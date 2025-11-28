https://sarabic.ae/20251128/رواد-باشان-محاولة-استطيانية-إسرائيلية-داخل-سوريا-1107576663.html

"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا

"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا

سبوتنيك عربي

قطع مستوطنون إسرائيليون الحدود مع سوريا، من موقعين منفصلين قرب الجولان المحتل، يوم أمس الخميس، في محاولة لإنشاء مستوطنة داخل الأراضي السورية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T08:27+0000

2025-11-28T08:27+0000

2025-11-28T08:30+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107576492_40:0:1686:926_1920x0_80_0_0_8984a4d92d27020e4f34be4024d8d3af.png

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطنين، وفق تقارير صحفية إسرائيلية، ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "رواد باشان".وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل 13 إسرائيليا دخلوا الأراضي السورية من مرتفعات الجولان، بعد "خرقهم للحدود في موقعين منفصلين".وتم تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم، وفق بيان الجيش.كما ألقي القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في موقع الخرق الآخر قرب جبل الشيخ، حسب الجيش الإسرائيلي.وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا تقول فيه، إن "عبور الحدود إلى سوريا أو لبنان جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات".وفي أغسطس/ آب الماضي، عبرت المجموعة نفسها الحدود إلى سوريا، محاولة وضع حجر أساس لإنشاء مستوطنة على الأراضي السورية.تصويت... برأيك هل تقترب المواجهة المباشرة بين دمشق وتل أبيب بعد هجوم بيت جن؟

https://sarabic.ae/20251128/في-ذكرى-ردع-العدوان-عملية-إسرائيلية-في-بيت-جن-على-أعتاب-دمشق-1107575241.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي