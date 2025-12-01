https://sarabic.ae/20251201/قائد-المنطقة-الشمالية-في-الجيش-الإسرائيلي-من-الحدود-السورية-نحن-في-حالة-تأهب-قصوى-1107664412.html
قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي من الحدود السورية: "نحن في حالة تأهب قصوى"
زار قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، القوات الإسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية، لمراقبة
وشدد ميلو خلال حديثه أمام القوات الإسرائيلية، في الزيارة التي جرت يوم الجمعة الماضي، على أهمية الجهوزية على الحدود، مؤكدا أن "القوات في حالة تأهب قصوى دفاعيا، ومستعدة للتطورات في الساحتين السورية واللبنانية".كما تطرق قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في خطابه إلى عملية بلدة بيت جن في ريف دمشق، والتي أصيب خلالها 6 جنود احتياط من الجيش الإسرائيلي، وفقا لبيان من الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد.وقال لجنود الاحتياط: "لقد أنجزتم مهماتكم بنجاح، واعتقلتم المشتبه بهم، وتقدمتم للاشتباك رغم تعرضكم للنيران. نقدر جهودكم واستعدادكم المستمر، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم قريبا". وأضاف: "لا يمكن انتظار هجوم العدو، يجب أن نتحرك استباقيا، ولن نسمح بترسخ أي تهديد قرب حدودنا، وسنواصل العمل لمنع استهداف المدنيين في إسرائيل قبل أن تتطور التهديدات". وأعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن قوات لواء الاحتياط 55، تحت إشراف الفرقة 210، نفذت ليلة الخميس الماضي عملية في بيت جن لاعتقال مطلوبين تابعين لجماعة إسلامية، بناءً على معلومات استخباراتية. وأكدت أن القوات تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء العملية، فردت بإطلاق نار مدعوم بإسناد جوي، مما أسفر عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، بالإضافة إلى إصابات طفيفة لشخصين آخرين. وأنهت العملية باعتقال جميع المطلوبين وقتل عدد من المسلحين، وفقاً للإعلان الرسمي.وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.
زار قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، القوات الإسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية، لمراقبة التدريبات العسكرية وإجراء تقييمات للوضع.
وشدد ميلو خلال حديثه أمام القوات الإسرائيلية، في الزيارة التي جرت يوم الجمعة الماضي، على أهمية الجهوزية على الحدود، مؤكدا أن "القوات في حالة تأهب قصوى دفاعيا، ومستعدة للتطورات في الساحتين السورية واللبنانية".
كما تطرق قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في خطابه إلى عملية بلدة بيت جن في ريف دمشق، والتي أصيب خلالها 6 جنود احتياط من الجيش الإسرائيلي، وفقا لبيان من الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد.
وقال لجنود الاحتياط: "لقد أنجزتم مهماتكم بنجاح، واعتقلتم المشتبه بهم، وتقدمتم للاشتباك رغم تعرضكم للنيران. نقدر جهودكم واستعدادكم المستمر، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وعودتهم قريبا".
وأضاف: "لا يمكن انتظار هجوم العدو، يجب أن نتحرك استباقيا، ولن نسمح بترسخ أي تهديد قرب حدودنا، وسنواصل العمل لمنع استهداف المدنيين في إسرائيل قبل أن تتطور التهديدات".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل أداء دوره كـ"حاجز بين السكان والعدو"، من خلال الرصد والرد والدفاع.
وأعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن قوات لواء الاحتياط 55، تحت إشراف الفرقة 210، نفذت ليلة الخميس الماضي عملية في بيت جن لاعتقال مطلوبين تابعين لجماعة إسلامية، بناءً على معلومات استخباراتية.
وأكدت أن القوات تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء العملية، فردت بإطلاق نار مدعوم بإسناد جوي، مما أسفر عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، بالإضافة إلى إصابات طفيفة لشخصين آخرين.
وأنهت العملية باعتقال جميع المطلوبين وقتل عدد من المسلحين، وفقاً للإعلان الرسمي.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا
، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.