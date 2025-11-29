https://sarabic.ae/20251129/إعلام-إسرائيل-تعتمد-مبدأ-الاغتيال-الجوي-في-سوريا-بعد-عملية-بيت-جن-1107611401.html

إعلام: إسرائيل تعتمد مبدأ الاغتيال الجوي في سوريا بعد عملية "بيت جن"

سبوتنيك عربي

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بتطورات ملحوظة في عملية بلدة بيت جن جنوبي سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل نحو تقليص عمليات الاعتقال... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-29T08:18+0000

2025-11-29T08:18+0000

2025-11-29T08:25+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104507929_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_06cd2163b9887dc8a5bd7b5cad2be6ce.jpg

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الحادث في بيت جن لم يكن كميناً مدبراً، بل رد فعل عفوي من سكان المنطقة الذين لاحظوا نشاط القوات الإسرائيلية، فتجمعوا وفتحوا النار بغزارة، مما أدى إلى تصعيد الاشتباكات.واستمرت الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، يوم الجمعة الماضي، عبر عدة محاور، بالتزامن مع الاحتفالات الشعبية بذكرى عام على ما تسمى بمعركة "ردع العدوان" التي أدت إلى رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وفي تفاصيل هذه الانتهاكات، أبلغ إعلام سوري عن توغل قوة إسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مما أثار توتراً أمنياً في المنطقة.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مدنيين في قرية الحميدية بريف القنيطرة، استهدافاً لمشاركين في فعالية شعبية تدعم وحدة سوريا في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، دون تسجيل إصابات حتى الآن، وفقاً لتقارير نقلتها الوكالة.وبشأن تفاصيل الهجوم على بيت جن، فقد أسفر قصف إسرائيلي عنيف فجر الجمعة عن مقتل 13 مدنياً، بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة، وفقاً لتلفزيون سوريا.وأوضحت الشبكة، أن مروحيات ومدفعية إسرائيلية قصفت المنطقة الواقعة على سفوح جبل الشيخ جنوب غربي دمشق، بعد اشتباكات اندلعت بين الأهالي والدورية التي اعتقلت ثلاثة شبان قبل انسحابها إلى تلة باط الوردة على أطراف البلدة.من جانبها، أعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن قوات لواء الاحتياط 55، تحت إشراف الفرقة 210، نفذت ليلة الخميس عملية في بيت جن لاعتقال مطلوبين تابعين لجماعة إسلامية، بناءً على معلومات استخباراتية.وأكدت أن القوات تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء العملية، فردت بإطلاق نار مدعوم بإسناد جوي، مما أسفر عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، بالإضافة إلى إصابات طفيفة لشخصين آخرين. وأنهت العملية باعتقال جميع المطلوبين وقتل عدد من المسلحين، وفقاً للإعلان الرسمي.ورداً على هذه الهجمات، خرج آلاف السوريين في تظاهرات حاشدة بعد ظهر يوم الجمعة في الساحات الرئيسية لمدن البلاد، مرددين شعارات تدعم وحدة سوريا وتندد بالعدوان الإسرائيلي.واستنكر المتظاهرون الغارات الجوية على بيت جن بريف دمشق، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بما في ذلك أطفال، معظمهم من المدنيين.وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.

