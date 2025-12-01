عربي
https://sarabic.ae/20251201/عاصفة-ثلجية-تربك-حركة-الطيران-في-الولايات-المتحدة-أكثر-من-8500-رحلة-متأخرة-ومئات-ملغاة-1107657795.html
عاصفة ثلجية تربك حركة الطيران في الولايات المتحدة: أكثر من 8500 رحلة متأخرة ومئات ملغاة
عاصفة ثلجية تربك حركة الطيران في الولايات المتحدة: أكثر من 8500 رحلة متأخرة ومئات ملغاة
سبوتنيك عربي
ذكرت بيانات موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية، أن أكثر من 8500 رحلة جوية شهدت تأخيرات، إضافة إلى مئات الرحلات التي أُلغيت، نتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T01:04+0000
2025-12-01T01:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
تأخر الرحلات
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071603095_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_ed7260240007da43311b22960829ccde.jpg
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق، بإصدار تحذير من عاصفة ثلجية في شمال غرب البلاد يوم السبت، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 1400 رحلة داخلية ودولية في عموم الولايات المتحدة.وبحسب بيانات التتبع اللحظي للرحلات، بلغ عدد الرحلات المتأخرة داخل الولايات المتحدة أو المتجهة إليها أو المغادرة منها 8558 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات الملغاة داخل البلاد إلى 686 من أصل 1072 رحلة أُلغيت على مستوى العالم.وأشار الموقع إلى أن مطار أوهير الدولي في شيكاغو، بولاية إلينوي، كان الأكثر تضرراً، حيث أُلغي ما لا يقل عن 121 رحلة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20251115/روس-كوسموس-تنشر-فيديو-من-الفضاء-يوثق-عاصفة-ثلجية-فوق-موسكو-1107138853.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071603095_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_50ab58d73c062a85edf92f93f2dd945e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, تأخر الرحلات, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, تأخر الرحلات, العالم

عاصفة ثلجية تربك حركة الطيران في الولايات المتحدة: أكثر من 8500 رحلة متأخرة ومئات ملغاة

01:04 GMT 01.12.2025
© AP Photo / Carolyn Thompson رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك.
رجل يزيل الثلج من على الرصيف أثناء عاصفة ثلجية في بوفالو ، نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Carolyn Thompson
تابعنا عبر
ذكرت بيانات موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية، أن أكثر من 8500 رحلة جوية شهدت تأخيرات، إضافة إلى مئات الرحلات التي أُلغيت، نتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب ولاية كولورادو ومناطق في شمال غرب الولايات المتحدة.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق، بإصدار تحذير من عاصفة ثلجية في شمال غرب البلاد يوم السبت، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 1400 رحلة داخلية ودولية في عموم الولايات المتحدة.
وبحسب بيانات التتبع اللحظي للرحلات، بلغ عدد الرحلات المتأخرة داخل الولايات المتحدة أو المتجهة إليها أو المغادرة منها 8558 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات الملغاة داخل البلاد إلى 686 من أصل 1072 رحلة أُلغيت على مستوى العالم.
روس كوسموس ترصد من الفضاء كيف يبدو الإعصار الذي جلب أول تساقط للثلوج إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
"روسكوسموس" تنشر فيديو من الفضاء يوثق عاصفة ثلجية فوق موسكو
15 نوفمبر, 13:47 GMT
وأشار الموقع إلى أن مطار أوهير الدولي في شيكاغو، بولاية إلينوي، كان الأكثر تضرراً، حيث أُلغي ما لا يقل عن 121 رحلة حتى الآن.
