بحمولات 167.6 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وأكد ربيع أن قناة السويس نجحت في رفع معدلات الأمان بالمجرى الملاحي عبر تطوير القطاع الجنوبي وتعميق التفريعة الغربية لبورسعيد بطول 17 كيلومترا، بما يخدم ميناء غرب بورسعيد ويوفر بديلاً كفء للتفريعة الشرقية في حالات الطوارئ.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.
https://sarabic.ae/20251022/رئيس-الوزراء-المصري-أكبر-شركة-شحن-عالمية-تدرس-العودة-إلى-قناة-السويس--1106283360.html
مصر
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101522/65/1015226545_717:0:5017:3225_1920x0_80_0_0_4a491225190e93573aebe3f10a38a01f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قناة السويس تسجل أعلى معدل شهري لعبور السفن منذ بداية حرب غزة

15:31 GMT 04.11.2025
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنا نسبيا خلال الأشهر الماضية من حيث أعداد وحمولات السفن، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أسهمت في تهدئة الأوضاع الإقليمية وعادت بالعديد من السفن للعبور"، مبينا أن "الإحصاءات سجلت خلال أكتوبر عودة 229 سفينة، وهو أعلى معدل شهري للسفن العائدة منذ بداية الأزمة".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية، لمناقشة تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب، وتأثيرها على التجارة العالمية وسوق النقل البحري، ضمن الاجتماعات الدورية للهيئة لوضع خطط وجداول الإبحار المستقبلية، وفقا لبيان من هيئة قناة السويس.
وأشار ربيع إلى أن إحصاءات الملاحة بالقناة سجلت عبور 4405 سفن بحمولات 185 مليون طن بين يوليو/ تموز وأكتوبر 2025، مقارنة بـ4332 سفينة بحمولات 167.6 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد ربيع أن قناة السويس نجحت في رفع معدلات الأمان بالمجرى الملاحي عبر تطوير القطاع الجنوبي وتعميق التفريعة الغربية لبورسعيد بطول 17 كيلومترا، بما يخدم ميناء غرب بورسعيد ويوفر بديلاً كفء للتفريعة الشرقية في حالات الطوارئ.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
رئيس الوزراء المصري: أكبر شركة شحن عالمية تدرس العودة إلى قناة السويس
22 أكتوبر, 13:30 GMT
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت.
