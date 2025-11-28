"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/رواد-باشان-محاولة-استطيانية-إسرائيلية-داخل-سوريا-1107576663.html
"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا
"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا
سبوتنيك عربي
قطع مستوطنون إسرائيليون الحدود مع سوريا، من موقعين منفصلين قرب الجولان المحتل، يوم أمس الخميس، في محاولة لإنشاء مستوطنة داخل الأراضي السورية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T08:27+0000
2025-11-28T08:30+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107576492_40:0:1686:926_1920x0_80_0_0_8984a4d92d27020e4f34be4024d8d3af.png
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطنين، وفق تقارير صحفية إسرائيلية، ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "رواد باشان".وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل 13 إسرائيليا دخلوا الأراضي السورية من مرتفعات الجولان، بعد "خرقهم للحدود في موقعين منفصلين".وتم تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم، وفق بيان الجيش.كما ألقي القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في موقع الخرق الآخر قرب جبل الشيخ، حسب الجيش الإسرائيلي.وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا تقول فيه، إن "عبور الحدود إلى سوريا أو لبنان جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات".وفي أغسطس/ آب الماضي، عبرت المجموعة نفسها الحدود إلى سوريا، محاولة وضع حجر أساس لإنشاء مستوطنة على الأراضي السورية.تصويت... برأيك هل تقترب المواجهة المباشرة بين دمشق وتل أبيب بعد هجوم بيت جن؟
https://sarabic.ae/20251128/في-ذكرى-ردع-العدوان-عملية-إسرائيلية-في-بيت-جن-على-أعتاب-دمشق-1107575241.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107576492_245:0:1480:926_1920x0_80_0_0_4668fdd55c399a25b5835c6196db4129.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا

08:27 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 08:30 GMT 28.11.2025)
© Photo / Social Media Imagesمحاولة استطيانية إسرائيلية داخل سوريا
محاولة استطيانية إسرائيلية داخل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
قطع مستوطنون إسرائيليون الحدود مع سوريا، من موقعين منفصلين قرب الجولان المحتل، يوم أمس الخميس، في محاولة لإنشاء مستوطنة داخل الأراضي السورية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطنين، وفق تقارير صحفية إسرائيلية، ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "رواد باشان".
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل 13 إسرائيليا دخلوا الأراضي السورية من مرتفعات الجولان، بعد "خرقهم للحدود في موقعين منفصلين".

وأردف بيان الجيش أنه "عند تلقي بلاغات عن الخرق، استجابت قوات الجيش وحددت مكان الإسرائيليين، ما أدى إلى اشتباك قصير قبل اعتقال 8 أفراد وإعادتهم إلى إسرائيل".

وتم تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم، وفق بيان الجيش.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
في ذكرى "ردع العدوان"… عملية إسرائيلية في بيت جن على أعتاب دمشق
07:08 GMT

في هذه الواقعة، أتلف المشتبه بهم سياجا حدوديا أثناء تسللهم، وأفادت إذاعة الجيش أنهم استخدموا مناشير لقطع ثقوب في السياج.

كما ألقي القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في موقع الخرق الآخر قرب جبل الشيخ، حسب الجيش الإسرائيلي.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا تقول فيه، إن "عبور الحدود إلى سوريا أو لبنان جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات".
وفي أغسطس/ آب الماضي، عبرت المجموعة نفسها الحدود إلى سوريا، محاولة وضع حجر أساس لإنشاء مستوطنة على الأراضي السورية.
تصويت... برأيك هل تقترب المواجهة المباشرة بين دمشق وتل أبيب بعد هجوم بيت جن؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала