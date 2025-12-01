عربي
بث مباشر
"إيرباص" تؤكد وجود "مشكلة جودة" في ألواح طائرتها "إيه 320"
"إيرباص" تؤكد وجود "مشكلة جودة" في ألواح طائرتها "إيه 320"
أعلنت شركة "إيرباص" الأوربية لتصنيع الطائرات، اليوم الاثنين، عن رصد "مشكلة جودة" في بعض الألواح المعدنية لطائرة الركاب "إيه 320"، مؤكدة أن المشكلة تم... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
"إيرباص" تؤكد وجود "مشكلة جودة" في ألواح طائرتها "إيه 320"

13:54 GMT 01.12.2025
أعلنت شركة "إيرباص" الأوربية لتصنيع الطائرات، اليوم الاثنين، عن رصد "مشكلة جودة" في بعض الألواح المعدنية لطائرة الركاب "إيه 320"، مؤكدة أن المشكلة تم "احتواؤها".
وقالت متحدثة باسم الشركة في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن "المشكلة محدودة وتتعلق بجودة الموردين".
وتابعت، مشيرةً إلى أن جميع الألواح الجديدة تلبي المتطلبات بالكامل، بعد أن تسببت التقارير السابقة في انخفاض سهم شركة "إيرباص" بنسبة 10%.
طائرة من طراز إيرباص 320 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
خلل "إيرباص" يربك حركة الطيران العالمية... مصر والسعودية تتحركان
29 نوفمبر, 10:24 GMT
وأضافت المتحدثة: "تتبنى شركة "إيرباص" نهجا حذرا، وتفحص جميع الطائرات التي يحتمل تأثرها، مع العلم أن جزءا منها فقط سيحتاج إلى إجراءات إضافية".

وأردفت: "تم تحديد مصدر المشكلة واحتوائها، وجميع الألواح المنتجة حديثا مطابقة لجميع المتطلبات".

وكانت شركة "إيرباص" أعلنت، الأسبوع الماضي، منع نحو 6000 طائرة من طراز "إيه 320" من التحليق مؤقتا لتحديث برمجياتها، عقب حادثة في أمريكا.
وأوضحت الشركة، اليوم الاثنين، أن أقل من 100 طائرة فقط لا تزال معطلة، بعد أن أثار الإعلان الأولي مخاوف من توقف مئات الطائرات لفترات طويلة.
طائرة إيرباص 320 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
"إيرباص" تستدعي 6 آلاف طائرة "إيه 320" بسبب خلل بأنظمة التحكم
28 نوفمبر, 23:00 GMT
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تعرضت طائرة "إيه 320" تابعة لشركة جيت بلو لمشكلة تحكم أثناء الرحلة بين كانكون ونيوارك، بسبب عطل في الكمبيوتر، ربما نجم عن الإشعاع الشمسي، ما اضطر الطيارين للهبوط في تامبا، فلوريدا.
وأشار محللون أن عدم تحديث "إيرباص" لإرشادات التسليم خلال العام الحالي، يظهر أن تأثير تحديث البرمجيات لا يزال قيد التقييم أو تم احتواؤه.
وتعد طائرة "إيه 320"، المنتجة منذ 1988، الأكثر مبيعا عالميا، إذ باعت "إيرباص" 12,257 طائرة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، مقارنة بـ12,254 طائرة من "بوينغ 737".
