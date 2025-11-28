وفد ليبي يبحث في موسكو تعزيز التعاون البرلماني والرقابي بين البلدين

عربي
وفد من مجلس النواب الليبي يزور جمهورية روسيا الاتحادية، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
وفد من مجلس النواب الليبي يزور جمهورية روسيا الاتحادية، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
أجرى وفد من مجلس النواب الليبي، برئاسة رئيس لجنة الأجهزة الرقابية في البرلمان الليبي، زائد هدية، اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني والرقابي.
واستهلّ الوفد زيارته بلقاء رئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية، ورئيس لجنة مجلس الفيدرالية المعنية بقواعد وتنظيم الأنشطة البرلمانية.
وشهد اللقاء بحثا معمّقا لسبل تعزيز التعاون البرلماني والرقابي بين الجانبين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آليات الحوكمة والشفافية، وسبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للعمل المؤسسي، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وبحسب المتحدث الرسمي للبرلمان الليبي، فقد تناولت المباحثات أيضا الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، إذ جرى تبادل الرؤى بشأن أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز تبادل الخبرات في مجال الرقابة على الأداء الحكومي، وتفعيل قنوات التواصل بين اللجان المختصة في البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني ودعم مسارات التطوير المؤسسي.
