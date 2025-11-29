عربي
https://sarabic.ae/20251129/خلل-إيرباص-يربك-حركة-الطيران-العالمية-مصر-والسعودية-تتحركان-1107613242.html
خلل "إيرباص" يربك حركة الطيران العالمية... مصر والسعودية تتحركان
خلل "إيرباص" يربك حركة الطيران العالمية... مصر والسعودية تتحركان
سبوتنيك عربي
أفادت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة التحديثات الواردة من شركة "إيرباص" واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الفورية، مع تقييم أي... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T10:24+0000
2025-11-29T10:25+0000
السعودية
مصر
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101882/54/1018825443_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7274ba210a27204caf5e25effd2ba283.jpg
وذكرت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم السبت، أن شركة مصر للطيران قامت بشكل فوري بتشكيل فريق فني للصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل "IOCC" بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك في ضوء المستجدات العالمية والتوجيهات الفنية الصادرة عن "ايرباص" بشأن أسطول طائرات "إيه 320" حول العالم.ويأتي تشكيل فريق العمل من أجل المتابعة الدقيقة للتحديثات الواردة من "إيرباص" واتخاذ كل التدابير الاحترازية الفورية، فضلًا عن تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.وأوضحت البوابة أن التنسيق المباشر بين فريق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية جاء مع شركة "إيرباص"، حيث تم حصر الطائرات المتأثرة من هذا الطراز العالمي، وفحصها وتنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة وذلك خلال وقت قياسي، ودون أي تأثير على انتظام جدول الرحلات.فيما تؤكد مصر للطيران أن سلامة وأمن ركابها تظل دائما على قمة أولوياتها، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع مراحل التشغيل لضمان رحلة جوية آمنة لركابها حول العالم.ويشار إلى أن شركات الطيران حول العالم كانت قد أعلنت عن إلغاء وتأجيل رحلات مطلع الأسبوع الجاري لإصلاح برنامج على طائرة يتم استخدامها بشكل تجاري على نطاق واسع، وذلك على خلفية كشف تحليل أن شفرة بالحاسب الآلي ربما ساهمت في حدوث انخفاض مفاجئ في ارتفاع طائرة "جيت بلو" الشهر الماضي.وبالتوازي مع ذلك، أعلنت العديد من شركات الطيران السعودية والعالمية أيضا عن إجراءاتها عقب إصدار شركة "إيرباص" الأوروبية تحديثا لبرمجيات عدد كبير من طراز إيرباص "إيه 320"، ما أدى إلى استدعاء نحو 6000 طائرة التي تعد من بين الأكثر تسليما لشركات الطيران عالميا.وأكدت الخطوط السعودية متابعتها الدقيقة لهذا الأمر، إجراء مراجعة للتحديثات الواردة من أجل تقييم أي تأثير محتمل على جداول الرحلات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه في حال استدعت هذه التحديثات إجراء أي تعديلات سيجري التواصل مباشرة مع الركاب المتأثرين.من جهتها، أعادت طيران "ناس" معايرة البرمجية الفنية لجزء من أسطولها مما سيترتب عليه زيادة في وقت التجهيز بين عدد محدود من الرحلات، وسيصاحبه بعض التأخيرات في جدول التشغيل، وفقاً لما ذكرت في بيان منشور عبر إكس.وأكدت طيران "أديل" أنها بناء على توجيه "إيرباص" فإن عددا من طائراتها ستتأثر بذلك، مشيرة إلى أنها بدأت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بإعادة ضبط المعايير البرمجية والفنية، متوقعة عودة جدول التشغيل بالكامل إلى وضعه الطبيعي بحلول يوم الأحد 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وقالت شركة "إيرباص"، أمس الجمعة، إن الفحص الذي أعقب حادث طائرة شركة "جيت بلو" كشف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤثر على البيانات الحساسة الخاصة بتشغيل عناصر التحكم في الطيران بالطائرات طراز "إيه 320".وكانت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد انضمت إلى وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات الطيران بمعالجة المشكلة باستخدام تحديث برمجي جديد.وتتأثر بذلك أكثر من 500 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، في وقت قالت وكالة السلامة الجوية الأوروبية إن هذا الإجراء قد يسبب "اضطرابا قصير المدى" لجداول الرحلات.
السعودية
مصر
خلل "إيرباص" يربك حركة الطيران العالمية... مصر والسعودية تتحركان

10:24 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 29.11.2025)
© flickr.com / Anna Zverevaطائرة من طراز إيرباص 320
طائرة من طراز إيرباص 320 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© flickr.com / Anna Zvereva
تابعنا عبر
أفادت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة التحديثات الواردة من شركة "إيرباص" واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الفورية، مع تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.
وذكرت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم السبت، أن شركة مصر للطيران قامت بشكل فوري بتشكيل فريق فني للصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل "IOCC" بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك في ضوء المستجدات العالمية والتوجيهات الفنية الصادرة عن "ايرباص" بشأن أسطول طائرات "إيه 320" حول العالم.
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2020
مصر للطيران تتسلم طائرتين جديدتين من "إيرباص"
21 فبراير 2020, 14:02 GMT
ويأتي تشكيل فريق العمل من أجل المتابعة الدقيقة للتحديثات الواردة من "إيرباص" واتخاذ كل التدابير الاحترازية الفورية، فضلًا عن تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.
وأوضحت البوابة أن التنسيق المباشر بين فريق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية جاء مع شركة "إيرباص"، حيث تم حصر الطائرات المتأثرة من هذا الطراز العالمي، وفحصها وتنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة وذلك خلال وقت قياسي، ودون أي تأثير على انتظام جدول الرحلات.
فيما تؤكد مصر للطيران أن سلامة وأمن ركابها تظل دائما على قمة أولوياتها، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع مراحل التشغيل لضمان رحلة جوية آمنة لركابها حول العالم.
ويشار إلى أن شركات الطيران حول العالم كانت قد أعلنت عن إلغاء وتأجيل رحلات مطلع الأسبوع الجاري لإصلاح برنامج على طائرة يتم استخدامها بشكل تجاري على نطاق واسع، وذلك على خلفية كشف تحليل أن شفرة بالحاسب الآلي ربما ساهمت في حدوث انخفاض مفاجئ في ارتفاع طائرة "جيت بلو" الشهر الماضي.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت العديد من شركات الطيران السعودية والعالمية أيضا عن إجراءاتها عقب إصدار شركة "إيرباص" الأوروبية تحديثا لبرمجيات عدد كبير من طراز إيرباص "إيه 320"، ما أدى إلى استدعاء نحو 6000 طائرة التي تعد من بين الأكثر تسليما لشركات الطيران عالميا.
وأكدت الخطوط السعودية متابعتها الدقيقة لهذا الأمر، إجراء مراجعة للتحديثات الواردة من أجل تقييم أي تأثير محتمل على جداول الرحلات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه في حال استدعت هذه التحديثات إجراء أي تعديلات سيجري التواصل مباشرة مع الركاب المتأثرين.
الخطوط الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
"طيران ناس السعودية" تبحث مع بوينغ وإيرباص شراء طائرات بـ 15 مليار دولار
28 مارس 2022, 13:43 GMT
من جهتها، أعادت طيران "ناس" معايرة البرمجية الفنية لجزء من أسطولها مما سيترتب عليه زيادة في وقت التجهيز بين عدد محدود من الرحلات، وسيصاحبه بعض التأخيرات في جدول التشغيل، وفقاً لما ذكرت في بيان منشور عبر إكس.
وأكدت طيران "أديل" أنها بناء على توجيه "إيرباص" فإن عددا من طائراتها ستتأثر بذلك، مشيرة إلى أنها بدأت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بإعادة ضبط المعايير البرمجية والفنية، متوقعة عودة جدول التشغيل بالكامل إلى وضعه الطبيعي بحلول يوم الأحد 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقالت شركة "إيرباص"، أمس الجمعة، إن الفحص الذي أعقب حادث طائرة شركة "جيت بلو" كشف أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤثر على البيانات الحساسة الخاصة بتشغيل عناصر التحكم في الطيران بالطائرات طراز "إيه 320".
وكانت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد انضمت إلى وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات الطيران بمعالجة المشكلة باستخدام تحديث برمجي جديد.
وتتأثر بذلك أكثر من 500 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، في وقت قالت وكالة السلامة الجوية الأوروبية إن هذا الإجراء قد يسبب "اضطرابا قصير المدى" لجداول الرحلات.
