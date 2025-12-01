https://sarabic.ae/20251201/وزير-دفاع-أفريقيا-الوسطى-نرفض-الاستعمار-الجديد-ولن-نسمح-بمحاولات-زعزعة-استقرار-البلاد-1107660059.html

وزير دفاع أفريقيا الوسطى: نرفض الاستعمار الجديد ولن نسمح بمحاولات زعزعة استقرار البلاد

قال وزير الدفاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، كلود رامو بيرو، اليوم الإثنين

وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم الجمهورية، أن بلاده تصر على احترام سيادتها، ولن تسمح بأي محاولات لزعزعة استقرارها.وأكد الوزير أن "أفريقيا الوسطى لا تريد تكرار مثل هذه النماذج، وأنها قادرة على الدفاع عن نفسها"، مشددا على "إمكانية تجاوز الخلافات والصراعات السابقة إذا توفّر الاحترام المتبادل والرغبة في دعم ازدهار البلاد".وأعلنت وزارة الخارجية السنغالية، يوم الخميس الماضي، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده.وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوع.وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.

