"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا
قطع مستوطنون إسرائيليون الحدود مع سوريا، من موقعين منفصلين قرب الجولان المحتل، يوم أمس الخميس، في محاولة لإنشاء مستوطنة داخل الأراضي السورية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطنين، وفق تقارير صحفية إسرائيلية، ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "رواد باشان".وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل 13 إسرائيليا دخلوا الأراضي السورية من مرتفعات الجولان، بعد "خرقهم للحدود في موقعين منفصلين".وتم تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم، وفق بيان الجيش.كما ألقي القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في موقع الخرق الآخر قرب جبل الشيخ، حسب الجيش الإسرائيلي.وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا تقول فيه، إن "عبور الحدود إلى سوريا أو لبنان جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات".وفي أغسطس/ آب الماضي، عبرت المجموعة نفسها الحدود إلى سوريا، محاولة وضع حجر أساس لإنشاء مستوطنة على الأراضي السورية.
"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا
08:27 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 08:30 GMT 28.11.2025)
قطع مستوطنون إسرائيليون الحدود مع سوريا، من موقعين منفصلين قرب الجولان المحتل، يوم أمس الخميس، في محاولة لإنشاء مستوطنة داخل الأراضي السورية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطنين، وفق تقارير صحفية إسرائيلية، ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "رواد باشان".
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل 13 إسرائيليا دخلوا الأراضي السورية من مرتفعات الجولان، بعد "خرقهم للحدود في موقعين منفصلين".
وأردف بيان الجيش أنه "عند تلقي بلاغات عن الخرق، استجابت قوات الجيش وحددت مكان الإسرائيليين، ما أدى إلى اشتباك قصير قبل اعتقال 8 أفراد وإعادتهم إلى إسرائيل".
وتم تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم، وفق بيان الجيش.
في هذه الواقعة، أتلف المشتبه بهم سياجا حدوديا أثناء تسللهم، وأفادت إذاعة الجيش أنهم استخدموا مناشير لقطع ثقوب في السياج.
كما ألقي القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في موقع الخرق الآخر قرب جبل الشيخ، حسب الجيش الإسرائيلي.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا تقول فيه، إن "عبور الحدود إلى سوريا أو لبنان جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات".
وفي أغسطس/ آب الماضي، عبرت المجموعة نفسها الحدود إلى سوريا، محاولة وضع حجر أساس لإنشاء مستوطنة على الأراضي السورية.