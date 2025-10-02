https://sarabic.ae/20251002/السودان-لا-يوجد-مجاعة-في-البلاد-وندعو-المجتمع-الدولي-لفك-الحصار-عن-الفاشر-1105527169.html

السودان: لا توجد مجاعة في البلاد وندعو المجتمع الدولي لفك الحصار عن الفاشر

السودان: لا توجد مجاعة في البلاد وندعو المجتمع الدولي لفك الحصار عن الفاشر

نفى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، وجود مجاعة في السودان، مشيرا إلى أن ما يتداول في بعض وسائل الإعلام، أو ما يصدر عن بعض المنظمات بهذا الشأن، لا يعكس... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح إدريس، في المنبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان، أن "الوضع في السودان لا يمكن وصفه بالمجاعة، بل هناك مناطق محاصرة، مثل مدينة الفاشر، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والعمل على رفع هذا الحصار فورا"، حسب وكالة الأنباء السودانية.وأضاف: "لقد تجاوز السودان مرحلة الحديث عن المجاعة بشكل نهائي، ولن يُسمح لأي جهة كانت بإعادة طرح هذا الادعاء، فقد تصدينا لهذه المزاعم بكل حسم وقوة وإثبات".وأكد ادريس، أن "الشباب يشكلون الركيزة الأساسية لحكومة الأمل، باعتبارهم سنام الحاضر وعماد المستقبل". وكشف عن خطط طموحة تستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، من بينها مشاريع إسكان مخصصة لهم، وبرامج لتمليكهم أدوات وآليات إنتاجية تساهم في تفجير طاقاتهم وتحويلها إلى قوة فاعلة في مسيرة التنمية.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سودانية بأن الجيش السوداني نجح، يوم الاثنين الماضي، في تنفيذ أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

