https://sarabic.ae/20251129/خلل-إيرباص-يربك-حركة-الطيران-العالمية-مصر-والسعودية-تتحركان-1107613242.html

خلل "إيرباص" يربك حركة الطيران العالمية... مصر والسعودية تتحركان

خلل "إيرباص" يربك حركة الطيران العالمية... مصر والسعودية تتحركان

سبوتنيك عربي

أفادت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة التحديثات الواردة من شركة "إيرباص" واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الفورية، مع تقييم أي... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-29T10:24+0000

2025-11-29T10:24+0000

2025-11-29T10:25+0000

السعودية

مصر

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101882/54/1018825443_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7274ba210a27204caf5e25effd2ba283.jpg

وذكرت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم السبت، أن شركة مصر للطيران قامت بشكل فوري بتشكيل فريق فني للصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل "IOCC" بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك في ضوء المستجدات العالمية والتوجيهات الفنية الصادرة عن "ايرباص" بشأن أسطول طائرات "إيه 320" حول العالم.ويأتي تشكيل فريق العمل من أجل المتابعة الدقيقة للتحديثات الواردة من "إيرباص" واتخاذ كل التدابير الاحترازية الفورية، فضلًا عن تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.وأوضحت البوابة أن التنسيق المباشر بين فريق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية جاء مع شركة "إيرباص"، حيث تم حصر الطائرات المتأثرة من هذا الطراز العالمي، وفحصها وتنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة وذلك خلال وقت قياسي، ودون أي تأثير على انتظام جدول الرحلات.فيما تؤكد مصر للطيران أن سلامة وأمن ركابها تظل دائما على قمة أولوياتها، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع مراحل التشغيل لضمان رحلة جوية آمنة لركابها حول العالم.ويشار إلى أن شركات الطيران حول العالم كانت قد أعلنت عن إلغاء وتأجيل رحلات مطلع الأسبوع الجاري لإصلاح برنامج على طائرة يتم استخدامها بشكل تجاري على نطاق واسع، وذلك على خلفية كشف تحليل أن شفرة بالحاسب الآلي ربما ساهمت في حدوث انخفاض مفاجئ في ارتفاع طائرة "جيت بلو" الشهر الماضي.وبالتوازي مع ذلك، أعلنت العديد من شركات الطيران السعودية والعالمية أيضا عن إجراءاتها عقب إصدار شركة "إيرباص" الأوروبية تحديثا لبرمجيات عدد كبير من طراز إيرباص "إيه 320"، ما أدى إلى استدعاء نحو 6000 طائرة التي تعد من بين الأكثر تسليما لشركات الطيران عالميا.وأكدت الخطوط السعودية متابعتها الدقيقة لهذا الأمر، إجراء مراجعة للتحديثات الواردة من أجل تقييم أي تأثير محتمل على جداول الرحلات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه في حال استدعت هذه التحديثات إجراء أي تعديلات سيجري التواصل مباشرة مع الركاب المتأثرين.من جهتها، أعادت طيران "ناس" معايرة البرمجية الفنية لجزء من أسطولها مما سيترتب عليه زيادة في وقت التجهيز بين عدد محدود من الرحلات، وسيصاحبه بعض التأخيرات في جدول التشغيل، وفقاً لما ذكرت في بيان منشور عبر إكس.وأكدت طيران "أديل" أنها بناء على توجيه "إيرباص" فإن عددا من طائراتها ستتأثر بذلك، مشيرة إلى أنها بدأت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بإعادة ضبط المعايير البرمجية والفنية، متوقعة عودة جدول التشغيل بالكامل إلى وضعه الطبيعي بحلول يوم الأحد 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وقالت شركة "إيرباص"، أمس الجمعة، إن الفحص الذي أعقب حادث طائرة شركة "جيت بلو" كشف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤثر على البيانات الحساسة الخاصة بتشغيل عناصر التحكم في الطيران بالطائرات طراز "إيه 320".وكانت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد انضمت إلى وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات الطيران بمعالجة المشكلة باستخدام تحديث برمجي جديد.وتتأثر بذلك أكثر من 500 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، في وقت قالت وكالة السلامة الجوية الأوروبية إن هذا الإجراء قد يسبب "اضطرابا قصير المدى" لجداول الرحلات.

https://sarabic.ae/20200221/مصر-للطيران-تتسلم-طائرتين-جديدتين-من-إيرباص-1044624598.html

https://sarabic.ae/20220328/طيران-ناس-السعودية-تبحث-مع-بوينغ-وإيرباص-شراء-طائرات-بـ-15-مليار-دولار-1060572111.html

السعودية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, مصر, العالم, الأخبار