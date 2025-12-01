اليوم الأول لمعرض "إيديكس 2025" يشهد إقبالا كبيرا... فيديو

عربي
الكرملين: بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن هذا الإقبال المبكر يبشر بأن الدورة الحالية قد تكون الأكثر جاذبية وفاعلية مقارنة بالدورات السابقة.ولفت الجناح الروسي الأنظار بإقبال كبير من الزوار والوفود، رغم أن المعرض لم يُفتح بعد للجمهور بشكل رسمي حتى نهاية اليوم الأول.ويستمر المعرض حتى يوم الخميس المقبل، مع توقعات بتقديم عروض عسكرية خلال الأيام القادمة، إلى جانب مشاركة واسعة من عدد كبير من الدول والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.وستوافيكم وكالة "سبوتنيك" بتقارير لاحقة خلال الأيام المقبلة لاستعراض أبرز المعروضات والأسلحة الدفاعية المشاركة في الحدث.وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.يتم تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
شهد اليوم الأول من معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في دورته الرابعة إقبالاً ملحوظاً من الوفود الرسمية والزوار، رغم أن الفترة الصباحية كانت مخصصة بشكل أساسي لافتتاح المعرض واستقبال الضيوف الرسميين، والساعات القليلة المتاحة للزيارة.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن هذا الإقبال المبكر يبشر بأن الدورة الحالية قد تكون الأكثر جاذبية وفاعلية مقارنة بالدورات السابقة.
ولفت الجناح الروسي الأنظار بإقبال كبير من الزوار والوفود، رغم أن المعرض لم يُفتح بعد للجمهور بشكل رسمي حتى نهاية اليوم الأول.
ويستمر المعرض حتى يوم الخميس المقبل، مع توقعات بتقديم عروض عسكرية خلال الأيام القادمة، إلى جانب مشاركة واسعة من عدد كبير من الدول والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
وستوافيكم وكالة "سبوتنيك" بتقارير لاحقة خلال الأيام المقبلة لاستعراض أبرز المعروضات والأسلحة الدفاعية المشاركة في الحدث.
وتستضيف مصر معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
يتم تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة.
