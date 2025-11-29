عربي
روسيا تطور أقمارا صناعية جديدة محلية الصنع
أفادت شركة "الاتصالات الفضائية" الروسية، عن مخططها لتطوير أقمار صناعية جديدة، جميع مكوناتها وأجهزتها مصنوعة في روسيا.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي فولين، في خضم فعاليات منتدى "الماس الرقمي": "أعلنا عن مسابقة لبناء أربعة أقمار صناعية روسية الصنع بالكامل هي: "إكسبريس- 40"، و"إكسبريس إيه إم يو 6"، و"إكسبريس إيه إم يو 51 و52"، ونأمل بشدة أن نعلن نتائج المسابقة بحلول نهاية العام، ومن المفترض أن يبدأ بناء هذه الأقمار الصناعية في مطلع 2026".وأردف فولين: "روسيا ومنذ عام 2022 بدأت ببعض المشاريع لتطوير أقمار صناعية مصنوعة بالكامل من مكونات ومعدات محلية الصنع، للاستغناء عن المكونات الأجنبية التي تستخدم في هذا المجال".وتعقد فعاليات منتدى "الماس الرقمي" هذا العام في مدينة ياكوتسك الروسية، في الفترة ما بين 27 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، ويجمع هذا الحدث قادة شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات وممثلين عن قطاعات الأعمال والعلوم من روسيا وعدة دول، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذه السنة هو الاتصالات ومراكز البيانات والأمن السيبراني، كما يمثل المنتدى منصة لمناقشة مواضيع التحول الرقمي والابتكار، ومن المتوقع أن يشارك هذا العام أكثر من 2000 مندوب من روسيا وخارجها.إطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" إلى محطة الفضاء الدولية
أفادت شركة "الاتصالات الفضائية" الروسية، عن مخططها لتطوير أقمار صناعية جديدة، جميع مكوناتها وأجهزتها مصنوعة في روسيا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي فولين، في خضم فعاليات منتدى "الماس الرقمي": "أعلنا عن مسابقة لبناء أربعة أقمار صناعية روسية الصنع بالكامل هي: "إكسبريس- 40"، و"إكسبريس إيه إم يو 6"، و"إكسبريس إيه إم يو 51 و52"، ونأمل بشدة أن نعلن نتائج المسابقة بحلول نهاية العام، ومن المفترض أن يبدأ بناء هذه الأقمار الصناعية في مطلع 2026".
وأردف فولين: "روسيا ومنذ عام 2022 بدأت ببعض المشاريع لتطوير أقمار صناعية مصنوعة بالكامل من مكونات ومعدات محلية الصنع، للاستغناء عن المكونات الأجنبية التي تستخدم في هذا المجال".
وأضاف: "ويجري العمل حاليا على تطوير أول قمر صناعي جميع معداته ومكوناته مصنوعة في روسيا، قمر "إكسبريس إيه إم يو 4"، كما تخطط شركة "الاتصالات الفضائية" أيضا لتصنيع سبعة أقمار صناعية جميع مكوناتها محلية الصنع بحلول عام 2030".

وتعقد فعاليات منتدى "الماس الرقمي" هذا العام في مدينة ياكوتسك الروسية، في الفترة ما بين 27 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، ويجمع هذا الحدث قادة شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات وممثلين عن قطاعات الأعمال والعلوم من روسيا وعدة دول، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذه السنة هو الاتصالات ومراكز البيانات والأمن السيبراني، كما يمثل المنتدى منصة لمناقشة مواضيع التحول الرقمي والابتكار، ومن المتوقع أن يشارك هذا العام أكثر من 2000 مندوب من روسيا وخارجها.
إطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" إلى محطة الفضاء الدولية
