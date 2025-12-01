https://sarabic.ae/20251201/عاصفة-ثلجية-تربك-حركة-الطيران-في-الولايات-المتحدة-أكثر-من-8500-رحلة-متأخرة-ومئات-ملغاة-1107657795.html
عاصفة ثلجية تربك حركة الطيران في الولايات المتحدة: أكثر من 8500 رحلة متأخرة ومئات ملغاة
ذكرت بيانات موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية، أن أكثر من 8500 رحلة جوية شهدت تأخيرات، إضافة إلى مئات الرحلات التي أُلغيت، نتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب... 01.12.2025
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق، بإصدار تحذير من عاصفة ثلجية في شمال غرب البلاد يوم السبت، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 1400 رحلة داخلية ودولية في عموم الولايات المتحدة.وبحسب بيانات التتبع اللحظي للرحلات، بلغ عدد الرحلات المتأخرة داخل الولايات المتحدة أو المتجهة إليها أو المغادرة منها 8558 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات الملغاة داخل البلاد إلى 686 من أصل 1072 رحلة أُلغيت على مستوى العالم.وأشار الموقع إلى أن مطار أوهير الدولي في شيكاغو، بولاية إلينوي، كان الأكثر تضرراً، حيث أُلغي ما لا يقل عن 121 رحلة حتى الآن.
