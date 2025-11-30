برعاية مصرية.. كرنفال روسي في عيد الوحدة

عربي
الاحتفالية يتم تنظيمها برعاية جمعية الصداقة المصرية الروسية وبحضور دينيس شاكيروف، عضو المجلس الحكومي بجمهورية تتارستان، وارتور صابيروف، مدير الصندوق الاجتماعي في تتارستان، والدكتور إبراهيم كامل، رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية، ولاريسا رازوفا نائب رئيس الجالية الروسية في مصر، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد.أقيمت الاحتفالية تحت شعار"سوف نعيش معا في وحدة وصداقة" بحضور 500 ضيف و200 مشارك.افتتح الاحتفالية فاديم زايتشيكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر الذي أكد أن عيد الوحدة في روسيا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، هو أحد أهم الأعياد الوطنية التي تعكس وحدة القوميات الروسية المختلفة وصلابة الدولة الروسية القائمة على التعدد الثقافي والديني والقومي.وأشارت أولجا بسكلينا، رئيس الجالية الروسية في مصر إلى أن الاحتفالية التي خرجت في صورة كرنفال مبهج شارك فيه أعضاء الجالية الروسية من 5 مدن: القاهرة والاسكندرية والغردقة وشرم الشيخ والضبعة، كما شاركت 11 فرقة فنية.وأكدت بسكلينا أن الكرنفال الروسي يعكس قوة العلاقة بين المغتربين الروس والوطن الأم، ويؤكد أيضا المناخ الصحي الذى توفره مصر حكومة وشعبا للجالية الروسية.من جانبه أكد الدكتور ابراهيم كامل أن الاحتفالية الروسية تعد أحد أشكال التعاون المشترك مع الجالية الروسية وتطلع كامل إلي مزيد من التعاون في الفترة القادمة.ضمت الاحتفالية معرضا للمنتجات الحرفية يعبر عن أقاليم روسيا المختلفة، كما شاركت مصر وبيلاروسيا وأرمينيا بمعرض، كما تم تقديم المأكولات الشعبية الروسية، وتنظيم ورش فنية لفنانين روس ومصريين ومن جمعية الصداقة قدم الفنان أحمد غويبة ورشة الرسم بالضوء ،والفنانة مها الجندي ورشة "لون تاريخ مصر"، وشاركت المطربة كاترين نظمي بالغناء.كما شاركت فرقة كالينكا من البيت الروسي تحت إشراف لويزا بليدجيانتس بأغنية باللغة المصرية القديمة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير مع تقديم معرض صور حول الأزياء الشعبية الروسية قدمته الفنانة أوليسا برشتيل.وقدمت فرقة إيليت من الغردقة تحت إشراف يلينا ماليكوفا مجموعة من الأغاني الشعبية الروسية، وأشرف على الحفل الفني المخرجة الروسية لاريسا ليابين.وخرج الكرنفال الروسي الذي أقيم بالبيت الروسي بالقاهرة في صورة مبهجة حيث بدأت فعالياته من الصباح حتى السادسة مساء.
برعاية مصرية.. كرنفال روسي في عيد الوحدة

نظم المجلس التنسيقي للمغتربين الروس في مصر احتفالية كبري بمناسبة عيد الوحدة في روسيا بالتعاون مع البيت الروسي القاهرة برئاسة الدكتور فاديم زايتشيكوف.
الاحتفالية يتم تنظيمها برعاية جمعية الصداقة المصرية الروسية وبحضور دينيس شاكيروف، عضو المجلس الحكومي بجمهورية تتارستان، وارتور صابيروف، مدير الصندوق الاجتماعي في تتارستان، والدكتور إبراهيم كامل، رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية، ولاريسا رازوفا نائب رئيس الجالية الروسية في مصر، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد.
أقيمت الاحتفالية تحت شعار"سوف نعيش معا في وحدة وصداقة" بحضور 500 ضيف و200 مشارك.
افتتح الاحتفالية فاديم زايتشيكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر الذي أكد أن عيد الوحدة في روسيا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، هو أحد أهم الأعياد الوطنية التي تعكس وحدة القوميات الروسية المختلفة وصلابة الدولة الروسية القائمة على التعدد الثقافي والديني والقومي.
وأشارت أولجا بسكلينا، رئيس الجالية الروسية في مصر إلى أن الاحتفالية التي خرجت في صورة كرنفال مبهج شارك فيه أعضاء الجالية الروسية من 5 مدن: القاهرة والاسكندرية والغردقة وشرم الشيخ والضبعة، كما شاركت 11 فرقة فنية.
وأكدت بسكلينا أن الكرنفال الروسي يعكس قوة العلاقة بين المغتربين الروس والوطن الأم، ويؤكد أيضا المناخ الصحي الذى توفره مصر حكومة وشعبا للجالية الروسية.
من جانبه أكد الدكتور ابراهيم كامل أن الاحتفالية الروسية تعد أحد أشكال التعاون المشترك مع الجالية الروسية وتطلع كامل إلي مزيد من التعاون في الفترة القادمة.
ضمت الاحتفالية معرضا للمنتجات الحرفية يعبر عن أقاليم روسيا المختلفة، كما شاركت مصر وبيلاروسيا وأرمينيا بمعرض، كما تم تقديم المأكولات الشعبية الروسية، وتنظيم ورش فنية لفنانين روس ومصريين ومن جمعية الصداقة قدم الفنان أحمد غويبة ورشة الرسم بالضوء ،والفنانة مها الجندي ورشة "لون تاريخ مصر"، وشاركت المطربة كاترين نظمي بالغناء.
كما شاركت فرقة كالينكا من البيت الروسي تحت إشراف لويزا بليدجيانتس بأغنية باللغة المصرية القديمة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير مع تقديم معرض صور حول الأزياء الشعبية الروسية قدمته الفنانة أوليسا برشتيل.
وقدمت فرقة إيليت من الغردقة تحت إشراف يلينا ماليكوفا مجموعة من الأغاني الشعبية الروسية، وأشرف على الحفل الفني المخرجة الروسية لاريسا ليابين.
وخرج الكرنفال الروسي الذي أقيم بالبيت الروسي بالقاهرة في صورة مبهجة حيث بدأت فعالياته من الصباح حتى السادسة مساء.
