لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا القانونية مهما تعددت القرارات ضدنا

وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه دليل واضح على فقدان... 29.11.2025

وقال عزيزي، إن الدول الغربية يجب أن تعي جيدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها الشرعية والقانونية مهما كثّفت الضغوط وتعددت القرارات الموجّهة ضدها، حسب قناة "العالم" الإيرانية.وأكد أن مصالح إيران الاستراتيجية ثابتة، وأن القرارات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية ليست ردود فعل مؤقتة، بل سياسات مدروسة بعناية ومبنية على مبادئ راسخة، خاصة في الملف النووي.وأشار ممثل مدينة شيراز في البرلمان، إلى أن "الدول الأوروبية لم يعد لديها أي أوراق حقيقية سوى إصدار قرارات شكلية، فهي تتحرك فقط تحت الوصاية الأمريكية وتفتقر إلى أي استقلال سياسي، وهذا الأمر ليس بجديد".وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي، أن نهج إيران تجاه الأطراف المعادية في القضية النووية قد تغيّر جذريًا، خاصة بعد تعرض البلاد لاعتداءات خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا وتهديد أمنها القومي، مؤكدًا أن طهران ستتبنى موقفًا أكثر حزماً واستقلالاً إزاء أي طرف معادٍ.وبشأن احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، كشف عزيزي أن مجلس الشورى الإسلامي أعد مشاريع قوانين جاهزة في هذا الشأن، وستُحال إلى جلسات المصادقة والتصويت وفقًا لتطور الأوضاع.وفي رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن إيران تسعى للتفاوض مع واشنطن، قال عزيزي إنه "لا يُنتظر من شخص يعيش في أوهام ويكرر الأكاذيب أن يصدر عنه شيء أكثر من ذلك".وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح، في وقت سابق، أن "في تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتعامل بشأن المنشآت النووية التي تم قصفها، ونحن نتعاون فقط فيما يتعلق بالمنشآت التي لم يتم قصفها، وذلك في إطار قوانين الوكالة الدولية".ونفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث قال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وكانت قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

