عربي
https://sarabic.ae/20251201/وزير-دفاع-أفريقيا-الوسطى-نرفض-الاستعمار-الجديد-ولن-نسمح-بمحاولات-زعزعة-استقرار-البلاد-1107660059.html
وزير دفاع أفريقيا الوسطى: نرفض الاستعمار الجديد ولن نسمح بمحاولات زعزعة استقرار البلاد
وزير دفاع أفريقيا الوسطى: نرفض الاستعمار الجديد ولن نسمح بمحاولات زعزعة استقرار البلاد
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، كلود رامو بيرو، اليوم الإثنين، إن بلاده ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تُصنف كاستعمار جديد، مؤكدا أن "بانغي لا تريد... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T06:38+0000
2025-12-01T06:38+0000
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102854641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_689efa9b36f0b1c8fac411f51e43b511.jpg
وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم الجمهورية، أن بلاده تصر على احترام سيادتها، ولن تسمح بأي محاولات لزعزعة استقرارها.وأكد الوزير أن "أفريقيا الوسطى لا تريد تكرار مثل هذه النماذج، وأنها قادرة على الدفاع عن نفسها"، مشددا على "إمكانية تجاوز الخلافات والصراعات السابقة إذا توفّر الاحترام المتبادل والرغبة في دعم ازدهار البلاد".وأعلنت وزارة الخارجية السنغالية، يوم الخميس الماضي، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده.وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوع.وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.
https://sarabic.ae/20251127/إيكواس-تعلق-عضوية-غينيا-بيساو-بعد-الانقلاب-1107571038.html
https://sarabic.ae/20251127/رئيس-غينيا-بيساو-المخلوع-يصل-السنغال-بعد-الانقلاب-في-بلاده-1107570198.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102854641_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_70a3ae8166e9c6de71be00b63b86db45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير دفاع أفريقيا الوسطى: نرفض الاستعمار الجديد ولن نسمح بمحاولات زعزعة استقرار البلاد

06:38 GMT 01.12.2025
© AP Photoبانغي عاصمة أفريقيا الوسطى
بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، كلود رامو بيرو، اليوم الإثنين، إن بلاده ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تُصنف كاستعمار جديد، مؤكدا أن "بانغي لا تريد مستقبلا كهذا لأبنائها".
وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بمناسبة يوم الجمهورية، أن بلاده تصر على احترام سيادتها، ولن تسمح بأي محاولات لزعزعة استقرارها.
وأشار رامو بيرو إلى أن "سيناريوهات زعزعة الاستقرار يتم تطبيقها بصورة مصطنعة في عدة دول، منها مدغشقر والمغرب وكينيا وتنزانيا، إضافة إلى دول آسيوية ومنطقة البلقان"، واعتبر أن آخر الأمثلة على ذلك هو "ما شهدته غينيا بيساو من استيلاء الجيش على السلطة".
وأكد الوزير أن "أفريقيا الوسطى لا تريد تكرار مثل هذه النماذج، وأنها قادرة على الدفاع عن نفسها"، مشددا على "إمكانية تجاوز الخلافات والصراعات السابقة إذا توفّر الاحترام المتبادل والرغبة في دعم ازدهار البلاد".
وأعلنت وزارة الخارجية السنغالية، يوم الخميس الماضي، أن رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال سالما معافى، بعد اعتقاله خلال انقلاب عسكري في بلاده.
جنود في غينيا بيساو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
"إيكواس" تعلق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب
27 نوفمبر, 23:39 GMT
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إمبالو وصل على متن طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، عقب تدخل من كتلة غرب أفريقيا الإقليمية، ذلك بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على البلاد، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.
وعيّن جيش غينيا بيساو، اللواء هورتا إنتا، رئيسا انتقاليا، اليوم الخميس، بعد يوم من إطاحة العسكريين بالقيادة المدنية، في عملية استيلاء سريعة على السلطة قبل إعلان نتائج الانتخابات التي أُجريت في نهاية الأسبوع.
وكانت مجموعة من كبار ضباط جيش غينيا بيساو قد أعلنت، أمس الأربعاء، سيطرتهم على السلطة في البلاد، وفقا لإذاعة فرنسا الدولية.
وأوضح الضباط أن سيطرتهم على مقاليد الحكم ستكون "حتى إشعار آخر"، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل السنغال بعد الانقلاب في بلاده
27 نوفمبر, 21:44 GMT
وأكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن رئيس غينيا بيساو، إمبالو، اتصل برئيس تحرير صحيفة "جون أفريك" للإبلاغ عن الانقلاب، ووفقا لمصدر مطلع، اتصل الرئيس للإبلاغ عن اعتقاله من قبل الجيش.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر أن "قوات عسكرية احتلت مقر اللجنة الانتخابية في غينيا بيساو".
وتعتبر هذه هي محاولة الانقلاب الحادية عشرة في غينيا بيساو منذ استقلالها عام 1974. ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في 27 نوفمبر.
