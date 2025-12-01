https://sarabic.ae/20251201/إيران-ترد-على-حظر-أمريكا-لها-ضمن-19-دولة-من-دخول-أراضيها-1107669195.html
إيران ترد على حظر أمريكا لها ضمن 19 دولة من دخول أراضيها
إيران ترد على حظر أمريكا لها ضمن 19 دولة من دخول أراضيها
سبوتنيك عربي
علقت إيران، اليوم الإثنين، على قرار واشنطن الأسبوع الماضي، بمنع دخول مواطنيها ضمن 19 دولة إلى أراضيها، ووضع حاملي جنسيتها ضمن قائمة لحظر السفر. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T11:58+0000
2025-12-01T11:58+0000
2025-12-01T11:58+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101678026_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_a9fc657838a7e8718438b7268de06473.jpg
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أنه "يما يخص إيران، فإن واجبها هو الدفاع عن رعاياها". واعتبر أن "هذا الإجراء يعكس وجها آخر لهيمنة النظرة العنصرية داخل منظومة الحكم الأمريكية، ويُظهر أن مواطني 20 دولة باتوا ورقة مقايضة في النزاعات السياسية الداخلية داخل أمريكا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، ووضعهم ضمن قائمة جديدة لمنع السفر.وقال مدير خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، عبر منصة "إكس" إن السلطات ستباشر مراجعة فورية وشاملة لجميع حاملي "البطاقة الخضراء" من الدول المصنفة "مثيرة للقلق"، وذلك عقب حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني.وأوضح إدلو أن توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتضمن إعادة فحص دقيقة لكل "غرين كارد" صادرة لمواطني تلك الدول، مؤكداً أن "حماية الشعب الأمريكي تأتي أولا، وأنه لن يدفع ثمن سياسات المتوطين المتهورة السابقة".وكان ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث"، بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى وفاة إحداهما.وتشمل قائمة الدول التي أعلن ترامب عنها في يونيو/ حزيران 2025: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-تعليق-الهجرة-من-جميع-بلدان-العالم-الثالث-1107574139.html
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يكشف-سبب-عدم-فرض-حظر-سفر-على-المصريين-1101356620.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101678026_0:0:1772:1329_1920x0_80_0_0_49d9ee76349b91ffa809c666d5b06c97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران ترد على حظر أمريكا لها ضمن 19 دولة من دخول أراضيها
علقت إيران، اليوم الإثنين، على قرار واشنطن الأسبوع الماضي، بمنع دخول مواطنيها ضمن 19 دولة إلى أراضيها، ووضع حاملي جنسيتها ضمن قائمة لحظر السفر.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أنه "يما يخص إيران، فإن واجبها هو الدفاع عن رعاياها".
واعتبر أن "هذا الإجراء يعكس وجها آخر لهيمنة النظرة العنصرية داخل منظومة الحكم الأمريكية، ويُظهر أن مواطني 20 دولة باتوا ورقة مقايضة في النزاعات السياسية الداخلية داخل أمريكا"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، ووضعهم ضمن قائمة جديدة لمنع السفر.
وقال مدير خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، عبر منصة "إكس" إن السلطات ستباشر مراجعة فورية وشاملة لجميع حاملي "البطاقة الخضراء" من الدول المصنفة "مثيرة للقلق"، وذلك عقب حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني.
وأوضح إدلو أن توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتضمن إعادة فحص دقيقة لكل "غرين كارد" صادرة لمواطني تلك الدول، مؤكداً أن "حماية الشعب الأمريكي تأتي أولا، وأنه لن يدفع ثمن سياسات المتوطين المتهورة السابقة".
وكان ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث"، بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى وفاة إحداهما.
وتشمل قائمة الدول التي أعلن ترامب عنها في يونيو/ حزيران 2025: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.