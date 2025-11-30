https://sarabic.ae/20251130/الأمم-المتحدة-نصف-مليار-شخص-يعاني-من-الجوع-عام-2030-1107629403.html

صرح أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) للاتصال مع الاتحاد الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه وفقًا للتوقعات، سيعاني 512 مليون شخص... 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح أنه وفقًا للتوقعات الحالية، في عام 2030، وفي حال استمرار الاتجاهات الحالية، سيعاني 512 مليونا من جيراننا حول العالم من سوء التغذية المزمن، 60% من هؤلاء يعيشون في أفريقيا.وأضاف أن هذه البيانات، تُشير إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي، وزيادة التمويل المخصص للزراعة والبنية التحتية، لسلسلة الأغذية الزراعية بشكل كبير.وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.وأوضحت أن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، قد بلغ 128.8 نقطة في سبتمبر الماضي، بانخفاض عن قراءة معدّلة بلغت 129.7 نقطة، في شهر أغسطس/ آب الماضي.استقرار أسعار الغذاء عالميا خلال شهر يونيو الماضي

