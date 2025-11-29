إعلام: إسرائيل تعتمد مبدأ الاغتيال الجوي في سوريا بعد عملية "بيت جن"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/إعلام-إسرائيل-تعتمد-مبدأ-الاغتيال-الجوي-في-سوريا-بعد-عملية-بيت-جن-1107611401.html
إعلام: إسرائيل تعتمد مبدأ الاغتيال الجوي في سوريا بعد عملية "بيت جن"
إعلام: إسرائيل تعتمد مبدأ الاغتيال الجوي في سوريا بعد عملية "بيت جن"
سبوتنيك عربي
أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بتطورات ملحوظة في عملية بلدة بيت جن جنوبي سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل نحو تقليص عمليات الاعتقال... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T08:18+0000
2025-11-29T08:25+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104507929_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_06cd2163b9887dc8a5bd7b5cad2be6ce.jpg
ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الحادث في بيت جن لم يكن كميناً مدبراً، بل رد فعل عفوي من سكان المنطقة الذين لاحظوا نشاط القوات الإسرائيلية، فتجمعوا وفتحوا النار بغزارة، مما أدى إلى تصعيد الاشتباكات.واستمرت الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، يوم الجمعة الماضي، عبر عدة محاور، بالتزامن مع الاحتفالات الشعبية بذكرى عام على ما تسمى بمعركة "ردع العدوان" التي أدت إلى رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وفي تفاصيل هذه الانتهاكات، أبلغ إعلام سوري عن توغل قوة إسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مما أثار توتراً أمنياً في المنطقة.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مدنيين في قرية الحميدية بريف القنيطرة، استهدافاً لمشاركين في فعالية شعبية تدعم وحدة سوريا في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، دون تسجيل إصابات حتى الآن، وفقاً لتقارير نقلتها الوكالة.وبشأن تفاصيل الهجوم على بيت جن، فقد أسفر قصف إسرائيلي عنيف فجر الجمعة عن مقتل 13 مدنياً، بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة، وفقاً لتلفزيون سوريا.وأوضحت الشبكة، أن مروحيات ومدفعية إسرائيلية قصفت المنطقة الواقعة على سفوح جبل الشيخ جنوب غربي دمشق، بعد اشتباكات اندلعت بين الأهالي والدورية التي اعتقلت ثلاثة شبان قبل انسحابها إلى تلة باط الوردة على أطراف البلدة.من جانبها، أعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن قوات لواء الاحتياط 55، تحت إشراف الفرقة 210، نفذت ليلة الخميس عملية في بيت جن لاعتقال مطلوبين تابعين لجماعة إسلامية، بناءً على معلومات استخباراتية.وأكدت أن القوات تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء العملية، فردت بإطلاق نار مدعوم بإسناد جوي، مما أسفر عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، بالإضافة إلى إصابات طفيفة لشخصين آخرين. وأنهت العملية باعتقال جميع المطلوبين وقتل عدد من المسلحين، وفقاً للإعلان الرسمي.ورداً على هذه الهجمات، خرج آلاف السوريين في تظاهرات حاشدة بعد ظهر يوم الجمعة في الساحات الرئيسية لمدن البلاد، مرددين شعارات تدعم وحدة سوريا وتندد بالعدوان الإسرائيلي.واستنكر المتظاهرون الغارات الجوية على بيت جن بريف دمشق، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بما في ذلك أطفال، معظمهم من المدنيين.وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20251128/رواد-باشان-محاولة-استطيانية-إسرائيلية-داخل-سوريا-1107576663.html
https://sarabic.ae/20251127/كاتس-إسرائيل-ليست-على-طريق-السلام-مع-سوريا-1107538831.html
https://sarabic.ae/20251122/رفع-العلم-الإسرائيلي-في-ريف-القنيطرة-الجنوبي-فيديو-1107393001.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104507929_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7cad8190a5031da58be70a64b2537c16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام: إسرائيل تعتمد مبدأ الاغتيال الجوي في سوريا بعد عملية "بيت جن"

08:18 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 08:25 GMT 29.11.2025)
© Sputnik . basel shartouhالهيمنة بدل السلام.. كيف ترسم إسرائيل لمستقبل سوريا؟
الهيمنة بدل السلام.. كيف ترسم إسرائيل لمستقبل سوريا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بتطورات ملحوظة في عملية بلدة بيت جن جنوبي سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل نحو تقليص عمليات الاعتقال الأرضية وزيادة الاعتماد على الاغتيالات الجوية لتجنب الاشتباكات المباشرة.
ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الحادث في بيت جن لم يكن كميناً مدبراً، بل رد فعل عفوي من سكان المنطقة الذين لاحظوا نشاط القوات الإسرائيلية، فتجمعوا وفتحوا النار بغزارة، مما أدى إلى تصعيد الاشتباكات.
محاولة استطيانية إسرائيلية داخل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا
أمس, 08:27 GMT
واستمرت الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، يوم الجمعة الماضي، عبر عدة محاور، بالتزامن مع الاحتفالات الشعبية بذكرى عام على ما تسمى بمعركة "ردع العدوان" التي أدت إلى رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفي تفاصيل هذه الانتهاكات، أبلغ إعلام سوري عن توغل قوة إسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مما أثار توتراً أمنياً في المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مدنيين في قرية الحميدية بريف القنيطرة، استهدافاً لمشاركين في فعالية شعبية تدعم وحدة سوريا في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، دون تسجيل إصابات حتى الآن، وفقاً لتقارير نقلتها الوكالة.

وأضافت "سانا" أن القوات الإسرائيلية منعت السوريين من العودة إلى قريتهم لمدة نصف ساعة بعد مشاركتهم في فعالية مشابهة ببلدة خان أرنبة، في محاولة واضحة لتقييد الحركة الشعبية.

وبشأن تفاصيل الهجوم على بيت جن، فقد أسفر قصف إسرائيلي عنيف فجر الجمعة عن مقتل 13 مدنياً، بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة، وفقاً لتلفزيون سوريا.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
كاتس: إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا
27 نوفمبر, 07:46 GMT
وأوضحت الشبكة، أن مروحيات ومدفعية إسرائيلية قصفت المنطقة الواقعة على سفوح جبل الشيخ جنوب غربي دمشق، بعد اشتباكات اندلعت بين الأهالي والدورية التي اعتقلت ثلاثة شبان قبل انسحابها إلى تلة باط الوردة على أطراف البلدة.
من جانبها، أعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن قوات لواء الاحتياط 55، تحت إشراف الفرقة 210، نفذت ليلة الخميس عملية في بيت جن لاعتقال مطلوبين تابعين لجماعة إسلامية، بناءً على معلومات استخباراتية.
وأكدت أن القوات تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء العملية، فردت بإطلاق نار مدعوم بإسناد جوي، مما أسفر عن إصابة ضابطين ومقاتل احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة، بالإضافة إلى إصابات طفيفة لشخصين آخرين.
وأنهت العملية باعتقال جميع المطلوبين وقتل عدد من المسلحين، وفقاً للإعلان الرسمي.
سوريا- القنيطرة- الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
سوريا.. رفع العلم الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي
22 نوفمبر, 10:56 GMT
ورداً على هذه الهجمات، خرج آلاف السوريين في تظاهرات حاشدة بعد ظهر يوم الجمعة في الساحات الرئيسية لمدن البلاد، مرددين شعارات تدعم وحدة سوريا وتندد بالعدوان الإسرائيلي.
واستنكر المتظاهرون الغارات الجوية على بيت جن بريف دمشق، التي أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بما في ذلك أطفال، معظمهم من المدنيين.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала