مجلس الأمن الروسي: الغرب يفرض قواعده الخاصة بالأمن السيبراني على الجميع
مجلس الأمن الروسي: الغرب يفرض قواعده الخاصة بالأمن السيبراني على الجميع
وقال خراموف خلال مقابلة: "يثير وضع أمن المعلومات الدولي قلقا متزايدا. ويتجلى انقسام واضح في المواقف عالميا".وأوضح أن استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني ممكن إذا رغبت واشنطن بذلك.وأشار إلى أن روسيا تلتزم دائما بمبدأ إنشاء نظام عالمي عادل لأمن المعلومات الدولي، قائم على معايير التفاعل في الفضاء الإلكتروني المقبولة عمومًا والملزمة قانونًا.روسيا تطور أقمارا صناعية جديدة محلية الصنعروسيا تستعرض أحدث ابتكاراتها في المنتدى الروسي السعودي بالرياض
مجلس الأمن الروسي: الغرب يفرض قواعده الخاصة بالأمن السيبراني على الجميع

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أوليغ خراموف، اليوم الاثنين، بأن الوضع الحالي في مجال الأمن السيبراني الدولي يثير قلقا متزايدا، حيث يحاول الغرب فرض قواعده على الجميع.
وقال خراموف خلال مقابلة: "يثير وضع أمن المعلومات الدولي قلقا متزايدا. ويتجلى انقسام واضح في المواقف عالميا".

وتابع: "تسعى الدول الغربية إلى فرض "قواعد اللعبة" النافعة لهم فقط، في مجال المعلومات على المجتمع العالمي بأسره. إنهم يسعون أساسا إلى ترسيخ "حق القوة" في العلاقات الدولية، ويسعون إلى تبرير جميع أفعالهم بمبررات قانونية".

قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
روسيا تطور أقمارا صناعية جديدة محلية الصنع
29 نوفمبر, 06:03 GMT
وأوضح أن استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني ممكن إذا رغبت واشنطن بذلك.

وقال خراموف: "استئناف التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن المعلومات، ومواصلة التعاون، أمران ممكنان إذا أبدت واشنطن استعدادها لذلك، بناء على تنفيذ أحكام المعاهدة الحالية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية المؤرخة في 17حزيران/ يونيو 1999".

وأشار إلى أن روسيا تلتزم دائما بمبدأ إنشاء نظام عالمي عادل لأمن المعلومات الدولي، قائم على معايير التفاعل في الفضاء الإلكتروني المقبولة عمومًا والملزمة قانونًا.
